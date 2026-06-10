Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Με κεντρικό μήνυμα «σε αφορά» το Athens Pride, το Σάββατο η πορεία
Με κεντρικό μήνυμα «σε αφορά» το Athens Pride, το Σάββατο η πορεία
Η πορεία για τα δικαιώματα των LGBTQI+ ατόμων θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Συντάγματος
Με κεντρικό μήνυμα «Σε Αφορά», το Athens Pride 2026 καλεί το κοινό να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Σύνταγμα.
Η πορεία για τα δικαιώματα των LGBTQI+ ατόμων θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Συντάγματος.
Στις εκδηλώσεις θα εμφανιστούν: Andromeda Balls, Χριστίνα Βούλγαρη, Αριστείδης Ψυλιάκος, Syria, Konikou, Φώτης Λαμάρης, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Δημήτρης Σαμόλης, Zumba, Ceali, Black Unit, Ate & Salin, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Ματούλα Ζαμάνη.
«Το Athens Pride δεν είναι απλά μια γιορτή ορατότητας. Είναι και μια υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των LGBTQI+ ατόμων δεν είναι δεδομένα. Σε μια περίοδο που τα LGBTQI+ και ειδικότερα τα trans, non-binary και ίντερσεξ άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, αποκλεισμούς και περιορισμένη ορατότητα σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο, η παρουσία στον δρόμο έρχεται ως ανάγκη, και ως απάντηση σε οποιαδήποτε προσπάθεια ακύρωσης των ταυτοτήτων μας. Η πορεία είναι χώρος διεκδίκησης, γιορτής, μνήμης αλλά και συλλογικής δράσης με ένα μήνυμα: “Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα”», αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών.
Η πορεία για τα δικαιώματα των LGBTQI+ ατόμων θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Συντάγματος.
Στις εκδηλώσεις θα εμφανιστούν: Andromeda Balls, Χριστίνα Βούλγαρη, Αριστείδης Ψυλιάκος, Syria, Konikou, Φώτης Λαμάρης, Mitch T, Nasty Hiloudaki, Δημήτρης Σαμόλης, Zumba, Ceali, Black Unit, Ate & Salin, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Ματούλα Ζαμάνη.
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«Το Athens Pride δεν είναι απλά μια γιορτή ορατότητας. Είναι και μια υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των LGBTQI+ ατόμων δεν είναι δεδομένα. Σε μια περίοδο που τα LGBTQI+ και ειδικότερα τα trans, non-binary και ίντερσεξ άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, αποκλεισμούς και περιορισμένη ορατότητα σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο, η παρουσία στον δρόμο έρχεται ως ανάγκη, και ως απάντηση σε οποιαδήποτε προσπάθεια ακύρωσης των ταυτοτήτων μας. Η πορεία είναι χώρος διεκδίκησης, γιορτής, μνήμης αλλά και συλλογικής δράσης με ένα μήνυμα: “Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα”», αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών.
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