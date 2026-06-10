Με κεντρικό μήνυμα «σε αφορά» το Athens Pride, το Σάββατο η πορεία
ΕΛΛΑΔΑ
Athens Pride Πορεία Σύνταγμα Πλατεία Συντάγματος

Με κεντρικό μήνυμα «σε αφορά» το Athens Pride, το Σάββατο η πορεία

Η πορεία για τα δικαιώματα των LGBTQI+ ατόμων θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Συντάγματος

Με κεντρικό μήνυμα «σε αφορά» το Athens Pride, το Σάββατο η πορεία
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Με κεντρικό μήνυμα «Σε Αφορά», το Athens Pride 2026 καλεί το κοινό να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Σύνταγμα.

Η πορεία για τα δικαιώματα των LGBTQI+ ατόμων θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Συντάγματος.

Στις εκδηλώσεις θα εμφανιστούν: Andromeda Balls, Χριστίνα Βούλγαρη, Αριστείδης Ψυλιάκος, Syria, Konikou, Φώτης Λαμάρης, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Δημήτρης Σαμόλης, Zumba, Ceali, Black Unit, Ate & Salin, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Ματούλα Ζαμάνη.


«Το Athens Pride δεν είναι απλά μια γιορτή ορατότητας. Είναι και μια υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των LGBTQI+ ατόμων δεν είναι δεδομένα. Σε μια περίοδο που τα LGBTQI+ και ειδικότερα τα trans, non-binary και ίντερσεξ άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, αποκλεισμούς και περιορισμένη ορατότητα σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο, η παρουσία στον δρόμο έρχεται ως ανάγκη, και ως απάντηση σε οποιαδήποτε προσπάθεια ακύρωσης των ταυτοτήτων μας. Η πορεία είναι χώρος διεκδίκησης, γιορτής, μνήμης αλλά και συλλογικής δράσης με ένα μήνυμα: “Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα”», αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών.

Athens Pride 2026 - ΣΕ ΑΦΟΡΑ
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