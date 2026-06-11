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Παντρεύτηκε ο πρώην σύζυγος της Ελιάνας Χρυσικοπούλου: Το μήνυμα της γυναίκας του για τη σχέση της με τη δημοσιογράφο
Παντρεύτηκε ο πρώην σύζυγος της Ελιάνας Χρυσικοπούλου: Το μήνυμα της γυναίκας του για τη σχέση της με τη δημοσιογράφο
Μου έκαναν την τιμή να μεγαλώνουμε μαζί τις κόρες τους, έγραψε η νυν σύζυγος του Νικόλα Φαράκλα
Ο πρώην σύζυγος της Ελιάνας Χρυσικοπούλου, Νικόλας Φαράκλας παντρεύτηκε και η νέα του σύζυγος έστειλε δημόσιο μήνυμα στην δημοσιογράφο, αναφερόμενη με θερμά λόγια για εκείνη και την σχέση που έχουν αναπτύξει.
Ο Νικόλας Φαράκλας και η σύζυγός του, Αννού παντρεύτηκαν στα Κουφονήσια, όπως έγινε γνωστό μέσα από αναρτήσεις που έκαναν στα social media. Η σύζυγος του Νικόλα Φαράκλα μοιράστηκε μέσα από δημοσίευσή της την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Instagram, τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά για την οικογένειά του.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νικόλας Φαράκλας και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, με τις οποίες η Αννού σχολίασε ότι έχει πολύ καλή επαφή. Χαρακτηριστικά, ευχαρίστησε τον σύζυγό της και τη δημοσιογράφο που συμμετέχει και εκείνη στην ανατροφή των παιδιών τους, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στη σχέση της με την Ελιάνα Χρυσικοπούλου και στην αξία της γυναικείας συνεργασίας.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Λένε ότι άμα το πιστέψεις κάποτε ανοίγουν οι ουρανοί. Δεν ξέρω αν ισχύει, αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αν είσαι πολύ τυχερός, η ζωή σου δίνει (κι άλλη) ευκαιρία. Καμιά φορά λοιπόν φέρνει κοντά δύο ανθρώπους που έχουν ήδη ζήσει αρκετά, έχουν κάνει τις δικές τους διαδρομές, έχουν μάθει από τις δυσκολίες τους και ξέρουν πια τι έχει πραγματικά αξία. Με τον Νικόλα χτίσαμε κάτι ήσυχα (όχι απαραίτητα αργά) και πολύ φυσικά. Με πολλή αγάπη, πολλή δουλειά, αρκετό χιούμορ, αποφασιστικότητα και την καθημερινότητα να μας δοκιμάζει, όπως δοκιμάζει όλους. Μοιραστήκαμε σπίτια, την αγάπη μας για το Φάληρο, το Κουφονήσι, χειμώνες και καλοκαίρια, τη Lupa, σχέδια, αγωνίες, όνειρα και αμέτρητες μικρές στιγμές που τελικά είναι αυτές που φτιάχνουν μια ζωή. Πάνω απ' όλα όμως ο Νικόλας μου έκανε την τιμή να συμμετέχω, να μεγαλώνουμε μαζί τις κόρες του. Το ίδιο και η Ελιάνα (νέο επίπεδο αποδοχής, γυναικείας συνεργασίας, αγάπης και κατανόησης - αυτή σχέση αξίζει κάμποσες λέξεις από μόνη της) και μαζί έχουμε φτιάξει κάτι που οι περισσότεροι δεν κατανοούν, αλλά μόνο εμείς ξέρουμε πόσο σπουδαίο είναι. Μία mixed οικογένεια που ανθίζει και μεγαλώνει».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το περασμένο Σάββατο, στο λατρεμένο μου Κουφονήσι, εκεί που μεγάλωσα, εκεί που η καρδιά μου αγαλλιάζει, εκεί που είπαμε πάλι φυσικά να παντρευτούμε, απέναντι από το μέρος που είναι ο μπαμπάς μου και ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπάμε βαθιά, γιορτάσαμε αυτή τη διαδρομή και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να τη γράφουμε μαζί. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όλους όσοι ταξίδεψαν μέχρι εδώ, γέλασαν, χόρεψαν, συγκινήθηκαν και έκαναν αυτές τις μέρες ακόμη πιο όμορφες από όσο είχαμε φανταστεί. Και πάνω απ’ όλα, νιώθω ευγνωμοσύνη και τύχη που βρήκα τον άνθρωπο με τον οποίο θέλω να μοιράζομαι όσα φέρνει η ζωή. Τα εύκολα, τα δύσκολα και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσά τους. Και που έχουμε την ωριμότητα να αγαπιόμαστε ανιδιοτελώς και με ασφάλεια. Στην ίδια τροχιά πλέον».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου και ο Νίκος Φαράκλας χώρισαν μετά από εννέα χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών. Η είδηση για το διαζύγιό τους έγινε γνωστή τον Νοέμβριο του 2022.
