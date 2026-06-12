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Νέα δολοφονία δημοσιογράφου στο Μεξικό, δεχόταν απειλές λόγω του ρεπορτάζ του
Νέα δολοφονία δημοσιογράφου στο Μεξικό, δεχόταν απειλές λόγω του ρεπορτάζ του
Ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές είχε τεθεί υπό προστασία των αρχών στη Βερακρούς - Η εφημερίδα του κάλεσε ο φόνος του ρεπόρτερ της «να μην μείνει ατιμώρητος»
Δημοσιογράφος που έκανε ελεύθερο ρεπορτάζ δολοφονήθηκε τα ξημερώματα χθες Πέμπτη, έκανε γνωστό η εφημερίδα για την οποία εργαζόταν στην πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά), όπου συνάδελφός του είχε δολοφονηθεί τον Ιανουάριο.
Ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές είχε δεχτεί απειλές εξαιτίας της δημοσιογραφικής δουλειάς του και του παρεχόταν προστασία από τις τοπικές αρχές, ανέφερε η εφημερίδα Vanguardia μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Λόπες Βαλδές δολοφονήθηκε στην πόλη Πόσα Ρίκα, όταν στον στοχοποίησαν «ένοπλοι καθώς κυκλοφορούσε» σε λεωφόρο, εξήγησε η εφημερίδα στην ψηφιακή έκδοσή της.
Η εφημερίδα του κάλεσε ο φόνος του ρεπόρτερ της «να μην μείνει ατιμώρητος».
Το Μεξικό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για όσους και όσες ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Πάνω από 150 επαγγελματίες αυτού του χώρου έχουν δολοφονηθεί από το 1994, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF).
Πολλοί δολοφονημένοι δημοσιογράφοι εργάζονταν σε περιοχές που λυμαίνεται το οργανωμένο έγκλημα.
Η Βερακρούς, πολιτεία με ακτές στον Κόλπο του Μεξικού, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε θέατρο βίαιων συγκρούσεων διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες διεκδικούν τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.
Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο, δημοσιογράφος που κάλυπτε το αστυνομικό ρεπορτάζ για το μέσο ενημέρωσης Codigo Norte, έπεφτε νεκρός από σφαίρες στην πολιτεία αυτή.
Ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές είχε δεχτεί απειλές εξαιτίας της δημοσιογραφικής δουλειάς του και του παρεχόταν προστασία από τις τοπικές αρχές, ανέφερε η εφημερίδα Vanguardia μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Λόπες Βαλδές δολοφονήθηκε στην πόλη Πόσα Ρίκα, όταν στον στοχοποίησαν «ένοπλοι καθώς κυκλοφορούσε» σε λεωφόρο, εξήγησε η εφημερίδα στην ψηφιακή έκδοσή της.
🔴Privan de la vid@ a comunicador Luis Ángel López Valdez en Poza Rica https://t.co/HeWwywJSqi pic.twitter.com/s55yM4WKKc— Cambio Digital (@CambioDigital) June 11, 2026
Η εφημερίδα του κάλεσε ο φόνος του ρεπόρτερ της «να μην μείνει ατιμώρητος».
Το Μεξικό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για όσους και όσες ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Πάνω από 150 επαγγελματίες αυτού του χώρου έχουν δολοφονηθεί από το 1994, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF).
Πολλοί δολοφονημένοι δημοσιογράφοι εργάζονταν σε περιοχές που λυμαίνεται το οργανωμένο έγκλημα.
Η Βερακρούς, πολιτεία με ακτές στον Κόλπο του Μεξικού, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε θέατρο βίαιων συγκρούσεων διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες διεκδικούν τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.
Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο, δημοσιογράφος που κάλυπτε το αστυνομικό ρεπορτάζ για το μέσο ενημέρωσης Codigo Norte, έπεφτε νεκρός από σφαίρες στην πολιτεία αυτή.
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