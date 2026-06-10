Συνάντηση Πιερρακάκη με τη διευθύντρια του ΔΝΤ: «Ηγετικός ρόλος της Ελλάδας στη ΝΑ Ευρώπη - Η ελληνική οικονομία ανάμεσα στις κορυφαίες»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στο SEETAC το νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη





Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε στις δηλώσεις του ότι «η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».







Μετά τη συνάντηση, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ δήλωσε: «Σας ευχαριστώ θερμά. Η αποστολή μου σήμερα είναι να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα για τη σύμπραξή της με το ΔΝΤ σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας των χωρών που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Παράλληλα, θέλω να αναγνωρίσω τη σπουδαία πορεία της Ελλάδας, μιας χώρας που βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης, αλλά αναδείχθηκε σε μια χώρα που σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης. Είναι μία από τις μόλις πέντε χώρες που καταγράφουν δημοσιονομικό πλεόνασμα, και αυτό το πλεόνασμα της δίνει τη δυνατότητα να μοιράζεται γενναιόδωρα την εμπειρία της και να στηρίζει οικονομικά χώρες που προχωρούν στην ενταξιακή τους πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.







Και δεύτερον, εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο Κέντρο, το 18ο στην οικογένεια των περιφερειακών κέντρων του ΔΝΤ, και καλωσορίζω την Ελλάδα ως ιδρυτικό εταίρο αυτού του νέου εγχειρήματος. Είναι μια νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΔΝΤ: από αποδέκτης τεχνικής βοήθειας, πάροχος τεχνογνωσίας προς άλλους».



Πιερρακάκης: Έμπρακτη έκφραση του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε: «Αγαπητή Κρισταλίνα, είναι μεγάλη χαρά να σας έχουμε σήμερα μαζί μας, εσάς, τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, σε μια ημέρα που σηματοδοτείται από αυτή τη σημαντική ανακοίνωση που μόλις κάναμε: τη συμμετοχή της Ελλάδας στο SEETAC, το Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



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Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτον η απόφαση αυτή έχει έντονο συμβολισμό. Αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα από την πλευρά μας. Διότι η Ελλάδα ήταν κάποτε μια χώρα που συμμετείχε σε πρόγραμμα του ΔΝΤ, ενώ σήμερα μετατρέπεται σε χώρα που συνεισφέρει μεταρρυθμιστική εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία.



Και δεύτερον, αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, ο οποίος για εμάς συνοδεύεται και από μεγαλύτερη ευθύνη: να συμβάλλουμε στην επιτάχυνση της σύγκλισης μεταξύ των χωρών της περιοχής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους και στην προώθηση μεγαλύτερης ευημερίας για όλους.



Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας τόσο σήμερα όσο και στο αυριανό Eurogroup στο Λουξεμβούργο».



Τη θεαματική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τον νέο ρόλο που διαδραματίζει πλέον η χώρα ως δύναμη σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων εξήρε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα , κατά τη συνάντησή της με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη , στις Βρυξέλλες. Δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δίνει «συγχαρητήρια στην Ελλάδα για όσα έχει πετύχει» προσέθεσε ότι «η χώρα σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης».Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε στις δηλώσεις του ότι «η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στο SEETAC (Southeast Europe Regional Technical Assistance Centre), το νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο οποίο η Ελλάδα συμμετέχει ως ιδρυτικός εταίρος.Μετά τη συνάντηση, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ δήλωσε: «Σας ευχαριστώ θερμά. Η αποστολή μου σήμερα είναι να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα για τη σύμπραξή της με το ΔΝΤ σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας των χωρών που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Παράλληλα, θέλω να αναγνωρίσω τη σπουδαία πορεία της Ελλάδας, μιας χώρας που βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης, αλλά αναδείχθηκε σε μια χώρα που σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης. Είναι μία από τις μόλις πέντε χώρες που καταγράφουν δημοσιονομικό πλεόνασμα, και αυτό το πλεόνασμα της δίνει τη δυνατότητα να μοιράζεται γενναιόδωρα την εμπειρία της και να στηρίζει οικονομικά χώρες που προχωρούν στην ενταξιακή τους πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.Επιτρέψτε μου να κλείσω με δύο μηνύματα: Πρώτον, συγχαρητήρια στην Ελλάδα για όσα έχει πετύχει, για τη θεαματική της πρόοδο και για την ηγεσία που οδήγησε τη χώρα εκεί όπου βρίσκεται σήμερα. Ο δικός σας ρόλος υπήρξε καθοριστικός.Και δεύτερον, εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο Κέντρο, το 18ο στην οικογένεια των περιφερειακών κέντρων του ΔΝΤ, και καλωσορίζω την Ελλάδα ως ιδρυτικό εταίρο αυτού του νέου εγχειρήματος. Είναι μια νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΔΝΤ: από αποδέκτης τεχνικής βοήθειας, πάροχος τεχνογνωσίας προς άλλους».Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε: «Αγαπητή Κρισταλίνα, είναι μεγάλη χαρά να σας έχουμε σήμερα μαζί μας, εσάς, τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, σε μια ημέρα που σηματοδοτείται από αυτή τη σημαντική ανακοίνωση που μόλις κάναμε: τη συμμετοχή της Ελλάδας στο SEETAC, το Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.Η συμμετοχή αυτή θα στηριχθεί σε ετήσια συνεισφορά της Ελλάδας ύψους 1 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα πενταετίας. Θα ήθελα, ωστόσο, να υπογραμμίσω ότι, όπως κι εσείς επισημάνατε, δεν πρόκειται μόνο για μια οικονομική δέσμευση. Πρόκειται πρωτίστως για την τεχνογνωσία και τη γνώση που αποκτήσαμε μέσα από την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Διότι είναι ακριβώς αυτές οι μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτον η απόφαση αυτή έχει έντονο συμβολισμό. Αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα από την πλευρά μας. Διότι η Ελλάδα ήταν κάποτε μια χώρα που συμμετείχε σε πρόγραμμα του ΔΝΤ, ενώ σήμερα μετατρέπεται σε χώρα που συνεισφέρει μεταρρυθμιστική εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία.Και δεύτερον, αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, ο οποίος για εμάς συνοδεύεται και από μεγαλύτερη ευθύνη: να συμβάλλουμε στην επιτάχυνση της σύγκλισης μεταξύ των χωρών της περιοχής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους και στην προώθηση μεγαλύτερης ευημερίας για όλους.Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας τόσο σήμερα όσο και στο αυριανό Eurogroup στο Λουξεμβούργο».

