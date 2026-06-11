«Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τη διασκευή της θρυλικής σειράς
«Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τη διασκευή της θρυλικής σειράς
Η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Ίνγκαλς στις αγροτικές περιοχές των μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, στα τέλη του 19ου αιώνα
Το Netflix παρουσίασε το επίσημο τρέιλερ για τη διασκευή της θρυλικής σειράς «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι». Η Μέρι, η Λόρα, η Κάρολαϊν, ο Τσαρλς και η υπόλοιπη οικογένεια Ινγκαλς επιστρέφουν στη μικρή οθόνη, με την πρώτη σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου.
Η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Ινγκαλς και τη ζωή τους σε μια φάρμα στις αγροτικές περιοχές των μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, στα τέλη του 19ου αιώνα.
Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η Λόρα (Αλις Χάλσεϊ), η οποία είναι και η αφηγήτρια της ιστορίας. Μέσα από τη δική της φωνή, η σειρά μάς μεταφέρει το ξεκίνημα της οικογένειας: «Μια φορά κι έναν καιρό, η Μα (μητέρα), ο Πα (πατέρας), η Μαίρη και η Λόρα άφησαν τα Μεγάλα Δάση του Γουινσκόνσιν και μετακόμισαν στην πεδιάδα, όπου τους περίμενε μια νέα ζωή».
Δείτε το τρέιλερ
Στον ρόλο του Τσαρλς εμφανίζεται ο Λουκ Μπρέισι, σε εκείνον της Καρολάιν η Κρόσμπι Φιτζέραλντ, ενώ τη Μέρι Ινγκαλς υποδύεται η Σκάιγουοκερ Χιουζ.
Τη σκηνοθεσία επεισοδίων της πρώτης σεζόν έχουν αναλάβει οι Σάρα Αντίνα Σμιθ, Τζούλι Αν Ρόμπινσον, Κατ Κάντλερ, Έρικα Τρέμπλεϊ και Σίντνεϊ Φρίλαντ.
Η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Ινγκαλς και τη ζωή τους σε μια φάρμα στις αγροτικές περιοχές των μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, στα τέλη του 19ου αιώνα.
Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η Λόρα (Αλις Χάλσεϊ), η οποία είναι και η αφηγήτρια της ιστορίας. Μέσα από τη δική της φωνή, η σειρά μάς μεταφέρει το ξεκίνημα της οικογένειας: «Μια φορά κι έναν καιρό, η Μα (μητέρα), ο Πα (πατέρας), η Μαίρη και η Λόρα άφησαν τα Μεγάλα Δάση του Γουινσκόνσιν και μετακόμισαν στην πεδιάδα, όπου τους περίμενε μια νέα ζωή».
Δείτε το τρέιλερ
Στον ρόλο του Τσαρλς εμφανίζεται ο Λουκ Μπρέισι, σε εκείνον της Καρολάιν η Κρόσμπι Φιτζέραλντ, ενώ τη Μέρι Ινγκαλς υποδύεται η Σκάιγουοκερ Χιουζ.
Τη σκηνοθεσία επεισοδίων της πρώτης σεζόν έχουν αναλάβει οι Σάρα Αντίνα Σμιθ, Τζούλι Αν Ρόμπινσον, Κατ Κάντλερ, Έρικα Τρέμπλεϊ και Σίντνεϊ Φρίλαντ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα