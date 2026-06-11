Μητσοτάκης: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία
Μητσοτάκης: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία
Εκλογές την άνοιξη του 2027 - Οι ψηφοφόροι πήραν τρεις φορές το δίπλωμα του Τσίπρα και θέλει να... οδηγήσει πάλι - Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση στα 7 χρόνια πρωθυπουργίας μου - Στα Τέμπη χτίστηκε ένα τεράστιο ψέμα, η «ξυλολιάδα», που καταρρίφθηκε
«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας τον χρονικό ορίζοντα της κάλπης στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός απάντησε και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψη μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ».
Στη συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ειδικότερα για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας ότι «είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παράταξη», ότι «τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε Πρωθυπουργός» και τον χαρακτήρισε «καλό Πρωθυπουργό», προσθέτοντας πως δεν προτίθεται να αλλάξει την άποψή του, καθώς υπήρξε υπουργός του.
Στο ίδιο πλαίσιο, ερωτηθείς για τη δημόσια κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός είπε ότι θεωρεί «άδικη» την κριτική τους για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει επί δεκαετίες ενώ πρόσθεσε ότι «σέβομαι και τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία» και «δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο».
Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, τα λεγόμενα «ήρεμα νερά» και τις σχέσεις των δύο χωρών, είπε: Ξέρετε πρωθυπουργό που επιδιώξει ταραγμένα νερά; Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». «Η Ελλάδα δεν έχει υποχωρήσει σε κανένα θέμα σε σχέση με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ, είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το casus belli». Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995».
Στο πεδίο των εκλογών και του κυβερνητικού ορίζοντα, ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε σενάρια αιφνιδιασμού, δίνοντας ως σταθερό σημείο αναφοράς την άνοιξη του 2027. Σε άλλο σημείο, εξήγησε ότι, αν ήθελε να εξαντλήσει τα συνταγματικά όρια, «θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027», όμως «οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα» καθώς «την 1η Ιουλίου» η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., γεγονός που –όπως είπε– απαιτεί προετοιμασία και κυβερνητική συνέχεια.
Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ο πρωθυπουργός επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «σέβομαι τη λαϊκή ετυμηγορία». Όπως είπε, «ο στόχος μου είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, τη Δευτέρα η χώρα να έχει κυβέρνηση», σημειώνοντας ότι «κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενέταξε τον Αλέξη Τσίπρα στο δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, λέγοντας ότι «δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος”», αλλά «“Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης”, … “Μητσοτάκης ή Τσίπρας”», υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες «δεν ψηφίζουν μόνο κόμμα, ψηφίζουν και Πρωθυπουργό». Παράλληλα, σχολιάζοντας τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης και ειδικά όσα συνέβησαν στον χώρο της Αριστεράς, αναφέρθηκε ευθέως στην πορεία μετά την αποχώρηση του κ. Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμές για τις διαδοχικές εσωτερικές ανακατατάξεις και για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. «Αλλά από εκεί και πέρα, μία κουβέντα γι’ αυτό το οποίο λέτε: εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές «τού πήραν το δίπλωμα» οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι;» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τη Μαρία Καρυστιανού, πρωθυπουργός είπε: «Η ίδια εμφανίζεται εξαιρετικά δημοφιλής, περισσότερο απ’ ό,τι το κόμμα της. Σας ανησυχεί αυτό; Μπορεί η δημοφιλία της σταδιακά να μετατραπεί σε ψήφο; Απειλεί τη Νέα Δημοκρατία; Και σας ρωτώ γιατί λένε ότι κινείται στον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Τώρα, αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη, είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω για τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Αλλά, από εκεί και πέρα, νωρίς είναι ακόμα. Θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα σε συνεντεύξεις, και από εκεί και πέρα οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο ή αν είναι μια ακόμα εκδοχή κομμάτων -και έχουμε δει μπόλικα από την «κάτω» και την «πάνω πλατεία», από τις εποχές της «πάνω» και της «κάτω πλατείας»- που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν έναν θυμό ο οποίος μπορεί να υπάρχει -και υπάρχει αναντίρρητα στην ελληνική κοινωνία- σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμία ουσιαστική εναλλακτική».
