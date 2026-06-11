Δείτε βίντεο: Οδηγός παρασύρει γυναίκα με το αμάξι του και στη συνέχεια την χτυπά ανελέητα με ρόπαλο μπέιζμπολ στη Βρετανία

Η στιγμή που ο δράστης αγοράζει το ρόπαλο

Κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας



Σκοπός του να προκαλέσει φόβο και τρόμο



Δεν παραδέχεται ότι βγήκε για να σκοτώσει



«Επικίνδυνο και πανούργο άτομο»

Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι ο 51χρονος οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα οδήγησης και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.Ακολούθως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, οδήγηση χωρίς άδεια, χρήση μη ασφαλισμένου οχήματος σε δημόσιο δρόμο, κατοχή επιθετικού όπλου σε δημόσιο χώρο και παραβίαση περιοριστικής εντολής.Τον Ιούνιο του 2025 του απαγγέλθηκε επιπλέον κατηγορία για διάρρηξη, καθώς εκτεταμένη ανάλυση βίντεο αποκάλυψε ότι είχε εισβάλει σε επαγγελματικό χώρο το βράδυ πριν από την επίθεση.Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, στόχος του ήταν να κλέψει επιστολές ανακατεύθυνσης αλληλογραφίας, προκειμένου να ανακαλύψει τη νέα διεύθυνση της γυναίκας.Η επιβολή της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου.Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η επιθεωρήτρια της Αστυνομίας του Χάμπερσαϊντ, Έλεν Κόλιερ, από το Τμήμα Ερευνών Ενδοοικογενειακής Βίας και Προστασίας Ευάλωτων Προσώπων, δήλωσε:«Ο Γουόρβιλ είναι ένας σκληρός και υπολογιστικός άνθρωπος που ξεκίνησε εκείνη την ημέρα οπλισμένος με δύο όπλα: το αυτοκίνητό του και ένα ρόπαλο μπέιζμπολ, με σκοπό να προκαλέσει φόβο, τρόμο και να επιχειρήσει να σκοτώσει μία αθώα γυναίκα που γνώριζε».Η ίδια πρόσθεσε ότι ο δράστης, μέσα στην εμμονή του με τη γυναίκα, αναζήτησε τα ίχνη της την προηγούμενη ημέρα διαπράττοντας διάρρηξη σε επαγγελματικό χώρο ώστε να ανακαλύψει πού είχε μετακομίσει.«Στο ανατριχιαστικό βίντεο που δημοσιοποιήσαμε μετά την καταδικαστική απόφαση, φαίνεται επίσης να αγοράζει το ρόπαλο μπέιζμπολ λίγο πριν από το περιστατικό», σημείωσε.Περιγράφοντας την επίθεση, η Κόλιερ ανέφερε ότι ο Γουόρβιλ έπεσε πάνω στη γυναίκα με το αυτοκίνητό του, αυξάνοντας ταχύτητα όσο την πλησίαζε, και στη συνέχεια τη χτύπησε επανειλημμένα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.«Ακόμη και σήμερα συνεχίζει γενναία να αναρρώνει τόσο ψυχικά όσο και σωματικά», δήλωσε.Η αξιωματικός ευχαρίστησε επίσης τους πολίτες που παρενέβησαν για να βοηθήσουν το θύμα, επισημαίνοντας ότι συγκράτησαν τον δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία, παρά το γεγονός ότι και οι ίδιοι δέχθηκαν απειλές ενώ εκείνος κρατούσε το ρόπαλο.Σύμφωνα με την Κόλιερ, ο Γουόρβιλ αρνήθηκε να παραδεχθεί ότι είχε βγει από το σπίτι του με πρόθεση να σκοτώσει τη γυναίκα και υποστήριξε ότι επρόκειτο για υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.Ωστόσο, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος δεν αποδέχθηκε τον ισχυρισμό αυτό και προχώρησε με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας.«Με τη στάση του ανάγκασε τη γυναίκα να ξαναζήσει όλες τις τρομακτικές λεπτομέρειες της επίθεσης κατά τη διάρκεια της δίκης. Αυτό δεν είναι μόνο σκληρό αλλά και δειλό», δήλωσε.Κλείνοντας, η αξιωματικός χαρακτήρισε τον 51χρονο «επικίνδυνο και πανούργο άτομο» που υπέβαλε τη γυναίκα σε μια αδιανόητη επίθεση, η οποία την οδήγησε σε δεκαήμερη νοσηλεία.«Είμαι ικανοποιημένη που οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για απόπειρα δολοφονίας. Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί το τραύμα και τον πόνο που θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει καθημερινά η γυναίκα καθώς προσπαθεί να προχωρήσει στη ζωή της μέσα από μια μακρά πορεία σωματικής και ψυχικής αποκατάστασης.»Τα βίαια εγκλήματα δεν θα γίνουν ποτέ ανεκτά στις κοινότητές μας και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και οι εγκληματίες να τιμωρούνται».