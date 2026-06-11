Λυδία Φωτοπούλου: Ένας θεατής είχε γράψει για μένα «Μα αν είναι δυνατόν, να κουνιέται το ενάμισι μέτρο σαν να είναι 1.80;»

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι συχνά η κριτική, είτε από επαγγελματίες είτε από το κοινό, ξεκινά περισσότερο από το συναίσθημα και την προσωπική ενόχληση παρά από μια ψύχραιμη αποτίμηση. Για την ίδια, είναι θλιβερό να αντιμετωπίζεται μια παράσταση με απαξίωση.

Ένα κακόβουλο σχόλιο που είχε γράψει για εκείνη άτομο που είχε δει παράστασή της μοιράστηκε η Λυδία Φωτοπούλου . Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι θεατής είχε υποστηρίξει πως, αν και δεν είναι ψηλή, φερόταν πάνω στη σκηνή σαν να έχει ύψος 1,80. Το περιστατικό αυτό την έκανε να αναρωτηθεί γιατί κάποιος νιώθει την ανάγκη να εκφράζεται με κακεντρέχεια.Η Λυδία Φωτοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Πέμπτη 11 Ιουνίου, και μίλησε για το πώς στέκεται απέναντι στην κριτική. Η ηθοποιός τόνισε πως είναι δεκτική, εφόσον γίνεται με καλή πρόθεση.«Δέχομαι την κριτική, όταν γίνεται πάντα με αγάπη. Δηλαδή με αγάπη στο θέατρο, όχι με αγάπη σε μένα. Με αγάπη στο θέατρο και με σεβασμό στους ανθρώπους που το κάνουν. Ο Βιτέζ, ο μεγάλος σκηνοθέτης, έλεγε ότι είναι αδύνατον να αγαπάς το θέατρο και να μην αγαπάς τους ανθρώπους που το κάνουν», είπε αρχικά.«Όταν καμιά φορά η κριτική, είτε από τους κριτικούς είτε πια και από το κοινό -γιατί τώρα πια έχει και το κοινό λόγο να γράψει ό,τι θέλει- ξεκινάει από το θυμικό τους. Δηλαδή ξεκινάνε από το ''α… τι πήγα και είδα και αυτό…''. Ε, αυτό είναι πολύ θλιβερό για μένα. Μπορώ κάλλιστα να πω κι εγώ κι εμένα πολλές παραστάσεις δεν μου αρέσουν. Δεν σημαίνει όμως ότι θα στήσω τον άλλον στον τοίχο, και θα πω ''πω πω, τι έκανε'', ''πώς καταστράφηκε το έργο''. Έκανε μια προσπάθεια, και απέτυχε. Αυτό ήταν», συμπλήρωσε στη συνέχεια.Τότε, η ηθοποιός στάθηκε σε ένα κακεντρεχές σχόλιο που είχε γίνει για το πρόσωπό της από θεατή παράστασής της. «Κατά καιρούς γράφονται τέρατα. Σε μια παράσταση μου είχε γράψει ένας θεατής. ''Μα αν είναι δυνατόν, να κουνιέται σαν να είναι 1.80… το 1.50 μέτρο;''. Και λες “γιατί τέτοια κακία μέσα σου;”. Έπαψα και εγώ να διαβάζω, βέβαια, τα κακεντρεχή σχόλια. Γιατί να μπαίνω να διαβάζω και να επηρεάζεται ο ψυχισμός μου;», κατέληξε.