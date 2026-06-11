Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν μοιράστηκε ότι μετά την υιοθεσία της κόρης της ελπίζει να κυοφορήσει
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν μοιράστηκε ότι μετά την υιοθεσία της κόρης της ελπίζει να κυοφορήσει
Πάντα ήθελα να υιοθετήσω, τόνισε η ηθοποιός, εξηγώντας γιατί θέλησε να βιώσει τη μητρότητα με αυτόν τον τρόπο
Την επιθυμία της να μεγαλώσει την οικογένειά της μοιράστηκε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, δηλώνοντας ότι το γεγονός ότι στράφηκε στην υιοθεσία δεν σημαίνει πως στο μέλλον θέλει να κυοφορήσει. Η 22χρονη ηθοποιός είχε ανακοινώσει πριν από έναν περίπου χρόνο ότι η ίδια και ο σύζυγός της, Τζέικ Μποντζιόβι, υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι.
«Πάντα, πάντα ήθελα να υιοθετήσω», είπε η Μπράουν στην εκπομπή «Not Gonna Lie with Kylie Kelce» την Πέμπτη 11 Ιουνίου. «Ήταν πάντα μέρος των παιδικών μου ονείρων. Κάθε φορά που ήμουν στο σπίτι και ήμουν, ξέρετε, 5, 6 ετών, οι γονείς μου έλεγαν: “Είχες τις κούκλες-μωρά σου”. Ήταν όλες υιοθετημένες. Δεν είχα ποτέ καμία δική μου. Και ποτέ δεν προσποιήθηκα ότι ήμουν έγκυος».
Η Μπράουν διευκρίνισε ότι σκοπεύει κάποια μέρα να κυοφορήσει και δικά της παιδιά, προσθέτοντας: «Δεν είναι επειδή δεν το θέλω αυτό. Ελπίζω μια μέρα να είναι στο μέλλον μου». Ωστόσο, η διαδικασία της υιοθεσίας ήταν σημαντική για την Μπράουν, η οποία είπε: «Η υιοθεσία είναι αγάπη, η υιοθεσία είναι για πάντα».
Αποκαλύπτοντας ότι σπούδασε για να γίνει κοινωνική λειτουργός, πριν αλλάξει κατεύθυνση και στραφεί στην κτηνιατρική, η Μπράουν ανέφερε: «Αγάπησα την πλευρά της υιοθεσίας στα μαθήματα κοινωνικής εργασίας… τόσο ουσιαστική και σημαντική. Και μετά έμαθα επίσης τι σημαίνει, ξέρετε, μιλώντας και διαβάζοντας πολλά για το να είσαι βιολογική μητέρα και τι είναι αυτό το ταξίδι. Έτσι, για μένα, ο σύζυγός μου κι εγώ αφιερώσαμε πολύ χρόνο στο να εστιάσουμε στο πώς μοιάζει αυτή η ιστορία και αυτό το ταξίδι. Και μετά το ξεκινήσαμε».
Η Μπράουν και ο Μποντζιόβι έχουν κρατήσει τη ζωή της κόρης τους σχετικά ιδιωτική, επιλέγοντας να μην αποκαλύψουν δημόσια ούτε το όνομά της ούτε φωτογραφίες του προσώπου της στο διαδίκτυο.
«Αυτό το καλοκαίρι, καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας», είχε αναφέρει το ζευγάρι στην ανακοίνωσή του τον Αύγουστο του 2025. «Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα».
Φωτογραφία: Shutterstock
«Πάντα, πάντα ήθελα να υιοθετήσω», είπε η Μπράουν στην εκπομπή «Not Gonna Lie with Kylie Kelce» την Πέμπτη 11 Ιουνίου. «Ήταν πάντα μέρος των παιδικών μου ονείρων. Κάθε φορά που ήμουν στο σπίτι και ήμουν, ξέρετε, 5, 6 ετών, οι γονείς μου έλεγαν: “Είχες τις κούκλες-μωρά σου”. Ήταν όλες υιοθετημένες. Δεν είχα ποτέ καμία δική μου. Και ποτέ δεν προσποιήθηκα ότι ήμουν έγκυος».
Η Μπράουν διευκρίνισε ότι σκοπεύει κάποια μέρα να κυοφορήσει και δικά της παιδιά, προσθέτοντας: «Δεν είναι επειδή δεν το θέλω αυτό. Ελπίζω μια μέρα να είναι στο μέλλον μου». Ωστόσο, η διαδικασία της υιοθεσίας ήταν σημαντική για την Μπράουν, η οποία είπε: «Η υιοθεσία είναι αγάπη, η υιοθεσία είναι για πάντα».
Millie Bobby Brown Says She 'Hopefully' Plans to Carry a Child After Adoption Experience https://t.co/8GZGzDevfD— People (@people) June 11, 2026
Η Μπράουν και ο Μποντζιόβι έχουν κρατήσει τη ζωή της κόρης τους σχετικά ιδιωτική, επιλέγοντας να μην αποκαλύψουν δημόσια ούτε το όνομά της ούτε φωτογραφίες του προσώπου της στο διαδίκτυο.
«Αυτό το καλοκαίρι, καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας», είχε αναφέρει το ζευγάρι στην ανακοίνωσή του τον Αύγουστο του 2025. «Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα».
Φωτογραφία: Shutterstock
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