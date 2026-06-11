Ο Ντουέιν Τζόνσον περιέγραψε τη στιγμή που φοβήθηκε ότι είχε καρκίνο: Ήταν πραγματικά επώδυνο, είπε
Ο Ντουέιν Τζόνσον περιέγραψε τη στιγμή που φοβήθηκε ότι είχε καρκίνο: Ήταν πραγματικά επώδυνο, είπε
Ο 54χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε εντοπίσει μια μάζα στον όρχι του, ενώ έκανε ντους
Τη στιγμή που φοβήθηκε ότι ίσως είχε καρκίνο όρχεων περιέγραψε ο Ντουέιν Τζόνσον. Ο 54χρονος ηθοποιός αποκάλυψε στο Esquire ότι εντόπισε μια επώδυνη μάζα στον αριστερό του όρχι ενώ έκανε ντους, λίγες ημέρες πριν εμφανιστεί σε προωθητική εκδήλωση για τη νέα ταινία «Jumanji», τον Απρίλιο.
Τρομοκρατημένος, ο Τζόνσον τηλεφώνησε στον γιατρό του δύο ημέρες αργότερα, αλλά δεν είπε τίποτα στη σύζυγό του εδώ και επτά χρόνια, Λόρεν Χάσιαν, εξηγώντας: «Δεν ήθελα να την ανησυχήσω πριν μάθω αν υπήρχε πράγματι κάτι για το οποίο έπρεπε να ανησυχώ».
Ο γιατρός του είπε ότι θα μπορούσε να είναι καρκίνος των όρχεων, αλλά πιθανότατα επρόκειτο για επιδιδυμίτιδα, δηλαδή φλεγμονή του σωλήνα στο πίσω μέρος του όρχι, όπου αποθηκεύεται και μεταφέρεται το σπέρμα.
Ο Τζόνσον έλαβε εντολή να κάνει υπερηχογράφημα το συντομότερο δυνατό, με αποτέλεσμα να ανέβει στη σκηνή της εκδήλωσης για το «Jumanji», ενώ ανησυχούσε ότι μπορεί να είχε καρκίνο. «Έπρεπε λοιπόν να ζήσω με αυτό για εκείνες τις είκοσι τέσσερις ώρες, χωρίς να ξέρω — και έπρεπε να είμαι όλη μέρα σε εγρήγορση, να κάνω αστεία, να βγάζω λόγους», εξομολογήθηκε.
Παρόλα αυτά, όπως διευκρίνισε, ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του. «Παρεμπιπτόντως: είμαι καλά. Αλλά τότε δεν το ήξερα, και αυτό το πράγμα ήταν πραγματικά επώδυνο», είπε κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα.
Φωτογραφία: Shutterstock
Τρομοκρατημένος, ο Τζόνσον τηλεφώνησε στον γιατρό του δύο ημέρες αργότερα, αλλά δεν είπε τίποτα στη σύζυγό του εδώ και επτά χρόνια, Λόρεν Χάσιαν, εξηγώντας: «Δεν ήθελα να την ανησυχήσω πριν μάθω αν υπήρχε πράγματι κάτι για το οποίο έπρεπε να ανησυχώ».
Ο γιατρός του είπε ότι θα μπορούσε να είναι καρκίνος των όρχεων, αλλά πιθανότατα επρόκειτο για επιδιδυμίτιδα, δηλαδή φλεγμονή του σωλήνα στο πίσω μέρος του όρχι, όπου αποθηκεύεται και μεταφέρεται το σπέρμα.
Dwayne 'The Rock' Johnson, 54, reveals terrifying cancer scare after finding lump... and he didn't tell his wife https://t.co/ho0Pt0Vv8e— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 11, 2026
Παρόλα αυτά, όπως διευκρίνισε, ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του. «Παρεμπιπτόντως: είμαι καλά. Αλλά τότε δεν το ήξερα, και αυτό το πράγμα ήταν πραγματικά επώδυνο», είπε κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα.
Φωτογραφία: Shutterstock
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