Η αντίδραση της Ελεάνας Παπαϊωάννου όταν νεαρός μάστορας της είπε «δεν πειράζει που περιμένετε κοριτσάκι»
Η αντίδραση της Ελεάνας Παπαϊωάννου όταν νεαρός μάστορας της είπε «δεν πειράζει που περιμένετε κοριτσάκι»
Να μην ξέρεις να γελάσεις ή να κλάψεις, ανέφερε η τραγουδίστρια
Με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ελεάνα Παπαϊωάννου αποκάλυψε την αντίδρασή της όταν σε συζήτηση που είχε με έναν νεαρό μάστορα, εκείνος της είπε πως δεν πειράζει που περιμένει κοριτσάκι.
Η τραγουδίστρια, η οποία είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, εξήγησε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram πως βρισκόταν με τη μητέρα της όταν ο συγκεκριμένος άντρας ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι της μετά από εργασίες που έκανε και θέλησε να της ευχηθεί για την εγκυμοσύνη της. Όταν έμαθε ποιο είναι το φύλο του μωρού, η απάντηση που έδωσε έκανε την Ελεάνα Παπαϊωάννου να απορεί: «Λίγο προτού φύγει, μου λέει "με το καλό, με έναν πόνο". Του λέω "ευχαριστώ πάρα πολύ". Μου λέει "αγοράκι;", "όχι, κοριτσάκι" του λέω. Μου λέει "εντάξει, δεν πειράζει". Πειράζει; Τι να πειράζει; Τι να πειράζει ρε μάστορα, που θα κάνω κοριτσάκι και όχι αγοράκι;», περιέγραψε η ίδια.
Στην αρχή η τραγουδίστρια προσπάθησε να καταλάβει για ποιο λόγο ο μάστορας απάντησε με αυτόν τον τρόπο: «Κολλάω λίγο και του λέω "γιατί το λέτε αυτό;". Μου λέει "το λέω γιατί οι πιο πολλοί θέλουν αρσενικό στην οικογένεια, θέλουν άντρες". Λέω "έχουμε αρσενικό, τον μπαμπά μας, θα είμαστε κοριτσοπαρέα να τον αγκαλιάζουμε, να τον φιλάμε, κι αυτός εμάς, να μας φροντίζει, να μας προσέχει". "Επειδή πιο πολύ θέλουν άντρες στην οικογένεια, αντρίλα...", μου λέει. Εντωμεταξύ έξω γίνεται χαμός από την πολύ αντρίλα, δεν ξέρω αν βλέπετε...», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η Ελεάνα Παπαϊωάννου δεν ήξερε πώς έπρεπε να αντιδράσει και την παραξένεψε ακόμη περισσότερο το γεγονός πως τα λόγια αυτά προέρχονταν από έναν σχετικά νέο και μορφωμένο άνθρωπο: «Πήγα να γελάσω, μετά πήγα να προβληματιστώ. Μετά λίγο σοκαρίστηκα που το άκουσα. Και μου το είπε ένας άνθρωπος που είναι σχετικά νέος σε ηλικία, ένας εξαίρετος κύριος, ένας ευγενέστατος άνθρωπος, καλλιεργημένος δηλαδή», είπε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Να μην ξέρεις να γελάσεις ή να κλάψεις. Ώρε τι ακούμε...».
Η τραγουδίστρια, η οποία είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, εξήγησε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram πως βρισκόταν με τη μητέρα της όταν ο συγκεκριμένος άντρας ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι της μετά από εργασίες που έκανε και θέλησε να της ευχηθεί για την εγκυμοσύνη της. Όταν έμαθε ποιο είναι το φύλο του μωρού, η απάντηση που έδωσε έκανε την Ελεάνα Παπαϊωάννου να απορεί: «Λίγο προτού φύγει, μου λέει "με το καλό, με έναν πόνο". Του λέω "ευχαριστώ πάρα πολύ". Μου λέει "αγοράκι;", "όχι, κοριτσάκι" του λέω. Μου λέει "εντάξει, δεν πειράζει". Πειράζει; Τι να πειράζει; Τι να πειράζει ρε μάστορα, που θα κάνω κοριτσάκι και όχι αγοράκι;», περιέγραψε η ίδια.
Στην αρχή η τραγουδίστρια προσπάθησε να καταλάβει για ποιο λόγο ο μάστορας απάντησε με αυτόν τον τρόπο: «Κολλάω λίγο και του λέω "γιατί το λέτε αυτό;". Μου λέει "το λέω γιατί οι πιο πολλοί θέλουν αρσενικό στην οικογένεια, θέλουν άντρες". Λέω "έχουμε αρσενικό, τον μπαμπά μας, θα είμαστε κοριτσοπαρέα να τον αγκαλιάζουμε, να τον φιλάμε, κι αυτός εμάς, να μας φροντίζει, να μας προσέχει". "Επειδή πιο πολύ θέλουν άντρες στην οικογένεια, αντρίλα...", μου λέει. Εντωμεταξύ έξω γίνεται χαμός από την πολύ αντρίλα, δεν ξέρω αν βλέπετε...», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ελεάνα Παπαϊωάννου δεν ήξερε πώς έπρεπε να αντιδράσει και την παραξένεψε ακόμη περισσότερο το γεγονός πως τα λόγια αυτά προέρχονταν από έναν σχετικά νέο και μορφωμένο άνθρωπο: «Πήγα να γελάσω, μετά πήγα να προβληματιστώ. Μετά λίγο σοκαρίστηκα που το άκουσα. Και μου το είπε ένας άνθρωπος που είναι σχετικά νέος σε ηλικία, ένας εξαίρετος κύριος, ένας ευγενέστατος άνθρωπος, καλλιεργημένος δηλαδή», είπε.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Να μην ξέρεις να γελάσεις ή να κλάψεις. Ώρε τι ακούμε...».
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