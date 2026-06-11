Κρίστιαν Σλέιτερ, Βαλ Κίλμερ, Ντένις Χόπερ, Κρίστοφερ Γουόκεν και... Πατρίσια Αρκέτ: Θα έκανα σεξ με όλους τους ηθοποιούς του True Romance, λέει η Τζένιφερ Λόπεζ
Κρίστιαν Σλέιτερ, Βαλ Κίλμερ, Ντένις Χόπερ, Κρίστοφερ Γουόκεν και... Πατρίσια Αρκέτ: Θα έκανα σεξ με όλους τους ηθοποιούς του True Romance, λέει η Τζένιφερ Λόπεζ
Οι ερμηνείες τους ήταν τόσο δυναμικές, πρόσθεσε για τον Μπραντ Πιτ, τον Γκάρι Όλντμαν και τους υπόλοιπους συντελεστές
Με ιδιαίτερα αποκαλυπτική διάθεση μίλησε για την ταινία «True Romance», η Τζένιφερ Λόπεζ αποκαλύπτοντας πως εξηγώντας ότι οι σκοτεινοί χαρακτήρες της την είχαν γοητεύσει τόσο, ώστε θα ήθελε να είχε κάνει σεξ με όλους τους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτή. Οι ερμηνείες τους, εξομολογήθηκε, της ασκούν πολύ έντονη έλξη.
Μιλώντας με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Office Romance», Μπρετ Γκολντστάιν, στο podcast του «Films To Be Buried With», η 56χρονη Λόπεζ έγινε λίγο πιο αποκαλυπτική όταν αναφέρθηκε στην αγάπη της για το φιλμ του 1993.
Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός λάτρη της ποπ κουλτούρας, ο οποίος κλέβει κοκαΐνη από τον μαστροπό της νέας του συζύγου και προσπαθεί να την πουλήσει στο Χόλιγουντ, με αποτέλεσμα μαφιόζοι στους οποίους ανήκουν τα ναρκωτικά να αρχίσουν να καταδιώκουν το ζευγάρι.
«Υπάρχουν όλοι αυτοί οι σκοτεινοί χαρακτήρες σε αυτή την ταινία. Ο Κρίστιαν Σλέιτερ, που δουλεύει σε αυτό το δισκοπωλείο και έχει παραισθήσεις με τον Έλβις, τον οποίο υποδύεται ο Βαλ Κίλμερ. Η Πατρίσια Αρκέτ δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη ως πόρνη με χρυσή καρδιά, η πιο γλυκιά», είπε αρχικά η Λόπεζ.
Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στους υπόλοιπους ηθοποιούς που συμμετείχαν στο φιλμ, λέγοντας: «Και μετά να έχεις τον Ντένις Χόπερ και τον πατέρα του, τον Κρίστοφερ Γουόκεν, σε μία από τις σπουδαιότερες σκηνές όλων των εποχών ανάμεσα σε δύο ηθοποιούς, μετά τον Μπραντ Πιτ ως μαστουρωμένο και τον Τζέιμς Γκαντολφίνι, τον Γκάρι Όλντμαν».
Το τρέιλερ του True Romance
Όπως μοιράστηκε στη συνέχεια, οι ηθοποιοί που εμφανίζονται στην ταινία της ασκούν μία πολύ έντονη ερωτική έλξη χάρη στις ερμηνείες τους: «Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από αυτούς, κάτι που λέει πολλά για τη σκοτεινή πλευρά μου. Ήταν όλοι τους τόσο γαμ… καλοί σε αυτή την ταινία. Οι ερμηνείες τους ήταν τόσο υψηλού επιπέδου και τόσο δυναμικές σε αυτές τις σκηνές».
Ολοκληρώνοντας την αναφορά της στο συγκεκριμένο φιλμ, η τραγουδίστρια και ηθοποιός συμπλήρωσε: «Η Πατρίσια και ο Τζέιμς Γκαντολφίνι, ο τρόπος που μπαίνει εκείνος, χτυπιούνται άγρια μεταξύ τους, ο Κρίστιαν Σλέιτερ μπαίνει και τη σώζει και εκείνη έχει αυτό το πρόσωπο για το υπόλοιπο της ταινίας, αλλά εξακολουθεί να είναι τόσο σέξι. Τέλος πάντων, είμαι μέσα.Τα χρυσά δόντια, όλο αυτό, τα ράστα, μου αρέσει».
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Office Romance», Μπρετ Γκολντστάιν, στο podcast του «Films To Be Buried With», η 56χρονη Λόπεζ έγινε λίγο πιο αποκαλυπτική όταν αναφέρθηκε στην αγάπη της για το φιλμ του 1993.
Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός λάτρη της ποπ κουλτούρας, ο οποίος κλέβει κοκαΐνη από τον μαστροπό της νέας του συζύγου και προσπαθεί να την πουλήσει στο Χόλιγουντ, με αποτέλεσμα μαφιόζοι στους οποίους ανήκουν τα ναρκωτικά να αρχίσουν να καταδιώκουν το ζευγάρι.
Jennifer Lopez discusses which Hollywood stars she wants to have sex with in steamy interview, her desire for 'toxic obsessive love' and how her dad 'healed her' from Ben Affleck split https://t.co/irBk3SuWqN— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 11, 2026
Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στους υπόλοιπους ηθοποιούς που συμμετείχαν στο φιλμ, λέγοντας: «Και μετά να έχεις τον Ντένις Χόπερ και τον πατέρα του, τον Κρίστοφερ Γουόκεν, σε μία από τις σπουδαιότερες σκηνές όλων των εποχών ανάμεσα σε δύο ηθοποιούς, μετά τον Μπραντ Πιτ ως μαστουρωμένο και τον Τζέιμς Γκαντολφίνι, τον Γκάρι Όλντμαν».
Το τρέιλερ του True Romance
Όπως μοιράστηκε στη συνέχεια, οι ηθοποιοί που εμφανίζονται στην ταινία της ασκούν μία πολύ έντονη ερωτική έλξη χάρη στις ερμηνείες τους: «Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από αυτούς, κάτι που λέει πολλά για τη σκοτεινή πλευρά μου. Ήταν όλοι τους τόσο γαμ… καλοί σε αυτή την ταινία. Οι ερμηνείες τους ήταν τόσο υψηλού επιπέδου και τόσο δυναμικές σε αυτές τις σκηνές».
Ολοκληρώνοντας την αναφορά της στο συγκεκριμένο φιλμ, η τραγουδίστρια και ηθοποιός συμπλήρωσε: «Η Πατρίσια και ο Τζέιμς Γκαντολφίνι, ο τρόπος που μπαίνει εκείνος, χτυπιούνται άγρια μεταξύ τους, ο Κρίστιαν Σλέιτερ μπαίνει και τη σώζει και εκείνη έχει αυτό το πρόσωπο για το υπόλοιπο της ταινίας, αλλά εξακολουθεί να είναι τόσο σέξι. Τέλος πάντων, είμαι μέσα.Τα χρυσά δόντια, όλο αυτό, τα ράστα, μου αρέσει».
Φωτογραφία: Shutterstock
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