Οριστική συμφωνία της Ρεάλ με τον Μουρίνιο: Ο «Special One» επιστρέφει στη «Βασίλισσα» μετά από 13 χρόνια

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοζέ Μουρίνιο, στο κέντρο, και ο Μεσούτ Εζίλ, αριστερά, πανηγυρίζουν στην πλατεία Θιμπέλες μετά την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος (La Liga) από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στις 3 Μαΐου 2012

Το τεχνικό επιτελείο του Μουρίνιο

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοζέ Μουρίνιο, στο κέντρο, περπατά μπροστά από τον Άνχελ Ντι Μαρία, αριστερά, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, πάνω στο κέντρο, και τον Σάμι Κεντίρα, κατά τη διάρκεια προπόνησης στη Μαδρίτη, στις 19 Απριλίου 2011

Ποιος είναι ο Ζοζέ Μουρίνιο

Ο προπονητής της Ίντερ, Ζοζέ Μουρίνιο, σηκώνει το τρόπαιο πλαισιωμένος από την ομάδα του μετά τη νίκη στον τελικό του Champions League ανάμεσα στη Μπάγερν Μονάχου και την Ίντερ Μιλάνου, στο στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στη Μαδρίτη, στις 22 Μαΐου 2010

Ο προπονητής της Ρόμα, Ζοζέ Μουρίνιο, φιλά το τρόπαιο του Europa Conference League στο τέλος του τελικού ανάμεσα στην AS Roma και τη Φέγενορντ, στο Εθνικό Στάδιο των Τιράνων στην Αλβανία, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022. Η Ρόμα επικράτησε 1-0

Η καθυστέρηση είχε και οικονομικές συνέπειες για τη Ρεάλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εάν η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ειδική ρήτρα ύψους 8 εκατ. ευρώ. Τελικά, η ισπανική ομάδα κατέβαλε 15 εκατ. ευρώ για την αποδέσμευσή του, ποσό που τον καθιστά τον ακριβότερο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου.Ο Πορτογάλος προπονητής επιστρέφει στη Μαδρίτη μαζί με τους στενότερους συνεργάτες του, οι οποίοι τον πλαισιώνουν τα τελευταία χρόνια.Στο τεχνικό επιτελείο θα συμμετέχουν οι Ζοάο Τραλιάο και Πέδρο Ματσάδο ως άμεσοι βοηθοί του, ενώ ο Αντόνιο Ντίας αναλαμβάνει καθήκοντα γυμναστή.Παράλληλα, μαζί του θα βρίσκεται ο αναλυτής Ρομπέρτο Μερέγια, με τον οποίο συνεργάζεται από την περίοδο της Ρόμα, καθώς και ο προπονητής τερματοφυλάκων Νούνο Σάντος, συνεργάτης του σε Τότεναμ, Ρόμα και Μπενφίκα.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθεί ακόμη ένας βοηθός από το εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος με τον σύλλογο, σε ρόλο αντίστοιχο με εκείνον που είχε ο Αϊτόρ Καράνκα κατά την πρώτη θητεία του Μουρίνιο.Ο Πορτογάλος παραμένει πιστός στη φιλοσοφία του όσον αφορά τη λειτουργία του επιτελείου του, δίνοντας σημαντικό βαθμό ευθύνης στους συνεργάτες του, διατηρώντας ωστόσο τον τελικό έλεγχο σε όλες τις αποφάσεις.Η επιστροφή του στη Μαδρίτη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τη Ρεάλ, δεκατρία χρόνια μετά το τέλος της πρώτης του θητείας.Ο Ζοζέ Μουρίνιο γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1963 στο Σετούμπαλ της Πορτογαλίας και θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.Ξεκίνησε την προπονητική του πορεία ως βοηθός του Σερ Μπόμπι Ρόμπσον σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Πόρτο και Μπαρτσελόνα, ενώ αργότερα συνεργάστηκε και με τον Λουίς Φαν Χάαλ στους Καταλανούς. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ως πρώτος προπονητής ήρθε στην Πόρτο, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο UEFA το 2003 και το Champions League το 2004, προκαλώντας αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.Η επιτυχία αυτή του χάρισε τη μεταγραφή στην Τσέλσι, όπου αυτοχαρακτηρίστηκε «The Special One» κατά την παρουσίασή του. Στο Λονδίνο κατέκτησε δύο διαδοχικά πρωταθλήματα Αγγλίας (2005, 2006), ένα Κύπελλο Αγγλίας και δύο League Cup, μετατρέποντας την Τσέλσι σε μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις του αγγλικού ποδοσφαίρου.Το 2008 ανέλαβε την Ίντερ και δύο χρόνια αργότερα οδήγησε την ιταλική ομάδα σε ιστορικό τρεμπλ, κατακτώντας το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Ιταλίας και το Champions League του 2010.Στη συνέχεια μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου παρέμεινε από το 2010 έως το 2013. Κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας το 2012 με 100 βαθμούς και 121 γκολ, επίδοση-ρεκόρ για την εποχή, καθώς και ένα Κύπελλο Ισπανίας και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.Ακολούθησε η επιστροφή του στην Τσέλσι, με την οποία κατέκτησε ακόμη ένα πρωτάθλημα Αγγλίας το 2015 και ένα League Cup. Στη συνέχεια εργάστηκε σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ρόμα, Φενέρμπαχτσε και Μπενφίκα, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο.Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του στη Ρόμα, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου UEFA Europa Conference League το 2022, προσθέτοντας ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή του.Champions League (2004)Κύπελλο UEFA (2003)2 Πρωταθλήματα ΠορτογαλίαςΚύπελλο ΠορτογαλίαςΣούπερ Καπ Πορτογαλίας3 Πρωταθλήματα Αγγλίας (2005, 2006, 2015)Κύπελλο Αγγλίας (2007)3 League CupCommunity ShieldChampions League (2010)2 Πρωταθλήματα ΙταλίαςΚύπελλο ΙταλίαςΣούπερ Καπ ΙταλίαςΠρωτάθλημα Ισπανίας (2012)Κύπελλο Ισπανίας (2011)Σούπερ Καπ Ισπανίας (2012)Europa League (2017)League Cup (2017)Community Shield (2016)UEFA Europa Conference League (2022)Ο Μουρίνιο είναι ο πρώτος προπονητής που κατέκτησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων της UEFA:Champions LeagueEuropa LeagueEuropa Conference LeagueΣυνολικά έχει κατακτήσει περισσότερους από, ενώ έχει αναδειχθεί πολλές φορές κορυφαίος προπονητής της χρονιάς από τη FIFA, την UEFA και διεθνείς δημοσιογραφικούς οργανισμούς.