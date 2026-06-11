Οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026: Οι μισές είναι στην Ελλάδα, δείτε τη λίστα

@protothema.gr ⛱️ Η Ελλάδα κατέκτησε τις μισές θέσεις της λίστας με τις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του οργανισμού European Best Destinations, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως ένας από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της ηπείρου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ Epic Music(863502) - Draganov89

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Η παραλία Praia de Monte Clérigo στην Πορτογαλία

Πέντε ελληνικές παραλίες στην ελίτ της Ευρώπης

Η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους

Η Ελλάδα κατέκτησε τις μισές θέσεις της λίστας με τις, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του οργανισμού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως ένας από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της ηπείρου.Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται πέντε ελληνικές παραλίες, με τοστους Αντίπαξους, η Φτέρη στην Κεφαλονιά, τοστην Κρήτη, ηστην Κέρκυρα και ηστην Κέρκυρα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες ακτές της Ευρώπης.βασίστηκε σε πληθώρα κριτηρίων, όπως η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα, οι διαθέσιμες δραστηριότητες, η φυσική ομορφιά, η καταλληλότητα για οικογένειες, αλλά και η. Στην έρευνα συνυπολογίστηκαν τόσο οι εμπειρίες ταξιδιωτών όσο και οι αξιολογήσεις των συντακτών του οργανισμού.Την πρώτη θέση κατέλαβε η Praia de Monte Clérigo στην περιοχή του Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Η αμμώδης παραλία βρίσκεται μέσα στο Φυσικό Πάρκο του Νοτιοδυτικού Αλεντέζου και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για όσους αγαπούν την πεζοπορία και τα θαλάσσια σπορ.Η υψηλότερη ελληνική παρουσία στη λίστα είναι το, το οποίο βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί το Φτέρι της Κεφαλονιάς στην τρίτη θέση, μία διάκριση που έρχεται λίγο καιρό μετά την ανακήρυξή του ως κορυφαίας παραλίας της Ευρώπης από άλλη διεθνή ταξιδιωτική αξιολόγηση.