Τι σηματοδοτεί η συμμετοχή της Ελλάδας στο SEETAC Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η συμμετοχή της Ελλάδας στο SEETAC αποτελεί μια νέα φάση της συνεργασίας της χώρας με το ΔΝΤ και ενισχύει τον ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Η Ελλάδα θα συνεισφέρει 1 εκατ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα πέντε χρόνια (συνολικά 5 εκατ. ευρώ), και θα συμμετέχει στη Συντονιστική Επιτροπή του Κέντρου, αποκτώντας θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση των στρατηγικών του προτεραιοτήτων, στην έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.



Το SEETAC αποτελεί το νέο Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης Ικανοτήτων του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα συνεργάζεται με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και τη Μολδαβία, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών θεσμών και της χάραξης πολιτικής στις χώρες της περιοχής.



Η λειτουργία του θα επικεντρωθεί σε κρίσιμους τομείς οικονομικής διακυβέρνησης, όπως η δημοσιονομική πολιτική, η φορολογική διοίκηση, η διαχείριση δημόσιων οικονομικών, η νομισματική και χρηματοπιστωτική πολιτική, τα μακροοικονομικά πλαίσια και οι προβλέψεις, τα στατιστικά συστήματα, καθώς και νομικά και θεσμικά ζητήματα. Η υποστήριξη θα παρέχεται μέσω τεχνικής βοήθειας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πρακτικής συμβουλευτικής υποστήριξης.



Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει τη διεύρυνση στο επίκεντρο της στρατηγικής της ατζέντας. Μέσω της συμμετοχής της στο Κέντρο, η Ελλάδα θα συμβάλει ενεργά στην προετοιμασία των χωρών της περιοχής για την ευρωπαϊκή τους πορεία, αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησε από τις μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της τα τελευταία χρόνια.



Η πρωτοβουλία αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει και της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η διεύρυνση και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων αναμένεται να αποτελέσουν κορυφαίες ευρωπαϊκές προτεραιότητες.



Το SEETAC εντάσσεται στο παγκόσμιο δίκτυο των Περιφερειακών Κέντρων Ανάπτυξης Ικανοτήτων του ΔΝΤ και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του έως τον Ιανουάριο του 2027. Θα έχει έδρα τη Ρώμη και θα λειτουργεί ως περιφερειακό γραφείο του ΔΝΤ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Σύμφωνα πάντα με του υπουργείο, η συμμετοχή της Ελλάδας έχει και έναν επιπρόσθετο ιδιαίτερο συμβολισμό. Μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και δεχόταν τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη από διεθνείς οργανισμούς συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες που συμβάλλουν ενεργά στη χρηματοδότηση και στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς άλλες χώρες. Από χώρα που λάμβανε βοήθεια, η Ελλάδα εξελίσσεται σε χώρα που μοιράζεται εμπειρίες, γνώσεις και καλές πρακτικές με τους γείτονές της και στηρίζει έμπρακτα την ευρωπαϊκή τους πορεία.

10.06.2026, 16:22