Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου, χάρη στη δύναμή σου σήμερα γιορτάζουμε όλοι μαζί