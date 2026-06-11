Παραιτήθηκε ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου για το σκάνδαλο των πολεοδομιών
Παραιτήθηκε ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου για το σκάνδαλο των πολεοδομιών
Ζητήθηκε η παραίτησή του - Ήταν γ.γ. από το 2019 και ως εκ της θέσης του προήδρευε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου.
Ο κ. Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει έξι συλλήψεις
Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη «κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους».
Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση γενικού γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση καθώς είχε προηγηθεί αυτή του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.
O κ. Διδασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019 προεδρεύοντας ως εκ της θέσης του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Πριν το 2019 είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου ενώ στην ίδια περίοδο στην πολεοδομία του δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη, που είναι μια από τους έξι που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη , Θ.Μιν. (η αδερφή του συλληφθέντα Θ.Μιν. είναι σύζυγος του κ. Μπακογιάννη), ο οποίος είναι Τεχνικός Σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ο κ. Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει έξι συλλήψεις
Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη «κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους».
Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση γενικού γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση καθώς είχε προηγηθεί αυτή του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.
O κ. Διδασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019 προεδρεύοντας ως εκ της θέσης του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Πριν το 2019 είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου ενώ στην ίδια περίοδο στην πολεοδομία του δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη, που είναι μια από τους έξι που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη , Θ.Μιν. (η αδερφή του συλληφθέντα Θ.Μιν. είναι σύζυγος του κ. Μπακογιάννη), ο οποίος είναι Τεχνικός Σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
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