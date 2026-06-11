Το βίντεο με την Ολίβια Μαν από τη μέρα της μαστεκτομής της: Τα δάκρυά της και η αγκαλιά της γιατρού της

Αν βρεθείτε στην ίδια κατάσταση με εμένα, ελπίζω να βρείτε έναν γιατρό σαν εκείνη, έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της





Η 45χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram πλάνα πριν από την επέμβαση του 2023, στα οποία φαίνεται να τη στηρίζει η γυναικολόγος της, δρ Ταΐς Αλιαμπάντι.







Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Γιατί έχει σημασία να έχεις συμπονετικούς γιατρούς. Η γυναικολόγος μου δεν κάνει διπλές μαστεκτομές, κι όμως ήταν εκεί την ημέρα της δικής μου, για να με παρηγορήσει στον δρόμο προς το χειρουργείο και έμεινε όλη την ώρα για να με προσέχει. Νοιάζεται για την ευημερία των ασθενών της ακόμη και εκτός ωραρίου. Είναι ένας άγγελος που περπατά ανάμεσά μας».



Δείτε το βίντεο



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Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Δεν εύχομαι τον καρκίνο σε κανέναν, ωστόσο, αν βρεθείτε στην ίδια κατάσταση με εμένα, ελπίζω να βρείτε έναν γιατρό σαν εκείνη. Μία από τις σημαντικότερες συμβουλές μου, όταν ετοιμάζεσαι να ξεκινήσεις τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής σου, είναι να βρεις μια ομάδα γιατρών που ακούει τις ανάγκες σου, τους φόβους σου και σε αντιμετωπίζει σαν άνθρωπο, όχι απλώς σαν ασθενή».



Η μάχη της Μαν με την υγεία της δεν τελείωσε με τη διπλή μαστεκτομή. Τους μήνες που ακολούθησαν, η ηθοποιός υποβλήθηκε σε σειρά πρόσθετων επεμβάσεων, μεταξύ των οποίων αποκατάσταση μαστού, αφαίρεση λεμφαδένων και τελικά υστερεκτομή. Αφού πέρασε από πολλαπλά χειρουργεία στο πλαίσιο της θεραπείας της, η Μαν αποκάλυψε αργότερα ότι είχε βρισκόταν σε ύφεση.



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Για την ίδια τη Μαν, η περιπέτεια ξεκίνησε το 2023 με μια διάγνωση, μόλις τρεις μήνες αφότου μια μαστογραφία είχε δείξει ότι όλα ήταν καθαρά. Η ίδια έμεινε επίσης άναυδη, καθώς λίγο νωρίτερα είχε βγει αρνητική σε γνωστή γονιδιακή μετάλλαξη που συνδέεται με τον καρκίνο του μαστού.



«Έκανα όλες τις εξετάσεις που γνώριζα», είχε πει στο People, προσθέτοντας ότι «κυκλοφορούσα πιστεύοντας πως δεν είχα καρκίνο του μαστού» λίγο πριν λάβει τη διάγνωση. Όταν έμαθε ότι είχε καρκίνο και στους δύο μαστούς, η Μαν παραδέχτηκε ότι «δεν ήταν κάποια που είχε εμμονή με τον θάνατο ή τον φοβόταν με οποιονδήποτε τρόπο», αλλά είπε πως «το να έχεις ένα μικρό μωρό στο σπίτι έκανε τα πάντα πολύ πιο τρομακτικά».



