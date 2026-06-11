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Η Έμιλι Γουάτσον πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο
Η Έμιλι Γουάτσον πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο
Η Βρετανίδα ηθοποιός θα τιμηθεί παράλληλα με την Τιμητική Καρδιά του Σαράγεβο
Η Έμιλι Γουάτσον θα προεδρεύσει της κριτικής επιτροπής στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της κριτικής επιτροπής του Διαγωνιστικού Προγράμματος Ταινιών Μεγάλου Μήκους.
Η Βρετανίδα ηθοποιός θα τιμηθεί παράλληλα με την Τιμητική Καρδιά του Σαράγεβο για τη συνολική προσφορά της στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ο διευθυντής του φεστιβάλ, Jovan Marjanović χαρακτήρισε την ηθοποιό ως μια δημιουργό «της οποίας το ταλέντο, η ευφυΐα και η αφοσίωση στην τέχνη έχουν αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στον σύγχρονο κινηματογράφο».
Όπως σημείωσε, η Γουάτσον έχει καταφέρει σε όλη τη διάρκεια της πορείας της να συγκινεί θεατές και κριτικούς με ερμηνείες που διακρίνονται για τη συναισθηματική τους δύναμη και ακρίβεια. Η καταξιωμένη ηθοποιός έχει βρεθεί δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, για τις ταινίες Breaking the Waves και Hilary and Jackie, ενώ απέσπασε υποψηφιότητες για Έμμυ και Χρυσή Σφαίρα χάρη στη συμμετοχή της στη μίνι σειρά Chernobyl.
Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται επίσης υποψηφιότητες για BAFTA για τις ταινίες Breaking the Waves, Hilary and Jackie και Angela's Ashes, ενώ τιμήθηκε με τηλεοπτικό BAFTA για τη σειρά Appropriate Adult. Ανάμεσα στις πιο γνωστές κινηματογραφικές της εμφανίσεις συγκαταλέγονται ακόμη οι ταινίες Gosford Park, The Dresser, Synecdoche, New York και The Theory of Everything.
Το 2015 αναγορεύτηκε Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE) για την προσφορά της στο θέατρο και την υποκριτική, ενώ το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο Ρίτσαρντ Χάρις στα British Independent Film Awards για τη σημαντική συμβολή της στον βρετανικό κινηματογράφο. Το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 21 Αυγούστου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Βρετανίδα ηθοποιός θα τιμηθεί παράλληλα με την Τιμητική Καρδιά του Σαράγεβο για τη συνολική προσφορά της στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Ο διευθυντής του φεστιβάλ, Jovan Marjanović χαρακτήρισε την ηθοποιό ως μια δημιουργό «της οποίας το ταλέντο, η ευφυΐα και η αφοσίωση στην τέχνη έχουν αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στον σύγχρονο κινηματογράφο».
Emily Watson Named Sarajevo Film Festival Jury President and Honorary Heart Recipient https://t.co/WA2CZPbD6f— The Hollywood Reporter (@THR) June 11, 2026
Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται επίσης υποψηφιότητες για BAFTA για τις ταινίες Breaking the Waves, Hilary and Jackie και Angela's Ashes, ενώ τιμήθηκε με τηλεοπτικό BAFTA για τη σειρά Appropriate Adult. Ανάμεσα στις πιο γνωστές κινηματογραφικές της εμφανίσεις συγκαταλέγονται ακόμη οι ταινίες Gosford Park, The Dresser, Synecdoche, New York και The Theory of Everything.
Το 2015 αναγορεύτηκε Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE) για την προσφορά της στο θέατρο και την υποκριτική, ενώ το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο Ρίτσαρντ Χάρις στα British Independent Film Awards για τη σημαντική συμβολή της στον βρετανικό κινηματογράφο. Το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 21 Αυγούστου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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