Ο Νικόλας Φαράκλας και η σύζυγός του, Αννού παντρεύτηκαν στα Κουφονήσια, όπως έγινε γνωστό μέσα από αναρτήσεις που έκαναν στα social media. Η σύζυγος του Νικόλα Φαράκλα μοιράστηκε μέσα από δημοσίευσή της την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Instagram, τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά για την οικογένειά του.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νικόλας Φαράκλας και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, με τις οποίες η Αννού σχολίασε ότι έχει πολύ καλή επαφή. Χαρακτηριστικά, ευχαρίστησε τον σύζυγό της και τη δημοσιογράφο που συμμετέχει και εκείνη στην ανατροφή των παιδιών τους, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στη σχέση της με την Ελιάνα Χρυσικοπούλου και στην αξία της γυναικείας συνεργασίας.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Λένε ότι άμα το πιστέψεις κάποτε ανοίγουν οι ουρανοί. Δεν ξέρω αν ισχύει, αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αν είσαι πολύ τυχερός, η ζωή σου δίνει (κι άλλη) ευκαιρία. Καμιά φορά λοιπόν φέρνει κοντά δύο ανθρώπους που έχουν ήδη ζήσει αρκετά, έχουν κάνει τις δικές τους διαδρομές, έχουν μάθει από τις δυσκολίες τους και ξέρουν πια τι έχει πραγματικά αξία. Με τον Νικόλα χτίσαμε κάτι ήσυχα (όχι απαραίτητα αργά) και πολύ φυσικά. Με πολλή αγάπη, πολλή δουλειά, αρκετό χιούμορ, αποφασιστικότητα και την καθημερινότητα να μας δοκιμάζει, όπως δοκιμάζει όλους. Μοιραστήκαμε σπίτια, την αγάπη μας για το Φάληρο, το Κουφονήσι, χειμώνες και καλοκαίρια, τη Lupa, σχέδια, αγωνίες, όνειρα και αμέτρητες μικρές στιγμές που τελικά είναι αυτές που φτιάχνουν μια ζωή. Πάνω απ' όλα όμως ο Νικόλας μου έκανε την τιμή να συμμετέχω, να μεγαλώνουμε μαζί τις κόρες του. Το ίδιο και η Ελιάνα (νέο επίπεδο αποδοχής, γυναικείας συνεργασίας, αγάπης και κατανόησης - αυτή σχέση αξίζει κάμποσες λέξεις από μόνη της) και μαζί έχουμε φτιάξει κάτι που οι περισσότεροι δεν κατανοούν, αλλά μόνο εμείς ξέρουμε πόσο σπουδαίο είναι. Μία mixed οικογένεια που ανθίζει και μεγαλώνει».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το περασμένο Σάββατο, στο λατρεμένο μου Κουφονήσι, εκεί που μεγάλωσα, εκεί που η καρδιά μου αγαλλιάζει, εκεί που είπαμε πάλι φυσικά να παντρευτούμε, απέναντι από το μέρος που είναι ο μπαμπάς μου και ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπάμε βαθιά, γιορτάσαμε αυτή τη διαδρομή και αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να τη γράφουμε μαζί. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όλους όσοι ταξίδεψαν μέχρι εδώ, γέλασαν, χόρεψαν, συγκινήθηκαν και έκαναν αυτές τις μέρες ακόμη πιο όμορφες από όσο είχαμε φανταστεί. Και πάνω απ’ όλα, νιώθω ευγνωμοσύνη και τύχη που βρήκα τον άνθρωπο με τον οποίο θέλω να μοιράζομαι όσα φέρνει η ζωή. Τα εύκολα, τα δύσκολα και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσά τους. Και που έχουμε την ωριμότητα να αγαπιόμαστε ανιδιοτελώς και με ασφάλεια. Στην ίδια τροχιά πλέον».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου και ο Νίκος Φαράκλας χώρισαν μετά από εννέα χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών. Η είδηση για το διαζύγιό τους έγινε γνωστή τον Νοέμβριο του 2022.
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