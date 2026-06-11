Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα - «Χτυπήσαμε βάσεις και πλοία των ΗΠΑ» λέει η Τεχεράνη και κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

«Θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ISNA, ο Τράμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να μεταφέρουν μέσω μεσαζόντων του Κατάρ το εξής μήνυμα στην Τεχεράνη: «Aυτές οι επιθέσεις ήταν αντίδραση στο περιστατικό με το ιρανικό drone που παραλίγο να σκοτώσει το πλήρωμα του ελικοπτέρου Apache, και όχι η έναρξη ενός νέου πλήρους πολέμου».

Η ανακοίνωση της CENTCOM για την έναρξη και το τέλος των νέων επιχειρήσεων

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν.



«Οι δυνάμεις της CENTCOM εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Το Σώμα Πεζοναυτών, η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό των ΗΠΑ εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβείας σε ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Οι στόχοι των ΗΠΑ

Υ

ψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος ενημέρωσε ότι οι στόχοι που δέχονται επίθεση βρίσκονται στο νότιο Ιράν και περιλαμβάνουν συστήματα αεροπορικής άμυνας, ραντάρ, καθώς και μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών.





Η απάντηση της Τεχεράνης

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε πως αναχαίτισαν αμερικανικό F-16 στον ιρανικό εναέριο χώρο στον Περσικό, ενώ σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, έχουν σημειωθεί ζημιές σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο από την πρόσκρουση ιρανικών πυραύλων κρουζ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι η αεροπορική βάση Αλ-Χαρίρ στην περιοχή του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, την οποία χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ δέχτηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά περί αντιποίνων της Τεχεράνης στις αποψινές αμερικανικές επιθέσεις.



«Θα στοχοποιήσουμε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να διασχίσει τον Στενό του Ορμούζ», απείλησε το ιρανικό αρχηγείο του στρατού σύμφωνα με το Reuters. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αφορά δεξαμενόπλοια πετρελαίου και εμπορικά πλοία, διευκρινίζει ο ιρανικός στρατός.



Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης επιτέθηκε σε δύο πλοία που προσπαθούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση για το κλείσιμό τους.



Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν νωρίς την Πέμπτη τοπική ώρα, λίγα λεπτά αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου.



«Η σειρήνα έχει ηχήσει... Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν σε ανάρτηση στο X.



Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ισχυρίστηκε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις αντιποίνων σε 18 «σημαντικούς στόχους», συμπεριλαμβανομένης μιας αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν και δύο στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA του Ιράν.



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