Μαρία Καλάβρια για Ανδρέα Μικρούτσικο: Έχει πάει στο χειρότερο όλων των ριάλιτι

απάντησε στις αρνητικές δηλώσεις τόσο τουόσο και τουγια το «I’m a celebrity get me out of here» στο οποίο συμμετείχε.Συνέντευξη έδωσε στην κάμερα της εκπομπής «Γειά σου» όπου τοποθετήθηκε ως προς τα αρνητικά σχόλια, ανάμεσα σε άλλα.«Τι σημαίνει ξεφτιλίζομαι; Αν πιστεύει ο κύριος Λιάγκας ότι με το παιχνίδι αυτό ξεφτιλίζόμαστε, γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω στην κοινωνία μας που μπορούν να ξεφτιλίσουν κάποιον, όχι το παιχνίδι. Θα μπορούσε ο κύριος Λιάγκας να πάει να το κάνει αυτό; Είμαι πολύ περίεργη να δω αν θα μπορούσε να βγει από το comfort zone του. Καλό είναι να μαζευόμαστε και να προσέχουμε τι λέμε» ανέφερε αρχικά η Μαρία Καλάβρια.Και στη συνέχεια τόνισε: «Λάθος και του Ανδρέα Μικρούτσικου. Πολύ κακώς το έκρινε και είπε ότι είναι ό,τι χειρότερο για την κοινωνία. Δηλαδή, θέλει να μου πει ότι, όταν το 2001 – αν θυμάμαι καλά – ήταν στο "Big Brother", ήταν καλύτερο από το "Ι’m Celebrity;". Αυτό το ριάλιτι δε θα έπρεπε καν να παίζει. Άστοχο αυτό από τον κύριο Μικρούτσικο. Θα πρέπει κι αυτός να προσέχει. Θα πρέπει να κοιτάνε τι έχουν κάνει οι ίδιοι και στη συγκεκριμένη περίπτωση (Ανδρέα Μικρούτσικο) έχει πάει στο χειρότερο όλων των ριάλιτι. Δεν θα καθίσω εγώ να κρίνω ποιος ήταν, που ήταν, και που είναι σήμερα. Καλό θα είναι να μαζεύονται».