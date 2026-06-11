Πώς εξαπλώθηκε η νέα επιδημία Έμπολα στο Κονγκό: Το... σπασμένο φέρετρο, η κηδεία ενός πάστορα, και η έρευνα για τον «ασθενή μηδέν»

Η κηδεία, η κατάρα της πυρπόλησης του φέρετρου και οι θάνατοι

«Βανδάλισαν το φέρετρο του γιου μου, κατηγορούν εμένα, ωστόσο εγώ είμαι το θύμα»

Περισσότεροι από 80 συγγενείς, φίλοι και γείτονες συγκεντρώθηκαν στο τοπικό νεκροταφείο το σούρουπο, σύμφωνα με τον Edmond Kambale Katuwene, τον ηγέτη της κοινότητας Nande της πόλης. Ένας ιερέας ηγήθηκε των προσευχών, προτρέποντας τους πενθούντες να αναλογιστούν την ευθραυστότητα της ζωής και να προετοιμαστούν για το δικό τους τέλος, είπε ο Katuwene. Λίγες ημέρες αργότερα αρκετά μέλη της κοινότητας άρχισαν να αρρωσταίνουν, σημείωσε ο δήμαρχος του Mongbwalu, Sesereki Mandro Israel. Σχεδόν 50 θάνατοι καταγράφηκαν μέσα σε δύο εβδομάδες από την ταφή, υπογράμμισε, με πολλούς να παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού Έμπολα, όπως πυρετό, εμετό, αιμορραγία.Ο αδελφός του πάστορα Makundi, Idi, ήταν από τα πρώτα κρούσματα. Ο 36χρονος ανθρακωρύχος πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου από υποψία σκωληκοειδίτιδας, όπως ανέφερε στην έκθεση κατάστασης της 16ης Μαΐου η επαρχιακή υγειονομική αρχή. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, πέθαναν ένας άλλος αδελφός και ένας συγγενής του 44χρονου πάστορα, από υποψία αιμορροΐδων και φυματίωσης. Όμως, σύμφωνα με το δελτίο οι θάνατοι απαιτούσαν περαιτέρω διερεύνηση.Μετά τους θανάτους των συγγενών σημειώθηκανστο Mongbwalu μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, σύμφωνα με την ίδια έκθεση της υγειονομικής αρχής του Ituri, ενός τμήματος του υπουργείου υγείας της χώρας. Ασθενείς σε οικογένειες νοσούσαν από πυρετό, εμετό, διάρροια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπτώματα αιμορραγίας. Οι θάνατοι αυτοί συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που εξετάζονται από ερευνητές που επιδιώκουν να χαρτογραφήσουν την εξάπλωση του Έμπολα. Όπως υπογραμμίζει η έκθεση ο ιός ενδέχεται να υπήρχε στο Mongbwalu εδώ και πολλούς μήνες και να είχε περάσει απαρατήρητος.Την ώρα που ο ένας θάνατος διαδεχόταν τον άλλον στην κοινότητα, οι φοβισμένοι κάτοικοι αναζητούσαν απαντήσεις. Ορισμένοι δεν στράφηκαν σε κλινικές ή εργαστήρια, αλλά στην ταφή του πάστορα Makundi. Μετά τις προσευχές και την ταφή διαδόθηκε η. Κανένας από τους έξι συγγενείς και ντόπιους δεν είπε ότι είδε τη φωτιά, αν και όλοι ανέφεραν ότι είδαν τα. Όλη η οικογένεια έμεινε έκπληκτη και προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί, ενώ ο πατέρας και ο θείος του πάστορα Makundi κατηγόρησαν μια ομάδα μεθυσμένων νέων.Μεταξύ των κατοίκων,, τόνισε ο ηγέτης της κοινότητας. Μετά την ταφή του μικρότερου αδερφού του Makundi επικράτησε έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με την έκθεση κατάστασης της 16ης Μαΐου στις επαρχιακές αρχές, η τοπική αστυνομία παρενέβη κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης μεταξύ συγγενών σχετικά με το άνοιγμα του φέρετρου. Ο Katuwene είπε ότι τα μέλη της οικογένειας είχαν διαφωνήσει σχετικά με το πού θα γινόταν η αγρυπνία πριν την ταφή και ότι ένας συγγενής αφαίρεσε το καπάκι του φέρετρου σε ένδειξη διαμαρτυρίας πριν το ξαναβάλει στη θέση του, μία κίνηση που πολλοί θεώρησαν ως ασέβεια προς τους νεκρούς.Για ορισμένους κατοίκους, όπως είπε ο επικεφαλής διοικητής της γειτονιάς, Joseph Payi Mute, οι επακόλουθοι θάνατοι δεν. Ο Τζέρεμι Ρέιαν Ταμελέγκου, ο οποίος εργαζόταν ως σύμβουλος μεταλλευτικής γεωλογίας στην ίδια γειτονιά με την οικογένεια του πάστορα, είπε ότι η ανεξήγητη αύξηση των ασθενειών και των θανάτων τροφοδότησε την. Είδε ανθρώπους στη γειτονιά να αρρωσταίνουν ξαφνικά και να πεθαίνουν μέσα σε λίγες μέρες.Όταν οι επαρχιακοί ερευνητές υγείας από την έρευνα για τον «ασθενή μηδέν» έφτασαν στο Mongbwalu στις αρχές Μαΐου, οι φήμες για την κατάρα είχαν εξαπλωθεί και ορισμένοι κάτοικοι είχαν γίνει εχθρικοί απέναντι στους υγειονομικούς και τους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ένας ερευνητής., όπως και σε προηγούμενες επιδημίες Έμπολα, όταν πολλοί ντόπιοι κατηγόρησαν τη σύγχρονη ιατρική για την επιδημία. Στις 22 Μαΐου, ένας αριθμός νέων στο γειτονικό χωριό Mabilindey επιτέθηκε σε ομάδα αντιμετώπισης που συγκέντρωνε πληροφορίες για μια επιβεβαιωμένη περίπτωση Έμπολα, σύμφωνα με τον επιδημιολόγο της έρευνας για τον «ασθενή μηδέν». Μια μέρα αργότερα, οι επιτιθέμενοιστο Γενικό Νοσοκομείο του Mongbwalu.Δεν κατηγορούνται μόνο οι γιατροί. Ο πατέρας του πάστορα Makundi, Πάκα Κιμπάλι, είπε ότι η οικογένειά του έχει κατηγορηθεί άδικα από ορισμένους ντόπιους ότι προκάλεσε την επιδημία λόγω των γεγονότων που συνέβησαν στις δύο κηδείες. «. Ωστόσο,– ήταν το φέρετρο του γιου μου που βεβηλώθηκε», είπε με δάκρυα στα μάτια.Το υπουργείο Υγείας του Κονγκό ανακοίνωσε στις 9 Ιουνίου ότι επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον 40 θάνατοι από Έμπολα στο Mongbwalu. Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποίησαν ότι τα επίσημα στοιχεία ενδέχεται να είναι ελλιπή λόγω των περιορισμένων διαγνωστικών εξετάσεων.