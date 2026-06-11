«Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τη διασκευή της θρυλικής σειράς
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Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Netflix Σειρά Τρέιλερ

«Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τη διασκευή της θρυλικής σειράς

Η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Ίνγκαλς στις αγροτικές περιοχές των μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, στα τέλη του 19ου αιώνα

«Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τη διασκευή της θρυλικής σειράς
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Το Netflix παρουσίασε το επίσημο τρέιλερ για τη διασκευή της θρυλικής σειράς «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι». Η Μέρι, η Λόρα, η Κάρολαϊν, ο Τσαρλς και η υπόλοιπη οικογένεια Ινγκαλς επιστρέφουν στη μικρή οθόνη, με την πρώτη σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου.

Η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Ινγκαλς και τη ζωή τους σε μια φάρμα στις αγροτικές περιοχές των μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, στα τέλη του 19ου αιώνα.

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η Λόρα (Αλις Χάλσεϊ), η οποία είναι και η αφηγήτρια της ιστορίας. Μέσα από τη δική της φωνή, η σειρά μάς μεταφέρει το ξεκίνημα της οικογένειας: «Μια φορά κι έναν καιρό, η Μα (μητέρα), ο Πα (πατέρας), η Μαίρη και η Λόρα άφησαν τα Μεγάλα Δάση του Γουινσκόνσιν και μετακόμισαν στην πεδιάδα, όπου τους περίμενε μια νέα ζωή».

Δείτε το τρέιλερ

Little House on the Prairie | Official Trailer | Netflix

Στον ρόλο του Τσαρλς εμφανίζεται ο Λουκ Μπρέισι, σε εκείνον της Καρολάιν η Κρόσμπι Φιτζέραλντ, ενώ τη Μέρι Ινγκαλς υποδύεται η Σκάιγουοκερ Χιουζ.

Τη σκηνοθεσία επεισοδίων της πρώτης σεζόν έχουν αναλάβει οι Σάρα Αντίνα Σμιθ, Τζούλι Αν Ρόμπινσον, Κατ Κάντλερ, Έρικα Τρέμπλεϊ και Σίντνεϊ Φρίλαντ.
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