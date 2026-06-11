Ιωάννα Τούνη για τα «ακατάλληλα για μαμάδες» μαγιό: Εάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου
Ιωάννα Τούνη για τα «ακατάλληλα για μαμάδες» μαγιό: Εάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου
Είμαι σχεδόν 33 χρονών, έχω ένα μωρό και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα, σχολίασε η influencer
Σε όσους θεωρούν ότι τα μαγιό που φοράει δεν είναι κατάλληλα για μία μητέρα, απάντησε η Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας ότι το πρόβλημα είναι εκείνων που έχουν σχετικές απόψεις και όχι δικό της.
Η influencer κάνει διακοπές στη Νάξο και ανάμεσα σε όσα δημοσιεύει στα social media από την απόδρασή της, ήταν και ένα βίντεο, στο οποίο πόζαρε με το μαγιό της. Πιο αναλυτικά, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε να περπατάει προς τη θάλασσα με ένα μαύρο μπικίνι, δείχνοντας αρχικά το πίσω μέρος του σώματός της. Στη συνέχεια κοίταξε την κάμερα χαμογελαστή παρουσιάζοντας και από άλλες γωνίες το μαγιό που φορούσε.
Η influencer δημοσίευσε το σχετικό βίντεο την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο TikTok γράφοντας πάνω σε αυτό «αυτά τα μαγιό δεν είναι για μαμάδες» και μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, εξήγησε πως δεν ενστερνίζεται τη συγκεκριμένη γνώμη: «Ποιος το είπε αυτό; Είμαι σχεδόν 33 χρονών, έχω ένα μωρό και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα. Και εάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου».
Δείτε το βίντεο
Η influencer κάνει διακοπές στη Νάξο και ανάμεσα σε όσα δημοσιεύει στα social media από την απόδρασή της, ήταν και ένα βίντεο, στο οποίο πόζαρε με το μαγιό της. Πιο αναλυτικά, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε να περπατάει προς τη θάλασσα με ένα μαύρο μπικίνι, δείχνοντας αρχικά το πίσω μέρος του σώματός της. Στη συνέχεια κοίταξε την κάμερα χαμογελαστή παρουσιάζοντας και από άλλες γωνίες το μαγιό που φορούσε.
Η influencer δημοσίευσε το σχετικό βίντεο την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο TikTok γράφοντας πάνω σε αυτό «αυτά τα μαγιό δεν είναι για μαμάδες» και μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, εξήγησε πως δεν ενστερνίζεται τη συγκεκριμένη γνώμη: «Ποιος το είπε αυτό; Είμαι σχεδόν 33 χρονών, έχω ένα μωρό και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα. Και εάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου».
Δείτε το βίντεο
@j.touni
Said who?🥲 Είμαι -σχεδόν- 33 χρονών, έχω ένα μωρό… και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα! Και εάν δεν είσαι οκ με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου🫶🏼🫶🏼🫶🏼 #naxos #naxosisland #φοργιου #μπεςφοργιου @Bubblegun♬ som original - ꧁Liliane꧂
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα