Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για την απώλεια του πατέρα του: Ένιωσα την ανάγκη να πω μέσα από τα social media ποιος ήταν
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για την απώλεια του πατέρα του: Ένιωσα την ανάγκη να πω μέσα από τα social media ποιος ήταν
Ο ηθοποιός εξήγησε για ποιον λόγο θέλησε να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Μία αναφορά στον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν από ένα μήνα έκανε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο ηθοποιός είχε προχωρήσει σε μία ανάρτηση για να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση, γράφοντας μερικά λόγια για εκείνον. Όπως εξήγησε, ο λόγος που το έκανε ήταν για να διαπιστώσει ο κόσμος πόσο όμορφος άνθρωπος ήταν.
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου, και αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του, δηλώνοντας στην αρχή έκπληκτος με την αγάπη που δέχτηκε μέσα από τα social media.
«Έχω υπάρξει και καλύτερα και θα υπάρξω, σίγουρα, καλύτερα. Είναι ακόμα πολύ φρέσκο, 16 Μαΐου έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Ήταν πραγματικά μαγικό το ότι πολύς κόσμος μου συμπαραστάθηκε μέσα από τα social media, ήταν αδιανόητο. Δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι», είπε αρχικά.
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Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να αναδείξει την προσωπικότητα του πατέρα του. «Ένιωσα την ανάγκη, μέσα από τα social media, να πω ποιος ήταν ο πατέρας μου. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Δημοσίως θα ξεφτιλιστώ μου φαίνεται σήμερα, γιατί είναι δύσκολο. Είναι ακόμα πολύ κοντινό και είμαι λιγάκι ευσυγκίνητος», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σημείωσε ότι: «Θα είμαι και για πολύ καιρό ακόμα, το ξέρω. Δεν ντρέπομαι για το συναίσθημα μου αλλά δεν ξέρω γιατί είχα αυτή την ανάγκη. Ήταν σαν να ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο τι ωραίο πατέρα είχα” “Του το ‘λεγα πολλές φορές. Ήταν γλύκας, είχε χιούμορ, τον λάτρευε όλος ο κόσμος».
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου, και αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του, δηλώνοντας στην αρχή έκπληκτος με την αγάπη που δέχτηκε μέσα από τα social media.
«Έχω υπάρξει και καλύτερα και θα υπάρξω, σίγουρα, καλύτερα. Είναι ακόμα πολύ φρέσκο, 16 Μαΐου έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Ήταν πραγματικά μαγικό το ότι πολύς κόσμος μου συμπαραστάθηκε μέσα από τα social media, ήταν αδιανόητο. Δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να αναδείξει την προσωπικότητα του πατέρα του. «Ένιωσα την ανάγκη, μέσα από τα social media, να πω ποιος ήταν ο πατέρας μου. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Δημοσίως θα ξεφτιλιστώ μου φαίνεται σήμερα, γιατί είναι δύσκολο. Είναι ακόμα πολύ κοντινό και είμαι λιγάκι ευσυγκίνητος», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σημείωσε ότι: «Θα είμαι και για πολύ καιρό ακόμα, το ξέρω. Δεν ντρέπομαι για το συναίσθημα μου αλλά δεν ξέρω γιατί είχα αυτή την ανάγκη. Ήταν σαν να ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο τι ωραίο πατέρα είχα” “Του το ‘λεγα πολλές φορές. Ήταν γλύκας, είχε χιούμορ, τον λάτρευε όλος ο κόσμος».
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