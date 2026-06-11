Ιωάννα Τούνη για τα «ακατάλληλα για μαμάδες» μαγιό: Εάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου

Said who?🥲 Είμαι -σχεδόν- 33 χρονών, έχω ένα μωρό… και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα! Και εάν δεν είσαι οκ με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου🫶🏼🫶🏼🫶🏼 #naxos #naxosisland #φοργιου #μπεςφοργιου @Bubblegun