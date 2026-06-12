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Τραμπ και Ινφαντίνο: Η στενή σχέση που διαμορφώνει το μέλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Τραμπ και Ινφαντίνο: Η στενή σχέση που διαμορφώνει το μέλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ο πρόεδρος της FIFA επένδυσε πολιτικά στη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων στις ΗΠΑ
Η στενή σχέση που έχει αναπτύξει ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο εκτενούς έρευνας των New York Times, η οποία καταγράφει πώς ο επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας επένδυσε πολιτικά στη σύνδεσή του με τον Λευκό Οίκο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Ο πρόεδρος της FIFA έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το Μαρ-α-Λάγκο, το Trump National Doral και άλλες εκδηλώσεις του περιβάλλοντος Τραμπ, προσφέροντας συχνά δώρα, τρόπαια και δημόσιους επαίνους. Υποστηρικτές του αναφέρουν ότι η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασφάλιση της επιτυχίας των διοργανώσεων που θα φιλοξενηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η FIFA επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου, ενώ παράλληλα προσπαθεί να απομακρύνει από πάνω της τη σκιά των σκανδάλων διαφθοράς που οδήγησαν σε εκτεταμένες έρευνες των αμερικανικών αρχών την προηγούμενη δεκαετία.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο πρόεδρος της FIFA βρέθηκε αρκετές φορές δίπλα του σε δημόσιες εκδηλώσεις, ακόμη και σε περιόδους πολιτικής πίεσης για τον Αμερικανό πρόεδρο. Παρευρέθηκε στην υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ και επαινούσε δημόσια τον Τραμπ σε διεθνή φόρα, προκαλώντας ερωτήματα για τα όρια μεταξύ αθλητισμού και πολιτικής.
Η κατάσταση άλλαξε μετά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Λευκός Οίκος αντιμετώπιζε τη FIFA με επιφυλακτικότητα λόγω του ιστορικού σκανδάλων που είχε προηγηθεί. Οι προσπάθειες του Ινφαντίνο να εξασφαλίσει συναντήσεις υψηλού επιπέδου δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι επαφές περιορίστηκαν κυρίως σε τεχνικά ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια και τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Από το Trump Tower στο Οβάλ ΓραφείοΓια περισσότερο από έναν χρόνο, η FIFA διατηρεί γραφείο στον 17ο όροφο του Trump Tower στη Νέα Υόρκη, καταβάλλοντας ενοίκιο στην οικογενειακή επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με στελέχη του ποδοσφαίρου, ο χώρος παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανενεργός, ωστόσο η επιλογή θεωρείται ενδεικτική της στρατηγικής του Ινφαντίνο να διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Ο πρόεδρος της FIFA έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το Μαρ-α-Λάγκο, το Trump National Doral και άλλες εκδηλώσεις του περιβάλλοντος Τραμπ, προσφέροντας συχνά δώρα, τρόπαια και δημόσιους επαίνους. Υποστηρικτές του αναφέρουν ότι η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασφάλιση της επιτυχίας των διοργανώσεων που θα φιλοξενηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η FIFA επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου, ενώ παράλληλα προσπαθεί να απομακρύνει από πάνω της τη σκιά των σκανδάλων διαφθοράς που οδήγησαν σε εκτεταμένες έρευνες των αμερικανικών αρχών την προηγούμενη δεκαετία.
Η πρώτη γνωριμία και η περίοδος ΜπάιντενΟι δύο άνδρες γνωρίστηκαν το 2018 στον Λευκό Οίκο, λίγο μετά την ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Ο Ινφαντίνο χάρισε στον Τραμπ φανέλα με το όνομά του και κάρτες διαιτητή, λέγοντάς του ότι αποτελεί πλέον μέλος της «ομάδας της FIFA».
Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο πρόεδρος της FIFA βρέθηκε αρκετές φορές δίπλα του σε δημόσιες εκδηλώσεις, ακόμη και σε περιόδους πολιτικής πίεσης για τον Αμερικανό πρόεδρο. Παρευρέθηκε στην υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ και επαινούσε δημόσια τον Τραμπ σε διεθνή φόρα, προκαλώντας ερωτήματα για τα όρια μεταξύ αθλητισμού και πολιτικής.
