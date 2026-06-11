Υρώ Μανέ: Είχαμε την τύχη να παίξουμε σε εποχές που η κωμωδία ήταν λαμπερή, εύστοχη και πολύ επικοινωνιακή
Υρώ Μανέ: Είχαμε την τύχη να παίξουμε σε εποχές που η κωμωδία ήταν λαμπερή, εύστοχη και πολύ επικοινωνιακή
Η ηθοποιός κλήθηκε να κάνει το δικό της σχόλιο για τις αλλαγές που έχει επιφέρει η πολιτική ορθότητα στο συγκεκριμένο είδος
Τυχερή που έκανε καριέρα σε μια εποχή που η κωμωδία είχε επικοινωνιακή δύναμη και θεωρούνταν εύστοχη δήλωσε η Υρώ Μανέ. Κάνοντας το δικό της σχόλιο για τις αλλαγές που έχει φέρει η πολιτική ορθότητα στο συγκεκριμένο είδος, η ηθοποιός εξήγησε πως σήμερα είναι δύσκολο να ειπωθούν ορισμένα πράγματα.
Η Υρώ Μάνε μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και ρωτήθηκε για το αν έχουν υπάρξει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται πλέον η σάτιρα λόγω της πολιτικής ορθότητας. Η ηθοποιός απάντησε θετικά, λέγοντας: «Φυσικά έχει αλλάξει. Παλιά ήταν πάρα πολύ εύκολο να… υπήρχαν ταινίες που στον τίτλο υπήρχε “ο κοντός”. Τώρα δεν είναι εύκολο να πεις τέτοια πράγματα».
Στη συνέχεια, τόνισε πως η δική της γενιά ηθοποιών ήταν τυχερή που πρωταγωνιστούσε τα χρόνια που η κωμωδία είχε λάμψη, αμεσότητα και ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό. «Εμείς είχαμε την τύχη να παίξουμε σε εποχές που η κωμωδία ήταν λαμπερή, εύστοχη και πολύ επικοινωνιακή. Η ταύτιση ενός ηθοποιού με κάποιο ρόλο που έχει αγαπηθεί από το κοινό είναι πολύ ευχάριστο πράγμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Η Υρώ Μάνε μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και ρωτήθηκε για το αν έχουν υπάρξει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται πλέον η σάτιρα λόγω της πολιτικής ορθότητας. Η ηθοποιός απάντησε θετικά, λέγοντας: «Φυσικά έχει αλλάξει. Παλιά ήταν πάρα πολύ εύκολο να… υπήρχαν ταινίες που στον τίτλο υπήρχε “ο κοντός”. Τώρα δεν είναι εύκολο να πεις τέτοια πράγματα».
Στη συνέχεια, τόνισε πως η δική της γενιά ηθοποιών ήταν τυχερή που πρωταγωνιστούσε τα χρόνια που η κωμωδία είχε λάμψη, αμεσότητα και ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό. «Εμείς είχαμε την τύχη να παίξουμε σε εποχές που η κωμωδία ήταν λαμπερή, εύστοχη και πολύ επικοινωνιακή. Η ταύτιση ενός ηθοποιού με κάποιο ρόλο που έχει αγαπηθεί από το κοινό είναι πολύ ευχάριστο πράγμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
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