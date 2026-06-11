Στίβεν Σπίλμπεργκ: Με απέρριπταν συνεχώς για την ταινία Τζέιμς Μποντ, αν μου το ζητούσαν τώρα θα έλεγα «δεν θα μπορέσετε να με αντέξετε οικονομικά»
Στίβεν Σπίλμπεργκ: Με απέρριπταν συνεχώς για την ταινία Τζέιμς Μποντ, αν μου το ζητούσαν τώρα θα έλεγα «δεν θα μπορέσετε να με αντέξετε οικονομικά»
Ο σκηνοθέτης είχε προσεγγίσει τον παραγωγό Άλμπερτ Ρομόλο Μπρόκολι όμως έλαβε αρνητική απάντηση περισσότερες από μία φορές
Επανειλημμένα απορρίφθηκε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για ταινία Τζέιμς Μποντ, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του, δηλώνοντας πως εάν του ζητούσαν να σκηνοθετήσει το έργο σε αυτή τη φάση ζωής του, θα απαντούσε πως δεν μπορούν να τον αντέξουν οικονομικά.
Ο 79χρονος σκηνοθέτης δήλωσε στο podcast «The Rest Is Entertainment» ότι είχε προσεγγίσει τον παραγωγό Άλμπερτ Ρομόλο Μπρόκολι, μετά την επιτυχία της ταινίας «Τα σαγόνια του καρχαρία»: «Πάντα ήθελα να κάνω μια ταινία Τζέιμς Μποντ από τη μέρα που είδα το "Dr. No". Τον πήρα τηλέφωνο μετά τα “Σαγόνια” και προσφέρθηκα. Του είπα “Αν χρειάζεστε σκηνοθέτη, θα ήθελα πολύ να σκηνοθετήσω μία”. Και είπε “όχι” και προχώρησε», ανέφερε.
Όπως πρόσθεσε, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά μετά την επιτυχία της ταινίας «Close Encounters of the Third Kind», όταν ο παραγωγός επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να χρησιμοποιήσει το χαρακτηριστικό μουσικό μοτίβο των πέντε νοτών στην ταινία «Moonraker». «Του είπα “Θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα σας δώσω την άδεια να χρησιμοποιήσετε τις πέντε νότες αν με αφήσετε να σκηνοθετήσω μια ταινία Μποντ”. Και είπε “όχι”. Παρόλα αυτά του έδωσα τις νότες», σημείωσε.
Ο Σπίλμπεργκ ανέφερε ότι δεν έλαβε ποτέ εξήγηση για τις αρνήσεις: «Με απέρριπταν συνεχώς. Δεν εξήγησε ποτέ γιατί δεν με άφηνε να μπω στην οικογένεια του Μποντ», είπε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε ότι μοιράστηκε την εμπειρία του με τον Τζορτζ Λούκας, ο οποίος του πρότεινε ένα διαφορετικό κινηματογραφικό σχέδιο. «Τότε ο Τζορτζ είπε "Έχω κάτι καλύτερο από τον Μποντ”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πρότζεκτ αυτό εξελίχθηκε στη σειρά ταινιών «Indiana Jones».
Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι αν δεχόταν σήμερα πρόταση για σκηνοθεσία ταινίας Τζέιμς Μποντ, η απάντησή του θα ήταν διαφορετική. «Αν μου το ζητούσαν τώρα, θα έλεγα "Δεν μπορείτε να με αντέξετε οικονομικά"», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο σκηνοθέτης απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν είχε αισθανθεί ζήλια προς άλλους δημιουργούς τη δεκαετία του 1970. Όπως είπε, αυτό δεν συνέβη ποτέ.
Η πιο πρόσφατη ταινία του «Disclosure Day» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 12 Ιουνίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 79χρονος σκηνοθέτης δήλωσε στο podcast «The Rest Is Entertainment» ότι είχε προσεγγίσει τον παραγωγό Άλμπερτ Ρομόλο Μπρόκολι, μετά την επιτυχία της ταινίας «Τα σαγόνια του καρχαρία»: «Πάντα ήθελα να κάνω μια ταινία Τζέιμς Μποντ από τη μέρα που είδα το "Dr. No". Τον πήρα τηλέφωνο μετά τα “Σαγόνια” και προσφέρθηκα. Του είπα “Αν χρειάζεστε σκηνοθέτη, θα ήθελα πολύ να σκηνοθετήσω μία”. Και είπε “όχι” και προχώρησε», ανέφερε.
Όπως πρόσθεσε, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά μετά την επιτυχία της ταινίας «Close Encounters of the Third Kind», όταν ο παραγωγός επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να χρησιμοποιήσει το χαρακτηριστικό μουσικό μοτίβο των πέντε νοτών στην ταινία «Moonraker». «Του είπα “Θα κάνουμε μια συμφωνία. Θα σας δώσω την άδεια να χρησιμοποιήσετε τις πέντε νότες αν με αφήσετε να σκηνοθετήσω μια ταινία Μποντ”. Και είπε “όχι”. Παρόλα αυτά του έδωσα τις νότες», σημείωσε.
Ο Σπίλμπεργκ ανέφερε ότι δεν έλαβε ποτέ εξήγηση για τις αρνήσεις: «Με απέρριπταν συνεχώς. Δεν εξήγησε ποτέ γιατί δεν με άφηνε να μπω στην οικογένεια του Μποντ», είπε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε ότι μοιράστηκε την εμπειρία του με τον Τζορτζ Λούκας, ο οποίος του πρότεινε ένα διαφορετικό κινηματογραφικό σχέδιο. «Τότε ο Τζορτζ είπε "Έχω κάτι καλύτερο από τον Μποντ”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πρότζεκτ αυτό εξελίχθηκε στη σειρά ταινιών «Indiana Jones».
Steven Spielberg got rejected from the James Bond franchise so many times: "If they ever asked me to make a Bond film now, my answer would be: ‘You can’t afford me.’”— Variety (@Variety) June 10, 2026
"I approached [Bond producers] after 'Jaws' was a big hit. I’d always wanted to make a James Bond film from the… pic.twitter.com/TvZ8ns8yVU
Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι αν δεχόταν σήμερα πρόταση για σκηνοθεσία ταινίας Τζέιμς Μποντ, η απάντησή του θα ήταν διαφορετική. «Αν μου το ζητούσαν τώρα, θα έλεγα "Δεν μπορείτε να με αντέξετε οικονομικά"», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο σκηνοθέτης απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν είχε αισθανθεί ζήλια προς άλλους δημιουργούς τη δεκαετία του 1970. Όπως είπε, αυτό δεν συνέβη ποτέ.
Η πιο πρόσφατη ταινία του «Disclosure Day» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 12 Ιουνίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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