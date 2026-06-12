Οριστική συμφωνία της Ρεάλ με τον Μουρίνιο: Ο «Special One» επιστρέφει στη «Βασίλισσα» μετά από 13 χρόνια
Οριστική συμφωνία της Ρεάλ με τον Μουρίνιο: Ο «Special One» επιστρέφει στη «Βασίλισσα» μετά από 13 χρόνια
Ο Πορτογάλος τεχνικός αναλαμβάνει ξανά τους «μερένγκες» με συμβόλαιο έως το 2029 και γίνεται ο ακριβότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου
Δεκατρία χρόνια μετά το τέλος της πρώτης του θητείας στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζοζέ Μουρίνιο επιστρέφει στον πάγκο της ισπανικής ομάδας. Η συμφωνία είναι πλέον οριστική, όπως ανακοίνωσε στο Χ η «βασίλισσα» με τον Πορτογάλο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2029, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τους «μερένγκες».
Παρά τις αλλαγές, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να στραφεί ξανά σε έναν άνθρωπο που είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα κατά την πρώτη του παρουσία στη Μαδρίτη. Ο Μουρίνιο, ο οποίος είχε οδηγήσει τη Ρεάλ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας το 2011 και σε τρεις διαδοχικές παρουσίες στα ημιτελικά του Champions League, επιστρέφει για μια δεύτερη θητεία.
Ο Κλοπ φέρεται να ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του παραμένει η ανάληψη της εθνικής Γερμανίας, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του Πορτογάλου.
Ο Μουρίνιο γνώριζε εδώ και εβδομάδες το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο απέφευγε δημόσια να επιβεβαιώσει τις επαφές, παρά το γεγονός ότι οι βασικοί όροι της συμφωνίας είχαν ήδη διαμορφωθεί.
Μετά την επιβεβαίωση της παραμονής του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία, η συμφωνία προχώρησε οριστικά και ο Μουρίνιο υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών.
Η επιστροφή ενός γνώριμου προσώπουΑπό την αποχώρηση του Μουρίνιο το 2013 μέχρι σήμερα, η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε έξι Champions League, τέσσερα πρωταθλήματα Ισπανίας και δύο Κύπελλα. Από τον πάγκο της πέρασαν επτά διαφορετικοί προπονητές, ενώ άλλαξαν γενιές ποδοσφαιριστών και διοικητικών σχεδιασμών.
Παρά τις αλλαγές, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να στραφεί ξανά σε έναν άνθρωπο που είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα κατά την πρώτη του παρουσία στη Μαδρίτη. Ο Μουρίνιο, ο οποίος είχε οδηγήσει τη Ρεάλ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας το 2011 και σε τρεις διαδοχικές παρουσίες στα ημιτελικά του Champions League, επιστρέφει για μια δεύτερη θητεία.
Comunicado Oficial: José Mourinho— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026
Πώς προέκυψε η συμφωνίαΗ διαδικασία διαδοχής ξεκίνησε όταν η διοίκηση αποφάσισε ότι δεν θα συνέχιζε με τον Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της ομάδας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο ονόματα βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας: ο Γιούργκεν Κλοπ και ο Ζοζέ Μουρίνιο.
Ο Κλοπ φέρεται να ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του παραμένει η ανάληψη της εθνικής Γερμανίας, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του Πορτογάλου.
Ο Μουρίνιο γνώριζε εδώ και εβδομάδες το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο απέφευγε δημόσια να επιβεβαιώσει τις επαφές, παρά το γεγονός ότι οι βασικοί όροι της συμφωνίας είχαν ήδη διαμορφωθεί.
Συμβόλαιο έως το 2029 και κόστος 15 εκατ. ευρώΗ επίσημη ανακοίνωση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, οι εσωτερικές εξελίξεις στον σύλλογο και η εκλογική διαδικασία οδήγησαν σε καθυστέρηση.
Μετά την επιβεβαίωση της παραμονής του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία, η συμφωνία προχώρησε οριστικά και ο Μουρίνιο υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών.
Η καθυστέρηση είχε και οικονομικές συνέπειες για τη Ρεάλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εάν η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ειδική ρήτρα ύψους 8 εκατ. ευρώ. Τελικά, η ισπανική ομάδα κατέβαλε 15 εκατ. ευρώ για την αποδέσμευσή του, ποσό που τον καθιστά τον ακριβότερο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.
Στο τεχνικό επιτελείο θα συμμετέχουν οι Ζοάο Τραλιάο και Πέδρο Ματσάδο ως άμεσοι βοηθοί του, ενώ ο Αντόνιο Ντίας αναλαμβάνει καθήκοντα γυμναστή.