Στο μέτωπο των υποθέσεων που άπτονται του κράτους δικαίου –με τον κ. Χατζηνικολάου να θέτει στο τραπέζι ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές, καθώς και το ερώτημα περί «συγκάλυψης» και ποινικών ευθυνών– ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει πρώτα με το γενικό πλαίσιο, παραπέμποντας στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, λέγοντας ότι η Ελλάδα «κάνει σημαντική πρόοδο από χρονιά σε χρονιά» και ότι λαμβάνει «πολύ σοβαρά τις συστάσεις». Ανέφερε ως παράδειγμα τον τρόπο επιλογής ηγεσιών της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση ψηφίστηκε ρύθμιση ώστε «οι ίδιοι οι δικαστές να ψηφίζουν ποιοι πρέπει να προεδρεύουν των ανώτατων δικαστηρίων».
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός στάθηκε στην κοινοβουλευτική διαδικασία και στη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αιτήματα άρσης ασυλίας, λέγοντας: «Ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών μας. Αμέσως είπα “ναι”». Πρόσθεσε ότι δύο υποθέσεις «ήδη μπήκαν στο αρχείο», ενώ αναφέρθηκε σε πόρισμα που –όπως είπε– ζήτησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το «πόρισμα Τυχεροπούλου», υποστηρίζοντας πως κατέληγε ότι «η ζημιά δεν ήταν 1,5 εκατομμύριο, ήταν 110.000 με 120.000» και θέτοντας το ερώτημα γιατί αυτά «δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν πριν αποσταλούν οι υποθέσεις στη Βουλή».
Για τα Τέμπη, ο κ. Μητσοτάκης διαχώρισε –όπως είπε– το «πώς έγινε το δυστύχημα» από το «τι έγινε μετά το δυστύχημα» και επιτέθηκε στη συζήτηση περί «ξυλολίου», λέγοντας ότι «στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα» και ότι «δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο», άρα «δεν υπήρχε κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε». Στο ίδιο κεφάλαιο, απαντώντας στην κριτική περί «προστασίας» πολιτικών προσώπων, σημείωσε ότι είναι «πρώτη φορά» που κυβερνητική πλειοψηφία στέλνει υπουργούς της στο Δικαστικό Συμβούλιο, «για αυτό το οποίο η Βουλή έκρινε ότι έπρεπε να εξεταστεί».
Στο οικονομικό σκέλος, ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασική αιτία της πρόσφατης ανόδου του πληθωρισμού τα καύσιμα και τη διεθνή αναταραχή, ενώ αναγνώρισε ότι «η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία» πιέζει νοικοκυριά, ειδικά όσους βρίσκονται στο ενοίκιο. Στην αντιπαράθεση για φόρους, ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ότι η Ελλάδα «ιστορικά έχει φόρους υψηλότερους στα καύσιμα», ενώ για τις προτάσεις μείωσης φόρων υποστήριξε ότι το δημοσιονομικό κενό «θα ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο» και ζήτησε να διευκρινιστεί «ποιον άλλον φόρο πρέπει να αυξήσω για να το βρω». Για τον ΦΠΑ ειδικότερα, δήλωσε ότι «είναι λάθος μέτρο», επικαλούμενος ότι χώρες που το δοκίμασαν «το πήραν πίσω», ενώ ισχυρίστηκε ότι «η μείωση του ΦΠΑ χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα».
Ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε παρεμβάσεις ενίσχυσης εισοδήματος και στήριξης, αναφέροντας τη φορολογική μεταρρύθμιση, τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού («πια είναι στα 920 ευρώ»), καθώς και «έκτακτες ενισχύσεις 800 εκατομμυρίων» από το πλεόνασμα του 2025, όπως fuel pass, χρηματοδότηση του ντίζελ στην αντλία, «150 ευρώ επίδομα για κάθε παιδί» και αύξηση της μόνιμης στήριξης των συνταξιούχων. Ταυτόχρονα, υπερασπίστηκε τη δημοσιονομική στρατηγική, λέγοντας ότι «χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος» και παρουσιάζοντας ως «εθνική επιτυχία» τη «μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να «θέσει σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα».
Για το οικονομικό πλαίσιο, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται τις παρεμβάσεις για τη ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι «δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας» και ότι αυτό θα προσδιοριστεί «σε περίπου έναν με δύο μήνες». Στο ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού, είπε ότι «αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας».
Στο κλείσιμο της συνέντευξης, ο Νίκος Χατζηνικολάου έθεσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη το «ερώτημα του απλού πολίτη» για το γιατί ζητά τρίτη τετραετία, μετά από επτά χρόνια στην πρωθυπουργία, με τον πρωθυπουργό να απαντά ότι «είναι το πιο εύλογο ερώτημα» και ότι τον έχει προβληματίσει ο ίδιος «πότε και πώς τελειώνει μία πολιτική καριέρα», επιμένοντας πως «δεν είμαστε ισόβιοι» και ότι θέλει «να υπάρχει και ζωή μετά την πολιτική… έξω από την πολιτική».
