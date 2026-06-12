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Μπλόκο του Ιράν σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ μετά από αναφορές για εκρήξεις
Μπλόκο του Ιράν σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ μετά από αναφορές για εκρήξεις
Οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το πλοίο επιχείρησε να εισέλθει χωρίς προηγούμενο συντονισμό – Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς
Οι ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν την είσοδο δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ, καθώς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, το πλοίο δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από αναφορές για εκρήξεις κοντά στη στρατηγικής σημασίας λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε δεξαμενόπλοιο να εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενες έλλειψη προηγούμενου συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πλοίου, τη σημαία υπό την οποία έπλεε ή τον προορισμό του.
Η εξέλιξη καταγράφηκε λίγο μετά τις αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια του Ιράν και κομβικού σημείου για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.
Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει τα αίτια των εκρήξεων ούτε έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το εάν συνδέονται με το περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά κάθε περιστατικό στην περιοχή αντικείμενο ιδιαίτερης διεθνούς προσοχής.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε δεξαμενόπλοιο να εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενες έλλειψη προηγούμενου συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πλοίου, τη σημαία υπό την οποία έπλεε ή τον προορισμό του.
Η εξέλιξη καταγράφηκε λίγο μετά τις αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια του Ιράν και κομβικού σημείου για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.
Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει τα αίτια των εκρήξεων ούτε έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το εάν συνδέονται με το περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά κάθε περιστατικό στην περιοχή αντικείμενο ιδιαίτερης διεθνούς προσοχής.
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