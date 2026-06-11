Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Βασίλης Καΐλας: Δεν βλέπω τις ταινίες μου, μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες
Βασίλης Καΐλας: Δεν βλέπω τις ταινίες μου, μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες
Ο συσχετισμός με τη σημερινή εποχή με κάνει να νιώθω άβολα, επειδή περνάμε δύσκολα, διευκρίνισε ο ηθοποιός
Για το αν επιστρέφει στις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στις οποίες είχε συμμετάσχει ρωτήθηκε ο Βασίλης Καΐλας.
Απαντώντας αρνητικά, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι ο λόγος που αποφεύγει να τις βλέπει είναι επειδή του ξυπνούν μνήμες από μια εποχή που θεωρεί πολύ όμορφη και διαφορετική από τη σημερινή. Η σύγκριση με το παρόν, σε μια περίοδο που οι άνθρωποι δοκιμάζονται και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, του προκαλεί αμηχανία, όπως σημείωσε.
«Δεν βλέπω ιδιαίτερα τις ταινίες μου, γιατί μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες. Στη σημερινή εποχή, επειδή περνάμε δύσκολα όλοι οι άνθρωποι, ο συσχετισμός με κάνει να νιώθω άβολα», τόνισε ο Βασίλης Καΐλας, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Πέμπτη 11 Ιουνίου.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο ηθοποιός εξήγησε ότι έχει επιλέξει να κρατά απόσταση από τη δημοσιότητα και να διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ. «Είμαι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μακριά από αυτούς τους φίλους δημοσιογράφους, με πολλή αγάπη, αλλά δεν μου αρέσουν πολλά λόγια. Δεν μου αρέσει η δημοσιότητα γενικότερα και νομίζω, ότι, μέχρι τώρα, έχω κρατήσει αρκετά χαμηλούς τόνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Απαντώντας αρνητικά, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι ο λόγος που αποφεύγει να τις βλέπει είναι επειδή του ξυπνούν μνήμες από μια εποχή που θεωρεί πολύ όμορφη και διαφορετική από τη σημερινή. Η σύγκριση με το παρόν, σε μια περίοδο που οι άνθρωποι δοκιμάζονται και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, του προκαλεί αμηχανία, όπως σημείωσε.
«Δεν βλέπω ιδιαίτερα τις ταινίες μου, γιατί μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες. Στη σημερινή εποχή, επειδή περνάμε δύσκολα όλοι οι άνθρωποι, ο συσχετισμός με κάνει να νιώθω άβολα», τόνισε ο Βασίλης Καΐλας, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Πέμπτη 11 Ιουνίου.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο ηθοποιός εξήγησε ότι έχει επιλέξει να κρατά απόσταση από τη δημοσιότητα και να διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ. «Είμαι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μακριά από αυτούς τους φίλους δημοσιογράφους, με πολλή αγάπη, αλλά δεν μου αρέσουν πολλά λόγια. Δεν μου αρέσει η δημοσιότητα γενικότερα και νομίζω, ότι, μέχρι τώρα, έχω κρατήσει αρκετά χαμηλούς τόνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα