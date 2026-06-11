Αποστολία Ζώη: Με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες, είναι τρομακτικό όταν είναι μεγάλη η διαφορά
Αποστολία Ζώη: Με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες, είναι τρομακτικό όταν είναι μεγάλη η διαφορά
Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου γιατί κάθε φορά που έχω πει «ποτέ», το έχω λουστεί, τόνισε η τραγουδίστρια
Μικρότεροι άντρες φλερτάρουν κυρίως την Αποστολία Ζώη, ωστόσο η ίδια θεωρεί πως είναι τρομακτικό όταν η διαφορά ηλικίας είναι πολύ μεγάλη.
Η τραγουδίστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου στην εκπομπή «Breakfast@Star» και ανέφερε αρχικά πως ποτέ δεν έχει επιλέξει έναν έρωτα, αφήνοντας πίσω της τη ζωή και τη δουλειά της, καθώς δεν το θεωρεί σωστό. Έπειτα, δήλωσε πως διανύει μία περίεργη περίοδο, καθώς οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν γίνει πιο δύσκολες και η ίδια είναι πλέον πιο απαιτητική: «Δεν θέλω να χάνω την πίστη μου η αλήθεια είναι, αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν γίνει πολύ δύσκολες και εγώ ίσως έχω γίνει πιο απαιτητική, και καλά έκανα. Πάνω απ’ όλα ειλικρίνεια και δοτικότητα, πράγμα που λείπει πάρα πολύ το 2026, και εύχομαι και ελπίζω να αλλάξει. Έχω βαρεθεί αυτό το "fast food". Όχι ρε παιδιά, πάμε στις ρίζες μας, γιατί όχι;», είπε.
Όταν ρωτήθηκε εάν δέχεται φλερτ από μικρότερους άντρες, η Αποστολία Ζώη απάντησε θετικά, σημειώνοντας πως την φοβίζει, ωστόσο δεν αποκλείει τίποτα πλέον: «Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες, ούτως ή άλλως. Απλά γενικότερα, για να φτάσει το φλερτ σε μένα, περνάει ο άλλος από σαράντα κύματα. Δεν ξέρω, είναι τρομακτικό όταν είναι μεγάλη η διαφορά. Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου γιατί κάθε φορά που έχω πει “ποτέ”, το έχω λουστεί. Έχει μια δυσκολία όταν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου στην εκπομπή «Breakfast@Star» και ανέφερε αρχικά πως ποτέ δεν έχει επιλέξει έναν έρωτα, αφήνοντας πίσω της τη ζωή και τη δουλειά της, καθώς δεν το θεωρεί σωστό. Έπειτα, δήλωσε πως διανύει μία περίεργη περίοδο, καθώς οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν γίνει πιο δύσκολες και η ίδια είναι πλέον πιο απαιτητική: «Δεν θέλω να χάνω την πίστη μου η αλήθεια είναι, αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν γίνει πολύ δύσκολες και εγώ ίσως έχω γίνει πιο απαιτητική, και καλά έκανα. Πάνω απ’ όλα ειλικρίνεια και δοτικότητα, πράγμα που λείπει πάρα πολύ το 2026, και εύχομαι και ελπίζω να αλλάξει. Έχω βαρεθεί αυτό το "fast food". Όχι ρε παιδιά, πάμε στις ρίζες μας, γιατί όχι;», είπε.
Όταν ρωτήθηκε εάν δέχεται φλερτ από μικρότερους άντρες, η Αποστολία Ζώη απάντησε θετικά, σημειώνοντας πως την φοβίζει, ωστόσο δεν αποκλείει τίποτα πλέον: «Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες, ούτως ή άλλως. Απλά γενικότερα, για να φτάσει το φλερτ σε μένα, περνάει ο άλλος από σαράντα κύματα. Δεν ξέρω, είναι τρομακτικό όταν είναι μεγάλη η διαφορά. Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου γιατί κάθε φορά που έχω πει “ποτέ”, το έχω λουστεί. Έχει μια δυσκολία όταν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα