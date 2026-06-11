«Έκανα τη διαθήκη μου»: Η ψυχολόγος Ζωή Γιαννακούρου καταγγέλλει πως υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή για καρκίνο που δεν είχε
ΕΛΛΑΔΑ
Καρκίνος Μαστεκτομή Χειρουργεία

«Έκανα τη διαθήκη μου»: Η ψυχολόγος Ζωή Γιαννακούρου καταγγέλλει πως υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή για καρκίνο που δεν είχε

Η 59χρονη γυναίκα έχει κινηθεί δικαστικά κατά του διαγνωστικού

«Έκανα τη διαθήκη μου»: Η ψυχολόγος Ζωή Γιαννακούρου καταγγέλλει πως υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή για καρκίνο που δεν είχε
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Τον «Γολγοθά» που έζησε όταν έμπαινε στα χειρουργεία περιέγραψε η Ζωή Γιαννακούρου, που υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή και αφαίρεση λεμφαδένων για κακοήθεια που, όπως λέει, τελικά δεν είχε. Όπως αναφέρει η κυρία Γιαννακούρου, αρχικά η βιοψία ήταν ξεκάθαρη και βάσει αυτής θα ζούσε μέχρι 18 μήνες.

«Πέρασαν τέσσερις μήνες που εγώ ήμουν μέσα στα χειρουργεία, μέσα στα ιατρεία, μέσα στις εξετάσεις. Που παίρνανε από το στήθος μου κομμάτια, που μου βάζανε ενέσεις, που έπαιρναν παρακεντήσεις. Που έκλαιγα, που πόναγα, που υπέφερα. Που έκανα τη διαθήκη μου», είπε η 59χρονη στον ALPHA.

«Μου λέει “τράβηξες το λαχείο στο ένα στο εκατομμύριο, αυτή τη στιγμή έχεις επιθετικό καρκίνο”. Αφαιρεί τρεις λεμφαδένες. Αφαιρεί και την θηλή, τα αφαιρεί όλα. Ολική (μαστεκτομή)», συνέχισε.


Σύμφωνα με τα όσα είπε η κυρία Γιαννακούρου, η ίδια πήρε τα αποτελέσματα, ίσως, άλλης γυναίκας: «Εγώ είχα πάρει το δικό της πλακάκι και είχα καρκίνο, εγώ ζούσα τη ζωή της. Και αυτή έχει πάρει το δικό μου το πλακάκι και θεωρεί ότι είναι καλά. Μούδιασα ολόκληρη...».

Η 59χρονη ψυχολόγος δεν έμαθε ποτέ ποια είναι η άλλη γυναίκα που έλαβε το αρνητικό αποτέλεσμα και έχει κινηθεί δικαστικά κατά του διαγνωστικού, σύμφωνα με τον ALPHA.

«Εγώ αυτή τη γυναίκα δεν την έχω δει, δεν την έχω συναντήσει, ούτε ξέρω ποια είναι, ούτε καν αν υπάρχει. Πραγματικά δηλαδή έχω μπει στη διαδικασία να μην πιστεύω τίποτα. Μου λένε ότι υπάρχει μια γυναίκα. Μια χαρά εγώ μπορώ να πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία γυναίκα. Ότι υπήρξε από πίσω επιθυμία να γίνουν τα χειρουργεία, να κινηθεί ρε παιδί μου το σύστημα με τον τρόπο τον γνωστό» δήλωσε η κυρία Γιαννακούρου.
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