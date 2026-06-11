Γιώργος Μαργαρίτης: Οι τραγουδιστές σήμερα τα έχουν όλα, εμείς δεν είχαμε στον ήλιο μοίρα
Γιώργος Μαργαρίτης: Οι τραγουδιστές σήμερα τα έχουν όλα, εμείς δεν είχαμε στον ήλιο μοίρα
Πρώτα αγοράζουν μικρόφωνα, έχουν τα ρούχα τους, τα αμάξια τους και μετά γίνονται τραγουδιστές, υποστήριξε
Μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους σημερινούς τραγουδιστές και στη δική του γενιά εντοπίζει ο Γιώργος Μαργαρίτης. Όπως είπε σε πρόσφατες δηλώσεις του, πλέον πολλοί ξεκινούν έχοντας ήδη εξοπλισμό και οικονομική άνεση. Αντιθέτως, παλαιότερα οι καλλιτέχνες πάλευαν από πολύ πιο δύσκολη αφετηρία.
«Οι τραγουδιστές τα έχουν όλα σήμερα. Πρώτα αγοράζουν μικρόφωνα, έχουν τα ρούχα τους, έχουν τα αμάξια τους και μετά γίνονται τραγουδιστές. Τεράστια διαφορά, σε εμάς δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είχαμε στον ήλιο μοίρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαργαρίτης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 10 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας του στο τραγούδι, διευκρίνισε ότι τον συνοδεύουν τόσο οι καλές όσο και οι κακές στιγμές, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που γνώρισε. «Όλα τα κρατάω από τη διαδρομή μου, δεν πετάω τίποτα. Και τις καλές στιγμές και τις κακές, αλλά πάνω απ’ όλα τους απλούς ανθρώπους. Τώρα κοντεύω στα 60 χρόνια μες στη νύχτα και η αγάπη του κόσμου είναι δύναμη μεγάλη», πρόσθεσε.
Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής έκανε ένα σχόλιο για τα μπουζούκια. Σύμφωνα με εκείνον, η σημερινή μορφή της νυχτερινής διασκέδασης απέχει πολύ από εκείνη του παρελθόντος, καθώς η λειτουργία μία φορά την εβδομάδα αλλάζει εντελώς τον χαρακτήρα τους. «Για μένα τώρα αυτά τα σημερινά δεν είναι μπουζουξίδικα, μια μέρα την εβδομάδα τι μπουζουξίδικο να είναι; Οι τραγουδιστές δεν φταίνε, αυτό είναι το μέλλον τους και η εποχή τους. Αλλά μην περιμένεις να βάλουν τον καημό και τον πόνο οι σημερινοί τραγουδιστές. Είναι διαφορετικά τα πράγματα σήμερα», σχολίασε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Οι τραγουδιστές τα έχουν όλα σήμερα. Πρώτα αγοράζουν μικρόφωνα, έχουν τα ρούχα τους, έχουν τα αμάξια τους και μετά γίνονται τραγουδιστές. Τεράστια διαφορά, σε εμάς δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είχαμε στον ήλιο μοίρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαργαρίτης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τετάρτη 10 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας του στο τραγούδι, διευκρίνισε ότι τον συνοδεύουν τόσο οι καλές όσο και οι κακές στιγμές, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που γνώρισε. «Όλα τα κρατάω από τη διαδρομή μου, δεν πετάω τίποτα. Και τις καλές στιγμές και τις κακές, αλλά πάνω απ’ όλα τους απλούς ανθρώπους. Τώρα κοντεύω στα 60 χρόνια μες στη νύχτα και η αγάπη του κόσμου είναι δύναμη μεγάλη», πρόσθεσε.
Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής έκανε ένα σχόλιο για τα μπουζούκια. Σύμφωνα με εκείνον, η σημερινή μορφή της νυχτερινής διασκέδασης απέχει πολύ από εκείνη του παρελθόντος, καθώς η λειτουργία μία φορά την εβδομάδα αλλάζει εντελώς τον χαρακτήρα τους. «Για μένα τώρα αυτά τα σημερινά δεν είναι μπουζουξίδικα, μια μέρα την εβδομάδα τι μπουζουξίδικο να είναι; Οι τραγουδιστές δεν φταίνε, αυτό είναι το μέλλον τους και η εποχή τους. Αλλά μην περιμένεις να βάλουν τον καημό και τον πόνο οι σημερινοί τραγουδιστές. Είναι διαφορετικά τα πράγματα σήμερα», σχολίασε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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