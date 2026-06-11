Η Ζιζέλ Μπούντχεν θυμήθηκε το ξεκίνημά της στο μόντελινγκ: Στα κάστινγκ άκουγα «όχι» ξανά και ξανά

Η απόρριψη με δίδαξε ανθεκτικότητα και να μη βασίζω την αξία μου στις απόψεις των άλλων, τόνισε το 46χρονο μοντέλο