Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ζάππειο: Γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμού και αθλητισμού με νέο αμφιθέατρο και καλοκαιρινό φεστιβάλ
Ζάππειο: Γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμού και αθλητισμού με νέο αμφιθέατρο και καλοκαιρινό φεστιβάλ
Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις αλλά και live παρακολούθηση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου από γιγαντοοθόνη περιλαμβάνει το εναρκτήριο πρόγραμμά του
Ένας καινούργιος χώρος πολιτισμού γεννιέται το φετινό καλοκαίρι στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για το νέο Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου, χωρητικότητας 1000 θεατών, που θα εγκαινιαστεί φιλοξενώντας, από τις 21 Ιουνίου μέχρι τις 25 Ιουλίου έναν επίσης καινούργιο πολιτιστικό θεσμό, το «Φεστιβάλ Ολυμπίων».
Με φυσικό φόντο το επιβλητικό κτίριο του Ζαππείου Μεγάρου και μέσα στους καταπράσινους κήπους το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει, για περισσότερο από έναν μήνα, σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες διακεκριμένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, καθώς και πρωτότυπες δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις συμμετοχικού χαρακτήρα
Το Ζάππειο, εξάλλου, έργο του εθνικού ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, θεμελιώθηκε με σκοπό να υπηρετήσει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόοδο. Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, το ιστορικό αυτό όραμα αναβιώνει μέσα από μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τους πολίτες με τον δημόσιο χώρο, την τέχνη, τη δημιουργία και τη συλλογική εμπειρία.
«Ο νέος θεσμός του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» δεν αποτελεί απλώς μια καλοκαιρινή διοργάνωση. Αποτελεί μια νέα πρόταση πολιτισμού και εξωστρέφειας για την Αθήνα, έναν χώρο όπου η τέχνη, ο αθλητισμός, η δημιουργικότητα και η συμμετοχή των πολιτών συνυπάρχουν αρμονικά. Το Φεστιβάλ σηματοδοτεί την επανασύνδεση του Ζαππείου με τον διαχρονικό του ρόλο ως τόπου συνάντησης, πολιτιστικής όσμωσης και κοινωνικής ζωής, με προοπτική να καθιερωθεί και να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την πόλη και τους επισκέπτες της. Αυτό το καλοκαίρι, οι Κήποι του Ζαππείου ανοίγουν τις πύλες τους και προσκαλούν το κοινό να γίνει μέρος μιας νέας ιστορίας που μόλις ξεκινά, με την ταυτόχρονη επίσημη έναρξη των εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου. Γιατί το αληθινό νόημα των Ολυμπίων δεν ήταν ποτέ μόνο ο αγώνας. Ήταν η συνάντηση. Και από τη συνάντηση γεννιέται ο πολιτισμός» σημειώνει ο Πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος Λευτέρης Γιοβανίδης.
Η αυλαία του φεστιβάλ θα ανοίξει την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, με μια ξεχωριστή συναυλία Μουσικών Συνόλων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, για μια βραδιά που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή γιορτή πολιτισμού.
Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχουν οι συναυλίες δημοφιλών καλλιτεχνών όπως η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κώστας Χατζής, καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες της τζαζ όπως ο Joshua Redman και ο Antonio Faraò.
Το θεατρικό σκέλος του φεστιβάλ περιλαμβάνει εμβληματικά έργα του παγκόσμιου και ελληνικού ρεπερτορίου, μεταξύ των οποίων η «Μήδεια», οι «Εκκλησιάζουσες», η «Αντιγόνη», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», ο «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» και ο «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων», με σημαίνοντα πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου, όπως η Μαρίνα Ασλάνογλου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Μελέτης Ηλίας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η Ηρώ Μανέ, η Λένα Παπαληγούρα, ο Άκης Σακελλαρίου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και άλλοι σπουδαίοι ομότεχνοί τους.
Επιπλέον, από την Δευτέρα 13 έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου, νέοι δημιουργοί και ανερχόμενα μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα ευρύ κοινό, μέσα από ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής και διαδικασία επιλογής από ειδική πενταμελή επιτροπή. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος θα διαθέσει δωρεάν τον χώρο και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα καλλιτεχνική δημιουργία και προσφέροντας ένα ουσιαστικό βήμα έκφρασης.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» κατέχουν οι αθλητικές και φιλαθλητικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μυηθεί στην τέχνη και στην αγωνιστική φιλοσοφία της ξιφασκίας μέσα από τη δράση «Νίκησε με το Σπαθί σου», ενώ την Κυριακή 12 Ιουλίου, τη σκυτάλη θα πάρουν το skateboard και το roller skating, δύο από τα πιο δυναμικά και σύγχρονα Ολυμπιακά αθλήματα.
Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου το Ζάππειο θα φιλοξενήσει μια ειδικά διαμορφωμένη Fun Zone με γιγαντοοθόνη για την παρακολούθηση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία συλλογικής θέασης στο κέντρο της πόλης.
