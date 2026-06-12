Νέα δολοφονία δημοσιογράφου στο Μεξικό, δεχόταν απειλές λόγω του ρεπορτάζ του

Ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές είχε τεθεί υπό προστασία των αρχών στη Βερακρούς - Η εφημερίδα του κάλεσε ο φόνος του ρεπόρτερ της «να μην μείνει ατιμώρητος»