Η κατάσταση άλλαξε μετά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Λευκός Οίκος αντιμετώπιζε τη FIFA με επιφυλακτικότητα λόγω του ιστορικού σκανδάλων που είχε προηγηθεί. Οι προσπάθειες του Ινφαντίνο να εξασφαλίσει συναντήσεις υψηλού επιπέδου δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι επαφές περιορίστηκαν κυρίως σε τεχνικά ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια και τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η επιστροφή του Τραμπ και τα οφέλη για τη FIFAΗ επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 έδωσε νέα ώθηση στη σχέση των δύο ανδρών. Λίγες ημέρες πριν από την ορκωμοσία του, συναντήθηκαν στο Μαρ-α-Λάγκο, ενώ ο Ινφαντίνο βρέθηκε σε περίοπτη θέση κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του προέδρου.
Ο επικεφαλής της FIFA προώθησε δημόσια τη συνεργασία τους, δηλώνοντας ότι μαζί μπορούν να κάνουν «όχι μόνο την Αμερική, αλλά και τον κόσμο καλύτερο». Παράλληλα, η δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο έδωσε στη FIFA θεσμικό ρόλο στον σχεδιασμό της διοργάνωσης.
Στελέχη της ομοσπονδίας θεωρούν ότι η σχέση αυτή βοήθησε στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων, όπως οι μεταναστευτικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Παρότι η FIFA και το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διαψεύδουν την ύπαρξη οποιασδήποτε ειδικής συμφωνίας, παράγοντες του ποδοσφαίρου εκτιμούν ότι υπήρξε άτυπη συνεννόηση ώστε να αποφευχθούν εικόνες που θα μπορούσαν να πλήξουν τη διοργάνωση.
Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε πρόσφατα ορισμένες μακροχρόνιες ποινικές υποθέσεις που σχετίζονταν με τις έρευνες για τη FIFA, κρίνοντας ότι δεν αποτελούσαν προτεραιότητα της κυβέρνησης.
Οι επικρίσεις για πολιτική εμπλοκήΗ στενή σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ δεν έχει περάσει απαρατήρητη εντός της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της FIFA στην Παραγουάη το 2025, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποχώρησαν από τη διαδικασία διαμαρτυρόμενοι για την απουσία του προέδρου, ο οποίος συνόδευε τον Τραμπ σε περιοδεία στις χώρες του Περσικού Κόλπου.
Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος της FIFA έχει ξεπεράσει τα όρια της απαραίτητης συνεργασίας με τις κυβερνήσεις και έχει εμπλακεί υπερβολικά σε πολιτικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο.
Αντιδράσεις προκάλεσε επίσης η πρόταση για τη δημιουργία «Βραβείου Ειρήνης της FIFA», μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Βενεζουελανή πολιτικό Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Νορβηγίας, Λίζε Κλάβενες, υποστήριξε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία παραβιάζει την αρχή της πολιτικής ουδετερότητας της FIFA και ανακοίνωσε τη στήριξή της σε πιθανή δεοντολογική καταγγελία κατά του Ινφαντίνο.
Παράλληλα, η FIFA εξετάζει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως συμφωνίες αδειοδότησης ξενοδοχείων με το όνομά της και την πιθανή δημιουργία δικού της κρυπτονομίσματος, κινήσεις που αρκετοί παρατηρητές θεωρούν ότι θυμίζουν επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν υιοθετήσει ο Τραμπ και το περιβάλλον του.
Παρά τις επικρίσεις, ο Ινφαντίνο εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει στην ίδια πορεία. Ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη θητεία στην προεδρία της FIFA, υποστήριξε ότι ο οργανισμός έχει αποκαταστήσει τη διεθνή του εικόνα και έχει αποκτήσει επιρροή στα υψηλότερα κέντρα λήψης αποφάσεων παγκοσμίως.
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