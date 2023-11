Καλάβρια σε Ηλιάδη: Είσαι ψεύτικη από πάνω μέχρι κάτω, στην ηλικία σου δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά τα πράγματα

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cx0k7my62end)

Στο χθεσινό επεισόδιο του «», επικράτησε ένταση μεταξύ των παικτών, με τις Αγγελική Ηλιάδη και Μαρία Καλάβρια να έχουν μια έντονη συζήτηση.Όλα ξεκίνησαν όταν η Μαρία Καλάβρια σχολίασε αρνητικά τον Νίκο Βαμβακούλα, λέγοντας:«Ο Νίκος Βαμβακούλας έψαχνε να σωθεί και έγινε το τσιράκι της κίτρινης ομάδας. Καλά έκανε, πραγματικά εγώ μιλάω μαζί του και δεν έχω κανένα θέμα. Όμως όταν ένας άνθρωπος σου λέει "δεν με ενδιαφέρει, μην με ψηφίστε με, αφήστε με απ’ έξω αλλά εγώ θέλω να βγει αρχηγός κάποιος από την πράσινη ομάδα" εκτός από αυτόν που το δηλώνει και ευθέως. Γιατί ήρθε και είπε ψέματα. Αν πάρουμε και το θέμα της Αγγελικής, και εκείνη δεν βγήκε αρχηγός με την αξία της. Είπε ο Βαμβακούλας "I’m a Celebrity, get me out of here" και έτσι έγινε αρχηγός. Έτσι μπορεί να θέλω και γω να πάω να παίξω και να γίνω αρχηγός, που δεν με ενδιαφέρει στην τελική».Τα συγκεκριμένα σχόλια προκάλεσαν αναστάτωση και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος μεταξύ Μαρίας Καλάβρια και Αγγελικής Ηλιάδη:«Ρε Αγγελική, σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό γιατί στην ηλικία σου δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά τα πράγματα»«Όχι, εγώ είμαι πολύ αληθινός άνθρωπος Μαρία μου».«Δεν είσαι καθόλου αληθινή! Είσαι ψεύτικη από πάνω μέχρι κάτω!»«Είμαι πολύ αληθινή. Όταν με πνίγει το δίκιο…»«Είσαι ψεύτικη από πάνω μέχρι κάτω! Νομίζω όμως πως τώρα πρέπει να κάνουμε ένα cut και μπορούμε αυτό να το συζητήσουμε αλλού»