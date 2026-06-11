Στίβεν Σπίλμπεργκ: Με απέρριπταν συνεχώς για την ταινία Τζέιμς Μποντ, αν μου το ζητούσαν τώρα θα έλεγα «δεν θα μπορέσετε να με αντέξετε οικονομικά»