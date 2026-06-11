Υρώ Μανέ: Είχαμε την τύχη να παίξουμε σε εποχές που η κωμωδία ήταν λαμπερή, εύστοχη και πολύ επικοινωνιακή

Η ηθοποιός κλήθηκε να κάνει το δικό της σχόλιο για τις αλλαγές που έχει επιφέρει η πολιτική ορθότητα στο συγκεκριμένο είδος