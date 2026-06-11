Παντρεύτηκε ο πρώην σύζυγος της Ελιάνας Χρυσικοπούλου: Το μήνυμα της γυναίκας του για τη σχέση της με τη δημοσιογράφο

Ο Νικόλας Φαράκλας και η σύζυγός του, Αννού παντρεύτηκαν στα Κουφονήσια, όπως έγινε γνωστό μέσα από αναρτήσεις που έκαναν στα social media. Η σύζυγος του Νικόλα Φαράκλα μοιράστηκε μέσα από δημοσίευσή της την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Instagram, τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά για την οικογένειά του.





Νικόλας Φαράκλας και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, με τις οποίες η Αννού σχολίασε ότι έχει πολύ καλή επαφή. Χαρακτηριστικά, ευχαρίστησε τον σύζυγό της και τη δημοσιογράφο που συμμετέχει και εκείνη στην ανατροφή των παιδιών τους, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στη σχέση της με την Ελιάνα Χρυσικοπούλου και στην αξία της γυναικείας συνεργασίας.