Παράλληλα, μαζί του θα βρίσκεται ο αναλυτής Ρομπέρτο Μερέγια, με τον οποίο συνεργάζεται από την περίοδο της Ρόμα, καθώς και ο προπονητής τερματοφυλάκων Νούνο Σάντος, συνεργάτης του σε Τότεναμ, Ρόμα και Μπενφίκα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθεί ακόμη ένας βοηθός από το εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος με τον σύλλογο, σε ρόλο αντίστοιχο με εκείνον που είχε ο Αϊτόρ Καράνκα κατά την πρώτη θητεία του Μουρίνιο.
Ο Πορτογάλος παραμένει πιστός στη φιλοσοφία του όσον αφορά τη λειτουργία του επιτελείου του, δίνοντας σημαντικό βαθμό ευθύνης στους συνεργάτες του, διατηρώντας ωστόσο τον τελικό έλεγχο σε όλες τις αποφάσεις.
Η επιστροφή του στη Μαδρίτη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τη Ρεάλ, δεκατρία χρόνια μετά το τέλος της πρώτης του θητείας.
Ξεκίνησε την προπονητική του πορεία ως βοηθός του Σερ Μπόμπι Ρόμπσον σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Πόρτο και Μπαρτσελόνα, ενώ αργότερα συνεργάστηκε και με τον Λουίς Φαν Χάαλ στους Καταλανούς. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ως πρώτος προπονητής ήρθε στην Πόρτο, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο UEFA το 2003 και το Champions League το 2004, προκαλώντας αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η επιτυχία αυτή του χάρισε τη μεταγραφή στην Τσέλσι, όπου αυτοχαρακτηρίστηκε «The Special One» κατά την παρουσίασή του. Στο Λονδίνο κατέκτησε δύο διαδοχικά πρωταθλήματα Αγγλίας (2005, 2006), ένα Κύπελλο Αγγλίας και δύο League Cup, μετατρέποντας την Τσέλσι σε μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Το 2008 ανέλαβε την Ίντερ και δύο χρόνια αργότερα οδήγησε την ιταλική ομάδα σε ιστορικό τρεμπλ, κατακτώντας το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Ιταλίας και το Champions League του 2010.
Στη συνέχεια μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου παρέμεινε από το 2010 έως το 2013. Κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας το 2012 με 100 βαθμούς και 121 γκολ, επίδοση-ρεκόρ για την εποχή, καθώς και ένα Κύπελλο Ισπανίας και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Ακολούθησε η επιστροφή του στην Τσέλσι, με την οποία κατέκτησε ακόμη ένα πρωτάθλημα Αγγλίας το 2015 και ένα League Cup. Στη συνέχεια εργάστηκε σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ρόμα, Φενέρμπαχτσε και Μπενφίκα, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του στη Ρόμα, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου UEFA Europa Conference League το 2022, προσθέτοντας ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή του.
Οι σημαντικότεροι τίτλοι του Ζοζέ Μουρίνιο
Πόρτο
Champions League (2004)
Κύπελλο UEFA (2003)
2 Πρωταθλήματα Πορτογαλίας
Κύπελλο Πορτογαλίας
Σούπερ Καπ Πορτογαλίας
Τσέλσι
3 Πρωταθλήματα Αγγλίας (2005, 2006, 2015)
Κύπελλο Αγγλίας (2007)
3 League Cup
Community Shield
Ίντερ
Champions League (2010)
2 Πρωταθλήματα Ιταλίας
Κύπελλο Ιταλίας
Σούπερ Καπ Ιταλίας
Ρεάλ Μαδρίτης
Πρωτάθλημα Ισπανίας (2012)
Κύπελλο Ισπανίας (2011)
Σούπερ Καπ Ισπανίας (2012)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Europa League (2017)
League Cup (2017)
Community Shield (2016)
Ρόμα
UEFA Europa Conference League (2022)
Ρεκόρ καριέρας
Ο Μουρίνιο είναι ο πρώτος προπονητής που κατέκτησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων της UEFA:
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Συνολικά έχει κατακτήσει περισσότερους από 25 σημαντικούς τίτλους στην καριέρα του, ενώ έχει αναδειχθεί πολλές φορές κορυφαίος προπονητής της χρονιάς από τη FIFA, την UEFA και διεθνείς δημοσιογραφικούς οργανισμούς.
Το τεχνικό επιτελείο του ΜουρίνιοΟ Πορτογάλος προπονητής επιστρέφει στη Μαδρίτη μαζί με τους στενότερους συνεργάτες του, οι οποίοι τον πλαισιώνουν τα τελευταία χρόνια.