Ταυτόχρονα, αιτιολόγησε την επιλογή του με το επιχείρημα ότι η περίοδος έως το 2030 θα κρίνει «αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων», επικαλούμενος «την εμπειρία, τη διάθεση και τη γνώση» και «κάποιο διεθνές κύρος» ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε., ενώ δεσμεύτηκε ρητά πως «αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει». Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε την επόμενη θητεία με «ένα ακόμα μεγάλο άλμα» και με την ανάγκη «να εξασφαλίσω, κυρίως, ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω», επαναφέροντας την πρότασή του για «ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας» στο Σύνταγμα, ώστε να αποτραπεί —όπως είπε— το ενδεχόμενο «να ξαναέρθει κάποιος και δεν θα τινάξει την “μπάνκα” στον αέρα».
Δείτε ολόκληρο το α' μέρος της συνέντευξης:
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Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός απάντησε και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψη μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ».
Στη συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ειδικότερα για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας ότι «είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παράταξη», ότι «τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε Πρωθυπουργός» και τον χαρακτήρισε «καλό Πρωθυπουργό», προσθέτοντας πως δεν προτίθεται να αλλάξει την άποψή του, καθώς υπήρξε υπουργός του.
Στο ίδιο πλαίσιο, ερωτηθείς για τη δημόσια κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός είπε ότι θεωρεί «άδικη» την κριτική τους για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει επί δεκαετίες ενώ πρόσθεσε ότι «σέβομαι και τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία» και «δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο».
Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, τα λεγόμενα «ήρεμα νερά» και τις σχέσεις των δύο χωρών, είπε: Ξέρετε πρωθυπουργό που επιδιώξει ταραγμένα νερά; Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». «Η Ελλάδα δεν έχει υποχωρήσει σε κανένα θέμα σε σχέση με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ, είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το casus belli». Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995».
Στο πεδίο των εκλογών και του κυβερνητικού ορίζοντα, ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε σενάρια αιφνιδιασμού, δίνοντας ως σταθερό σημείο αναφοράς την άνοιξη του 2027. Σε άλλο σημείο, εξήγησε ότι, αν ήθελε να εξαντλήσει τα συνταγματικά όρια, «θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027», όμως «οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα» καθώς «την 1η Ιουλίου» η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., γεγονός που –όπως είπε– απαιτεί προετοιμασία και κυβερνητική συνέχεια.
Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ο πρωθυπουργός επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «σέβομαι τη λαϊκή ετυμηγορία». Όπως είπε, «ο στόχος μου είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, τη Δευτέρα η χώρα να έχει κυβέρνηση», σημειώνοντας ότι «κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενέταξε τον Αλέξη Τσίπρα στο δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, λέγοντας ότι «δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος”», αλλά «“Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης”, … “Μητσοτάκης ή Τσίπρας”», υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες «δεν ψηφίζουν μόνο κόμμα, ψηφίζουν και Πρωθυπουργό». Παράλληλα, σχολιάζοντας τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης και ειδικά όσα συνέβησαν στον χώρο της Αριστεράς, αναφέρθηκε ευθέως στην πορεία μετά την αποχώρηση του κ. Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμές για τις διαδοχικές εσωτερικές ανακατατάξεις και για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. «Αλλά από εκεί και πέρα, μία κουβέντα γι’ αυτό το οποίο λέτε: εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές «τού πήραν το δίπλωμα» οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι;» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τη Μαρία Καρυστιανού, πρωθυπουργός είπε: «Η ίδια εμφανίζεται εξαιρετικά δημοφιλής, περισσότερο απ’ ό,τι το κόμμα της. Σας ανησυχεί αυτό; Μπορεί η δημοφιλία της σταδιακά να μετατραπεί σε ψήφο; Απειλεί τη Νέα Δημοκρατία; Και σας ρωτώ γιατί λένε ότι κινείται στον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Τώρα, αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη, είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω για τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Αλλά, από εκεί και πέρα, νωρίς είναι ακόμα. Θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα σε συνεντεύξεις, και από εκεί και πέρα οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο ή αν είναι μια ακόμα εκδοχή κομμάτων -και έχουμε δει μπόλικα από την «κάτω» και την «πάνω πλατεία», από τις εποχές της «πάνω» και της «κάτω πλατείας»- που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν έναν θυμό ο οποίος μπορεί να υπάρχει -και υπάρχει αναντίρρητα στην ελληνική κοινωνία- σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμία ουσιαστική εναλλακτική».
