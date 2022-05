Bridgerton: Η Χάνα Ντοντ αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τρίτη σεζόν της σειράς

Κλείσιμο





Τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Bridgerton θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι και το Netflix ανακοίνωσε μια νέα αλλαγή στο καστ της επιτυχημένης σειράς., την οποία είδαμε πρόσφατα στη μίνι σειρά «» θα υποδυθεί τη Φραντσέσκα Μπρίτζερτον και θα αντικαταστήσει τη Ρούμπι Στόουκς, η οποία αποχώρησε και θα πρωταγωνιστήσει σε μια άλλη παραγωγή του δικτύου, το «Lockwood & Co.».Η Φραντσέσκα Μπρίτζερτον αποτελεί μυστήριο σε σχέση με την ομιλητική, εξωστρεφή της οικογένεια. Παρόλο που είναι συνεσταλμένη, τα καταφέρνει καλά με τις κοινωνικές σχέσεις, έχοντας ως όπλο της έναν σαρκασμό και έναν ρεαλισμό που μπερδεύουν τους ασταθείς ευγενείς, αλλά όπως φαίνεται τραβούν την προσοχή όταν εκείνη δεν το επιθυμεί καθόλου.Η ανερχόμενη σταρ έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική όταν ήταν ακόμα στο σχολείο, αναλαμβάνοντας έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Find Me In Paris», τον οποίο διατήρησε για ακόμα δύο σεζόν. Η Ντοντ συμμετείχε επίσης για δύο σεζόν στην τηλεοπτική σειρά σειρά «Harlots».Το 2022, κυκλοφόρησε η επιτυχημένη σειρά Η Ανατομία ενός Σκανδάλου, στην οποία η Ντοντ ξεχώρισε στον ρόλο της πρωταγωνίστριας (Σιένα Μίλερ) σε νεαρή ηλικία. Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στη μίνι σειρά Flowers In The Attic: The Origins – μια προσαρμογή των αγαπημένων αλλά και αμφιλεγόμενων βιβλίων.Η Ντοντ υποδύεται τον ίδιο χαρακτήρα που υποδύεται η Χέδερ Γκρέιαμ στο πρωτότυπο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Καλύπτοντας δύο γενιές οικογενειακού δράματος, το δεύτερο μισό της ιστορίας επικεντρώνεται αποκλειστικά στον χαρακτήρα της. Τέλος, η Ντοντ εμφανίστηκε στο σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας Ενόλα Χολμς στο πλευρό της Μίλι Μπόμπι Μπράουν.