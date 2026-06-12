Μουντιάλ 2026: Πώς πανηγύρισε η Πρόεδρος του Μεξικού τη νίκη της εθνικής ομάδας στην πρεμιέρα, δείτε βίντεο
Μουντιάλ 2026: Πώς πανηγύρισε η Πρόεδρος του Μεξικού τη νίκη της εθνικής ομάδας στην πρεμιέρα, δείτε βίντεο
Η Κλαούντια Σέινμπαουμ συνεχάρη τους παίκτες του Μεξικού μετά το 2-0 επί της Νότιας Αφρικής και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που παρακολουθούσε τον αγώνα
Με τον ιδανικό τρόπο ξεκίνησε το Μουντιάλ 2026 για το Μεξικό, καθώς οι συνδιοργανωτές της κορυφαίας ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη επικράτησαν με 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα που διεξήχθη στο Στάδιο Πόλης του Μεξικού. Η νίκη προκάλεσε ενθουσιασμό στη χώρα, με την Πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπάουμ, να συγχαίρει δημόσια την εθνική ομάδα και να μοιράζεται στιγμές από τους πανηγυρισμούς της.
Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η Πρόεδρος του Μεξικού ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγχαίροντας την εθνική ομάδα για τη νίκη της.
«Πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα! Συγχαρητήρια σε όλες τις Μεξικανές και όλους τους Μεξικανούς», έγραψε η Κλαούντια Σέινμπάουμ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό που προκάλεσε το αποτέλεσμα σε ολόκληρη τη χώρα.
Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από αναφορές στη νίκη του «Τρικολόρ», όπως είναι γνωστή η εθνική ομάδα του Μεξικού, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.
Στην ανάρτησή της έγραψε: «Από το αθλητικό κέντρο Hermanos Galeana στη Γκουστάβο Α. Μαδέρο. Ζήτω το Μεξικό!», μεταφέροντας το πανηγυρικό κλίμα που επικρατούσε στη χώρα κατά την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η Πρόεδρος του Μεξικού ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγχαίροντας την εθνική ομάδα για τη νίκη της.
«Πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα! Συγχαρητήρια σε όλες τις Μεξικανές και όλους τους Μεξικανούς», έγραψε η Κλαούντια Σέινμπάουμ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό που προκάλεσε το αποτέλεσμα σε ολόκληρη τη χώρα.
¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026
Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από αναφορές στη νίκη του «Τρικολόρ», όπως είναι γνωστή η εθνική ομάδα του Μεξικού, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.
Βίντεο από τους πανηγυρισμούςΝωρίτερα, η Πρόεδρος του Μεξικού είχε δημοσιεύσει και βίντεο στην πλατφόρμα Χ, στο οποίο εμφανίζεται να παρακολουθεί τον αγώνα από το αθλητικό κέντρο «Hermanos Galeana» στην περιοχή Γκουστάβο Α. Μαδέρο της Πόλης του Μεξικού.
Στην ανάρτησή της έγραψε: «Από το αθλητικό κέντρο Hermanos Galeana στη Γκουστάβο Α. Μαδέρο. Ζήτω το Μεξικό!», μεταφέροντας το πανηγυρικό κλίμα που επικρατούσε στη χώρα κατά την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Desde el Deportivo “Hermanos Galeana” en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México! pic.twitter.com/GElOLX0SN9— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026
Η νικηφόρα εκκίνηση της εθνικής ομάδας ενίσχυσε το εορταστικό κλίμα στους Μεξικανούς φιλάθλους, οι οποίοι ελπίζουν σε μια επιτυχημένη πορεία της ομάδας τους στη διοργάνωση που φιλοξενείται από κοινού σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.
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