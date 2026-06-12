Τραμπ και Ινφαντίνο: Η στενή σχέση που διαμορφώνει το μέλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η επιστροφή του Τραμπ και τα οφέλη για τη FIFA

Ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, αριστερά, βγάζει selfie με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσινγκτον

Οι επικρίσεις για πολιτική εμπλοκή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει μια μπάλα της FIFA, ενώ ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, και ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο παρακολουθούν στο Παλάτι Λουσαΐλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φορά το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA, το οποίο του απένειμε ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από δεξιά, σφίγγει το χέρι με τον Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν (10), ενώ ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο παρακολουθεί, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ποδοσφαίρου μεταξύ της Τσέλσι και της Παρί Σεν Ζερμέν στο στάδιο MetLife στο Ίστ Ράδερφορντ

Η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 έδωσε νέα ώθηση στη σχέση των δύο ανδρών. Λίγες ημέρες πριν από την ορκωμοσία του, συναντήθηκαν στο Μαρ-α-Λάγκο, ενώ ο Ινφαντίνο βρέθηκε σε περίοπτη θέση κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του προέδρου.Ο επικεφαλής της FIFA προώθησε δημόσια τη συνεργασία τους, δηλώνοντας ότι μαζί μπορούν να κάνουν «όχι μόνο την Αμερική, αλλά και τον κόσμο καλύτερο». Παράλληλα, η δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο έδωσε στη FIFA θεσμικό ρόλο στον σχεδιασμό της διοργάνωσης.Στελέχη της ομοσπονδίας θεωρούν ότι η σχέση αυτή βοήθησε στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων, όπως οι μεταναστευτικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Παρότι η FIFA και το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διαψεύδουν την ύπαρξη οποιασδήποτε ειδικής συμφωνίας, παράγοντες του ποδοσφαίρου εκτιμούν ότι υπήρξε άτυπη συνεννόηση ώστε να αποφευχθούν εικόνες που θα μπορούσαν να πλήξουν τη διοργάνωση.Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε πρόσφατα ορισμένες μακροχρόνιες ποινικές υποθέσεις που σχετίζονταν με τις έρευνες για τη FIFA, κρίνοντας ότι δεν αποτελούσαν προτεραιότητα της κυβέρνησης.Η στενή σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ δεν έχει περάσει απαρατήρητη εντός της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της FIFA στην Παραγουάη το 2025, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποχώρησαν από τη διαδικασία διαμαρτυρόμενοι για την απουσία του προέδρου, ο οποίος συνόδευε τον Τραμπ σε περιοδεία στις χώρες του Περσικού Κόλπου.Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος της FIFA έχει ξεπεράσει τα όρια της απαραίτητης συνεργασίας με τις κυβερνήσεις και έχει εμπλακεί υπερβολικά σε πολιτικές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο.Αντιδράσεις προκάλεσε επίσης η πρόταση για τη δημιουργία «Βραβείου Ειρήνης της FIFA», μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Βενεζουελανή πολιτικό Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Νορβηγίας, Λίζε Κλάβενες, υποστήριξε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία παραβιάζει την αρχή της πολιτικής ουδετερότητας της FIFA και ανακοίνωσε τη στήριξή της σε πιθανή δεοντολογική καταγγελία κατά του Ινφαντίνο.Παράλληλα, η FIFA εξετάζει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως συμφωνίες αδειοδότησης ξενοδοχείων με το όνομά της και την πιθανή δημιουργία δικού της κρυπτονομίσματος, κινήσεις που αρκετοί παρατηρητές θεωρούν ότι θυμίζουν επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν υιοθετήσει ο Τραμπ και το περιβάλλον του.Παρά τις επικρίσεις, ο Ινφαντίνο εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει στην ίδια πορεία. Ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη θητεία στην προεδρία της FIFA, υποστήριξε ότι ο οργανισμός έχει αποκαταστήσει τη διεθνή του εικόνα και έχει αποκτήσει επιρροή στα υψηλότερα κέντρα λήψης αποφάσεων παγκοσμίως.