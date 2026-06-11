Κρίστιαν Σλέιτερ, Βαλ Κίλμερ, Ντένις Χόπερ, Κρίστοφερ Γουόκεν και... Πατρίσια Αρκέτ: Θα έκανα σεξ με όλους τους ηθοποιούς του True Romance, λέει η Τζένιφερ Λόπεζ