Στο τεχνικό επιτελείο θα συμμετέχουν οι Ζοάο Τραλιάο και Πέδρο Ματσάδο ως άμεσοι βοηθοί του, ενώ ο Αντόνιο Ντίας αναλαμβάνει καθήκοντα γυμναστή.
Παράλληλα, μαζί του θα βρίσκεται ο αναλυτής Ρομπέρτο Μερέγια, με τον οποίο συνεργάζεται από την περίοδο της Ρόμα, καθώς και ο προπονητής τερματοφυλάκων Νούνο Σάντος, συνεργάτης του σε Τότεναμ, Ρόμα και Μπενφίκα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθεί ακόμη ένας βοηθός από το εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος με τον σύλλογο, σε ρόλο αντίστοιχο με εκείνον που είχε ο Αϊτόρ Καράνκα κατά την πρώτη θητεία του Μουρίνιο.
Ο Πορτογάλος παραμένει πιστός στη φιλοσοφία του όσον αφορά τη λειτουργία του επιτελείου του, δίνοντας σημαντικό βαθμό ευθύνης στους συνεργάτες του, διατηρώντας ωστόσο τον τελικό έλεγχο σε όλες τις αποφάσεις.
Η επιστροφή του στη Μαδρίτη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τη Ρεάλ, δεκατρία χρόνια μετά το τέλος της πρώτης του θητείας.
Ποιος είναι ο Ζοζέ ΜουρίνιοΟ Ζοζέ Μουρίνιο γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1963 στο Σετούμπαλ της Πορτογαλίας και θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Ξεκίνησε την προπονητική του πορεία ως βοηθός του Σερ Μπόμπι Ρόμπσον σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Πόρτο και Μπαρτσελόνα, ενώ αργότερα συνεργάστηκε και με τον Λουίς Φαν Χάαλ στους Καταλανούς. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ως πρώτος προπονητής ήρθε στην Πόρτο, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο UEFA το 2003 και το Champions League το 2004, προκαλώντας αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η επιτυχία αυτή του χάρισε τη μεταγραφή στην Τσέλσι, όπου αυτοχαρακτηρίστηκε «The Special One» κατά την παρουσίασή του. Στο Λονδίνο κατέκτησε δύο διαδοχικά πρωταθλήματα Αγγλίας (2005, 2006), ένα Κύπελλο Αγγλίας και δύο League Cup, μετατρέποντας την Τσέλσι σε μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Το 2008 ανέλαβε την Ίντερ και δύο χρόνια αργότερα οδήγησε την ιταλική ομάδα σε ιστορικό τρεμπλ, κατακτώντας το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Ιταλίας και το Champions League του 2010.
Στη συνέχεια μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου παρέμεινε από το 2010 έως το 2013. Κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας το 2012 με 100 βαθμούς και 121 γκολ, επίδοση-ρεκόρ για την εποχή, καθώς και ένα Κύπελλο Ισπανίας και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Ακολούθησε η επιστροφή του στην Τσέλσι, με την οποία κατέκτησε ακόμη ένα πρωτάθλημα Αγγλίας το 2015 και ένα League Cup. Στη συνέχεια εργάστηκε σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ρόμα, Φενέρμπαχτσε και Μπενφίκα, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του στη Ρόμα, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου UEFA Europa Conference League το 2022, προσθέτοντας ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή του.
Οι σημαντικότεροι τίτλοι του Ζοζέ Μουρίνιο
Πόρτο
Champions League (2004)
Κύπελλο UEFA (2003)
2 Πρωταθλήματα Πορτογαλίας
Κύπελλο Πορτογαλίας
Σούπερ Καπ Πορτογαλίας
Τσέλσι
3 Πρωταθλήματα Αγγλίας (2005, 2006, 2015)
Κύπελλο Αγγλίας (2007)
3 League Cup
Community Shield
Ίντερ
Champions League (2010)
2 Πρωταθλήματα Ιταλίας
Κύπελλο Ιταλίας
Σούπερ Καπ Ιταλίας
Ρεάλ Μαδρίτης
Πρωτάθλημα Ισπανίας (2012)
Κύπελλο Ισπανίας (2011)
Σούπερ Καπ Ισπανίας (2012)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Europa League (2017)
League Cup (2017)
Community Shield (2016)
Ρόμα
UEFA Europa Conference League (2022)
Ρεκόρ καριέρας
Ο Μουρίνιο είναι ο πρώτος προπονητής που κατέκτησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων της UEFA:
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Συνολικά έχει κατακτήσει περισσότερους από 25 σημαντικούς τίτλους στην καριέρα του, ενώ έχει αναδειχθεί πολλές φορές κορυφαίος προπονητής της χρονιάς από τη FIFA, την UEFA και διεθνείς δημοσιογραφικούς οργανισμούς.
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