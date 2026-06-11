Η Ολίβια Ροντρίγκο αποκάλυψε ότι είναι κατά 60% κωφή από το ένα αυτί
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Ολίβια Ροντρίγκο Ακοή Αυτί

Η Ολίβια Ροντρίγκο αποκάλυψε ότι είναι κατά 60% κωφή από το ένα αυτί

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το πρόβλημά της σε πρόσφατη συνέντευξή της

Η Ολίβια Ροντρίγκο αποκάλυψε ότι είναι κατά 60% κωφή από το ένα αυτί
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Η Ολίβια Ροντρίγκο αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι είναι κατά 60% κωφή από το ένα αυτί.

Σε εμφάνισή της στο KISS FM νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η τραγουδίστρια μίλησε για το νέο της άλμπουμ «You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ένα από τα επερχόμενα τραγούδια της έχει τίτλο «What’s Wrong With Me?» και ένας εκ των παρουσιαστών, ο Τάιλερ Γουέστ, ρώτησε τη σταρ «τι δεν πάει καλά με εσένα;».

Προς έκπληξή τους, η Ολίβια μίλησε τότε για την απώλεια ακοής της, αποκαλύπτοντας: «Υπάρχουν αρκετά πράγματα που δεν πάνε καλά με εμένα. Εμ, στην πραγματικότητα, είμαι περίπου κατά 60% κωφή από το αριστερό μου αυτί. Οπότε, αν καθόσουν από αυτή την πλευρά μου και προσπαθούσες να μου πεις ένα μυστικό, δεν θα μπορούσα να καταλάβω τι έλεγες». Στη συνέχεια, δείχνοντας το δεξί της αυτί, πρόσθεσε: «Οπότε, αν μου πεις ένα μυστικό, έλα εδώ».

Σοκαρισμένη από όσα είπε, η άλλη παρουσιάστρια της ραδιοφωνικής εκπομπής, η Κλόι Μπάροους, αναφώνησε: «Αυτό είναι απίστευτο, γιατί είσαι τραγουδίστρια και φοράς πάντα ακουστικά, δηλαδή αυτό είναι τρελό».

Φωτογραφία: Shutterstock
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