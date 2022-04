Διαθέσιμη από σήμερα στο Netflix η πολυαναμενόμενη σειρά «Anatomy of a Scandal»

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το Netflix κυκλοφόρησε σήμερα στην πλατφόρμα τη νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο. Πρόκειται για το πολυαναμένομενο project που οι συνδρομητές περίμεναν εδώ και δύο χρόνια, αφού βασίζεται στο ομότιτλο bestseller των Sunday Times της συγγραφέως Σάρα Βον.Η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από έξι μονόωρα επεισόδια, ενώ έχει χαρακτηριστεί από το δίκτυο ως ανθολογική, συνεπώς δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέες σεζόν, στις οποίες θα εξετάζονται διαφορετικά σκάνδαλα.Η σειρά, που συνδυάζει στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ και συναρπαστικού δικαστικού δράματος, διεισδύει στην αφρόκρεμα της Βρετανίας μέσω ενός προσωπικού και πολιτικού σκανδάλου, όπου η αλήθεια βρίσκεται κάπου μεταξύ δικαιοσύνης και προνομίων.Ο Τζέιμς και η Σόφι Γουάιτχαουζ ζουν σε έναν ευτυχισμένο και ελιτίστικο κόσμο. Ο Τζέιμς, υπουργός στο Κοινοβούλιο και με μια αγαπημένη οικογένεια στο σπίτι, φαίνεται να ακολουθεί μια πορεία χωρίς όρια. Μέχρι που ξαφνικά έρχεται στο φως ένα σκανδαλώδες μυστικό. Η δικηγόρος Κέιτ Γούντκροφτ ακολουθεί τη δική της πορεία και η δίωξη που θα ασκήσει απειλεί να πλήξει ολόκληρο το Γουεστμίνστερ, τον γάμο των Γουάιτχαουζ, αλλά και τη δική της προσωπική υπόληψη.Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους ηθοποιούς Σιένα Μίλερ (Ελεύθερος Σκοπευτής, The Loudest Voice), Μισέλ Ντόκερι (The Gentlemen, Ο Πύργος του Downton), Ρούπερτ Φρεντ (Homeland, Ο Θάνατος του Στάλιν), Ναόμι Σκοτ (Αλαντίν, Οι Άγγελοι του Τσάρλι), Τζοζέτ Σάιμον (Οι Μάγισσες), Τζέφρι Στρίτφιλντ (Η Άλλη Ερωμένη του Βασιλιά) και Τζόσουα Μαγκουάιρ (Άρρωστος από Έρωτα).Η σκηνοθεσία όλων των επεισοδίων ανήκει στην Σ. Τζ. Κλάρκσον (Τζέσικα Τζόουνς, Οι Προστάτες), ενώ πίσω από τη δημιουργία, το σενάριο και τη διεύθυνση παραγωγής βρίσκονται ο Ντέιβιντ E. Κέλι (Big Little Lies, Goliath) και η Μελίσα Τζέιμς Γκίμπσον (House of Cards, The Americans).