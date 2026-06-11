Παραιτήθηκε ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου για το σκάνδαλο των πολεοδομιών

Ζητήθηκε η παραίτησή του - Ήταν γ.γ. από το 2019 και ως εκ της θέσης του προήδρευε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων