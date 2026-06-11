Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της: Μέσα σε μια στιγμή η αγκαλιά μας μεγάλωσε
Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της: Μέσα σε μια στιγμή η αγκαλιά μας μεγάλωσε
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά τη γέννα και το εξιτήριο από το μαιευτήριο
Φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της ανέβασε η Αλεξάνδρα Νίκα, δηλώνοντας πως μέσα σε μία στιγμή η αγκαλιά της ίδιας και του συζύγου της Κωνσταντίνου Αργυρού μεγάλωσε.
Στην εικόνα η ίδια και ο τραγουδιστής αγκαλιάζουν τα πόδια του μικρού μωρού στο μαιευτήριο και στη λεζάντα της ανάρτησης δήλωσε πως τους έφερε ακόμη περισσότερη αγάπη και ευγνωμοσύνη στην οικογένειά τους.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε χαρακτηριστικά: «Και κάπως έτσι γίναμε τέσσερις. Μέσα σε μια στιγμή η αγκαλιά μας μεγάλωσε. Καλώς ήρθες μικρή μας. H παρουσία σου γέμισε το σπίτι μας με ακόμη περισσότερη αγάπη, τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη».
Δείτε την ανάρτηση
Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείο για την φροντίδα που έλαβε: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς στον φανταστικό γιατρό μας @stefanoschandakas , στη μαία μας @tsiara_eleni και σε όλη την υπέροχη ομάδα του @mitera.gr για την αμέριστη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξή τους σε μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές της ζωής μας», σημείωσε.
Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε το δεύτερο παιδί τους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ. Πήρε εξιτήριο την Πέμπτη 11 Ιουνίου και φωτογραφήθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, χαμογελαστή, με τους δυο τους πιασμένους χέρι χέρι.
«Είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό», δήλωσε η Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ ο τραγουδιστής που ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια του τοκετού πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό». Όταν ρωτήθηκε σε ποιον μοιάζει το μωρό, η σύζυγος του τραγουδιστή ανέφερε ότι «έχει χαρακτηριστικά και από τους δύο».
Δίπλα τους βρισκόταν ο μαιευτήρας και γυναικολόγος της Στέφανος Χανδακάς, ο οποίος συμπλήρωσε: «Ήταν από την αρχή εδώ ο Κωνσταντίνος, από τα ξημερώματα, γιατί η διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής, που μας πήραν τα παιδιά. Είχαν ξεκινήσει οι πόνοι. Η Αλεξάνδρα ήταν τυχερή, γιατί γέννησε φυσιολογικά και τις δύο φορές, έχει φροντίσει η φύση γι' αυτό. Ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί σε όλη τη διαδικασία, στον τοκετό και σε όλη την αναμονή».
Στην εικόνα η ίδια και ο τραγουδιστής αγκαλιάζουν τα πόδια του μικρού μωρού στο μαιευτήριο και στη λεζάντα της ανάρτησης δήλωσε πως τους έφερε ακόμη περισσότερη αγάπη και ευγνωμοσύνη στην οικογένειά τους.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε χαρακτηριστικά: «Και κάπως έτσι γίναμε τέσσερις. Μέσα σε μια στιγμή η αγκαλιά μας μεγάλωσε. Καλώς ήρθες μικρή μας. H παρουσία σου γέμισε το σπίτι μας με ακόμη περισσότερη αγάπη, τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείο για την φροντίδα που έλαβε: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς στον φανταστικό γιατρό μας @stefanoschandakas , στη μαία μας @tsiara_eleni και σε όλη την υπέροχη ομάδα του @mitera.gr για την αμέριστη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξή τους σε μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές της ζωής μας», σημείωσε.
Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε το δεύτερο παιδί τους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ. Πήρε εξιτήριο την Πέμπτη 11 Ιουνίου και φωτογραφήθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, χαμογελαστή, με τους δυο τους πιασμένους χέρι χέρι.
«Είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό», δήλωσε η Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ ο τραγουδιστής που ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια του τοκετού πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό». Όταν ρωτήθηκε σε ποιον μοιάζει το μωρό, η σύζυγος του τραγουδιστή ανέφερε ότι «έχει χαρακτηριστικά και από τους δύο».
Δίπλα τους βρισκόταν ο μαιευτήρας και γυναικολόγος της Στέφανος Χανδακάς, ο οποίος συμπλήρωσε: «Ήταν από την αρχή εδώ ο Κωνσταντίνος, από τα ξημερώματα, γιατί η διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής, που μας πήραν τα παιδιά. Είχαν ξεκινήσει οι πόνοι. Η Αλεξάνδρα ήταν τυχερή, γιατί γέννησε φυσιολογικά και τις δύο φορές, έχει φροντίσει η φύση γι' αυτό. Ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί σε όλη τη διαδικασία, στον τοκετό και σε όλη την αναμονή».
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