Ένα συγκινητικό βίντεο από την ημέρα που έκανε διπλή μαστεκτομή, μοιράστηκε η Ολίβια Μαν , αποτίοντας φόρο τιμής στη γιατρό που περιέγραψε ως «άγγελο» σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.Η 45χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram πλάνα πριν από την επέμβαση του 2023, στα οποία φαίνεται να τη στηρίζει η γυναικολόγος της, δρ Ταΐς Αλιαμπάντι.Η γιατρός της έλεγε λόγια ενθάρρυνσης, ενώ η Μαν προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, πριν ξεσπάσει. Η ηθοποιός, η οποία κράτησε κρυφή τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού για μήνες, πριν την αποκαλύψει δημόσια τον Μάρτιο του 2024, εμφανιζόταν καταβεβλημένη από τη συγκίνηση, καθώς ετοιμαζόταν για την επέμβαση που θα άλλαζε τη ζωή της. Το συγκινητικό βίντεο συνεχίστηκε με τη Μαν να προσπαθεί να συνέλθει, προτού αγκαλιάσει για αρκετή ώρα τη δρ Αλιαμπάντι.Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Γιατί έχει σημασία να έχεις συμπονετικούς γιατρούς. Η γυναικολόγος μου δεν κάνει διπλές μαστεκτομές, κι όμως ήταν εκεί την ημέρα της δικής μου, για να με παρηγορήσει στον δρόμο προς το χειρουργείο και έμεινε όλη την ώρα για να με προσέχει. Νοιάζεται για την ευημερία των ασθενών της ακόμη και εκτός ωραρίου. Είναι ένας άγγελος που περπατά ανάμεσά μας».Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Δεν εύχομαι τον καρκίνο σε κανέναν, ωστόσο, αν βρεθείτε στην ίδια κατάσταση με εμένα, ελπίζω να βρείτε έναν γιατρό σαν εκείνη. Μία από τις σημαντικότερες συμβουλές μου, όταν ετοιμάζεσαι να ξεκινήσεις τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής σου, είναι να βρεις μια ομάδα γιατρών που ακούει τις ανάγκες σου, τους φόβους σου και σε αντιμετωπίζει σαν άνθρωπο, όχι απλώς σαν ασθενή».Η μάχη της Μαν με την υγεία της δεν τελείωσε με τη διπλή μαστεκτομή. Τους μήνες που ακολούθησαν, η ηθοποιός υποβλήθηκε σε σειρά πρόσθετων επεμβάσεων, μεταξύ των οποίων αποκατάσταση μαστού, αφαίρεση λεμφαδένων και τελικά υστερεκτομή. Αφού πέρασε από πολλαπλά χειρουργεία στο πλαίσιο της θεραπείας της, η Μαν αποκάλυψε αργότερα ότι είχε βρισκόταν σε ύφεση.Η σταρ αντιμετώπισε ακόμη μία δοκιμασία τον Ιούλιο του 2025, όταν γνωστοποίησε ότι η μητέρα της, Κιμ, διαγνώστηκε με την ίδια μορφή καρκίνου του μαστού. Κάνοντας γνωστή την εξέλιξη μέσα από το Instagram, η Μαν αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε υποβληθεί στη δική της διπλή μαστεκτομή και ολοκλήρωσε 12 κύκλους χημειοθεραπείας.Για την ίδια τη Μαν, η περιπέτεια ξεκίνησε το 2023 με μια διάγνωση, μόλις τρεις μήνες αφότου μια μαστογραφία είχε δείξει ότι όλα ήταν καθαρά. Η ίδια έμεινε επίσης άναυδη, καθώς λίγο νωρίτερα είχε βγει αρνητική σε γνωστή γονιδιακή μετάλλαξη που συνδέεται με τον καρκίνο του μαστού.«Έκανα όλες τις εξετάσεις που γνώριζα», είχε πει στο People, προσθέτοντας ότι «κυκλοφορούσα πιστεύοντας πως δεν είχα καρκίνο του μαστού» λίγο πριν λάβει τη διάγνωση. Όταν έμαθε ότι είχε καρκίνο και στους δύο μαστούς, η Μαν παραδέχτηκε ότι «δεν ήταν κάποια που είχε εμμονή με τον θάνατο ή τον φοβόταν με οποιονδήποτε τρόπο», αλλά είπε πως «το να έχεις ένα μικρό μωρό στο σπίτι έκανε τα πάντα πολύ πιο τρομακτικά».

Εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν για έναν κινηματογραφικό ρόλο και σημείωσε ότι «ο καρκίνος δεν νοιάζεται ποιος είσαι· δεν νοιάζεται αν έχεις μωρό ή αν δεν έχεις χρόνο. Έρχεται κατά πάνω σου και δεν έχεις άλλη επιλογή από το να τον αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο».



Παρά τον φόβο που συνόδευε τη διάγνωσή της, η φροντίδα του γιου της, Μάλκολμ, έγινε πηγή παρηγοριάς κατά τη διάρκεια της θεραπείας. «Όταν είμαι μαζί του, είναι η μόνη στιγμή που το μυαλό μου δεν σκέφτεται ότι είμαι άρρωστη. Είμαι απλώς τόσο ευτυχισμένη μαζί του», είχε πει.



Και πρόσθεσε: «Και αυτό βάζει πολλά πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Γιατί αν αλλάξει το σώμα μου, παραμένω η μαμά του. Αν έχω εξάψεις, παραμένω η μαμά του. Αν χάσω τα μαλλιά μου, παραμένω η μαμά του. Αυτό είναι πραγματικά που μετράει περισσότερο για μένα. Ότι μπορώ να είμαι εδώ για εκείνον».