Ο Κάλουμ Τέρνερ βρίσκει διασκεδαστικές τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ

Σου στέλνουν μηνύματα και σε ρωτούν άτομα με τα οποία δεν έχεις μιλήσει εδώ και 10 χρόνια και εσύ δεν ξέρεις τίποτα, είπε με χιούμορ ο ηθοποιός