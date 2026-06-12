Μουντιάλ 2026: Πώς πανηγύρισε η Πρόεδρος του Μεξικού τη νίκη της εθνικής ομάδας στην πρεμιέρα, δείτε βίντεο

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ συνεχάρη τους παίκτες του Μεξικού μετά το 2-0 επί της Νότιας Αφρικής και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που παρακολουθούσε τον αγώνα