Με κεντρικό μήνυμα «σε αφορά» το Athens Pride, το Σάββατο η πορεία

Η πορεία για τα δικαιώματα των LGBTQI+ ατόμων θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Συντάγματος