Μέσα σε ένα γιορτινό περιβάλλον, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον παλμό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του κόσμου, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε παράλληλες ψυχαγωγικές δράσεις για όλη την οικογένεια.
Η είσοδος σε όλες τις δράσεις του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» από 11 έως 19 Ιουλίου, θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Με φυσικό φόντο το επιβλητικό κτίριο του Ζαππείου Μεγάρου και μέσα στους καταπράσινους κήπους το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει, για περισσότερο από έναν μήνα, σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες διακεκριμένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, καθώς και πρωτότυπες δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις συμμετοχικού χαρακτήρα
Το Ζάππειο, εξάλλου, έργο του εθνικού ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, θεμελιώθηκε με σκοπό να υπηρετήσει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόοδο. Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, το ιστορικό αυτό όραμα αναβιώνει μέσα από μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τους πολίτες με τον δημόσιο χώρο, την τέχνη, τη δημιουργία και τη συλλογική εμπειρία.
«Ο νέος θεσμός του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» δεν αποτελεί απλώς μια καλοκαιρινή διοργάνωση. Αποτελεί μια νέα πρόταση πολιτισμού και εξωστρέφειας για την Αθήνα, έναν χώρο όπου η τέχνη, ο αθλητισμός, η δημιουργικότητα και η συμμετοχή των πολιτών συνυπάρχουν αρμονικά. Το Φεστιβάλ σηματοδοτεί την επανασύνδεση του Ζαππείου με τον διαχρονικό του ρόλο ως τόπου συνάντησης, πολιτιστικής όσμωσης και κοινωνικής ζωής, με προοπτική να καθιερωθεί και να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την πόλη και τους επισκέπτες της. Αυτό το καλοκαίρι, οι Κήποι του Ζαππείου ανοίγουν τις πύλες τους και προσκαλούν το κοινό να γίνει μέρος μιας νέας ιστορίας που μόλις ξεκινά, με την ταυτόχρονη επίσημη έναρξη των εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου. Γιατί το αληθινό νόημα των Ολυμπίων δεν ήταν ποτέ μόνο ο αγώνας. Ήταν η συνάντηση. Και από τη συνάντηση γεννιέται ο πολιτισμός» σημειώνει ο Πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος Λευτέρης Γιοβανίδης.
Η αυλαία του φεστιβάλ θα ανοίξει την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, με μια ξεχωριστή συναυλία Μουσικών Συνόλων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, για μια βραδιά που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοιχτή γιορτή πολιτισμού.
Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχουν οι συναυλίες δημοφιλών καλλιτεχνών όπως η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κώστας Χατζής, καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες της τζαζ όπως ο Joshua Redman και ο Antonio Faraò.
Το θεατρικό σκέλος του φεστιβάλ περιλαμβάνει εμβληματικά έργα του παγκόσμιου και ελληνικού ρεπερτορίου, μεταξύ των οποίων η «Μήδεια», οι «Εκκλησιάζουσες», η «Αντιγόνη», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», ο «Κατά Φαντασίαν Ασθενής» και ο «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων», με σημαίνοντα πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου, όπως η Μαρίνα Ασλάνογλου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Μελέτης Ηλίας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η Ηρώ Μανέ, η Λένα Παπαληγούρα, ο Άκης Σακελλαρίου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και άλλοι σπουδαίοι ομότεχνοί τους.
Επιπλέον, από την Δευτέρα 13 έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου, νέοι δημιουργοί και ανερχόμενα μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα ευρύ κοινό, μέσα από ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής και διαδικασία επιλογής από ειδική πενταμελή επιτροπή. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος θα διαθέσει δωρεάν τον χώρο και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα καλλιτεχνική δημιουργία και προσφέροντας ένα ουσιαστικό βήμα έκφρασης.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» κατέχουν οι αθλητικές και φιλαθλητικές εκδηλώσεις. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μυηθεί στην τέχνη και στην αγωνιστική φιλοσοφία της ξιφασκίας μέσα από τη δράση «Νίκησε με το Σπαθί σου», ενώ την Κυριακή 12 Ιουλίου, τη σκυτάλη θα πάρουν το skateboard και το roller skating, δύο από τα πιο δυναμικά και σύγχρονα Ολυμπιακά αθλήματα.
Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου το Ζάππειο θα φιλοξενήσει μια ειδικά διαμορφωμένη Fun Zone με γιγαντοοθόνη για την παρακολούθηση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία συλλογικής θέασης στο κέντρο της πόλης.
Μέσα σε ένα γιορτινό περιβάλλον, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον παλμό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του κόσμου, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε παράλληλες ψυχαγωγικές δράσεις για όλη την οικογένεια.
Η είσοδος σε όλες τις δράσεις του «Φεστιβάλ Ολυμπίων» από 11 έως 19 Ιουλίου, θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ ΕΔΩ
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