Στο μέτωπο των υποθέσεων που άπτονται του κράτους δικαίου –με τον κ. Χατζηνικολάου να θέτει στο τραπέζι ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές, καθώς και το ερώτημα περί «συγκάλυψης» και ποινικών ευθυνών– ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει πρώτα με το γενικό πλαίσιο, παραπέμποντας στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, λέγοντας ότι η Ελλάδα «κάνει σημαντική πρόοδο από χρονιά σε χρονιά» και ότι λαμβάνει «πολύ σοβαρά τις συστάσεις». Ανέφερε ως παράδειγμα τον τρόπο επιλογής ηγεσιών της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση ψηφίστηκε ρύθμιση ώστε «οι ίδιοι οι δικαστές να ψηφίζουν ποιοι πρέπει να προεδρεύουν των ανώτατων δικαστηρίων».
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός στάθηκε στην κοινοβουλευτική διαδικασία και στη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αιτήματα άρσης ασυλίας, λέγοντας: «Ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών μας. Αμέσως είπα “ναι”». Πρόσθεσε ότι δύο υποθέσεις «ήδη μπήκαν στο αρχείο», ενώ αναφέρθηκε σε πόρισμα που –όπως είπε– ζήτησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το «πόρισμα Τυχεροπούλου», υποστηρίζοντας πως κατέληγε ότι «η ζημιά δεν ήταν 1,5 εκατομμύριο, ήταν 110.000 με 120.000» και θέτοντας το ερώτημα γιατί αυτά «δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν πριν αποσταλούν οι υποθέσεις στη Βουλή».
Για τα Τέμπη, ο κ. Μητσοτάκης διαχώρισε –όπως είπε– το «πώς έγινε το δυστύχημα» από το «τι έγινε μετά το δυστύχημα» και επιτέθηκε στη συζήτηση περί «ξυλολίου», λέγοντας ότι «στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα» και ότι «δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο», άρα «δεν υπήρχε κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε». Στο ίδιο κεφάλαιο, απαντώντας στην κριτική περί «προστασίας» πολιτικών προσώπων, σημείωσε ότι είναι «πρώτη φορά» που κυβερνητική πλειοψηφία στέλνει υπουργούς της στο Δικαστικό Συμβούλιο, «για αυτό το οποίο η Βουλή έκρινε ότι έπρεπε να εξεταστεί».
Στο οικονομικό σκέλος, ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασική αιτία της πρόσφατης ανόδου του πληθωρισμού τα καύσιμα και τη διεθνή αναταραχή, ενώ αναγνώρισε ότι «η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία» πιέζει νοικοκυριά, ειδικά όσους βρίσκονται στο ενοίκιο. Στην αντιπαράθεση για φόρους, ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ότι η Ελλάδα «ιστορικά έχει φόρους υψηλότερους στα καύσιμα», ενώ για τις προτάσεις μείωσης φόρων υποστήριξε ότι το δημοσιονομικό κενό «θα ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο» και ζήτησε να διευκρινιστεί «ποιον άλλον φόρο πρέπει να αυξήσω για να το βρω». Για τον ΦΠΑ ειδικότερα, δήλωσε ότι «είναι λάθος μέτρο», επικαλούμενος ότι χώρες που το δοκίμασαν «το πήραν πίσω», ενώ ισχυρίστηκε ότι «η μείωση του ΦΠΑ χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα».
Ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε παρεμβάσεις ενίσχυσης εισοδήματος και στήριξης, αναφέροντας τη φορολογική μεταρρύθμιση, τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού («πια είναι στα 920 ευρώ»), καθώς και «έκτακτες ενισχύσεις 800 εκατομμυρίων» από το πλεόνασμα του 2025, όπως fuel pass, χρηματοδότηση του ντίζελ στην αντλία, «150 ευρώ επίδομα για κάθε παιδί» και αύξηση της μόνιμης στήριξης των συνταξιούχων. Ταυτόχρονα, υπερασπίστηκε τη δημοσιονομική στρατηγική, λέγοντας ότι «χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος» και παρουσιάζοντας ως «εθνική επιτυχία» τη «μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να «θέσει σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα».
Για το οικονομικό πλαίσιο, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται τις παρεμβάσεις για τη ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι «δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας» και ότι αυτό θα προσδιοριστεί «σε περίπου έναν με δύο μήνες». Στο ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού, είπε ότι «αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας».
Στο κλείσιμο της συνέντευξης, ο Νίκος Χατζηνικολάου έθεσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη το «ερώτημα του απλού πολίτη» για το γιατί ζητά τρίτη τετραετία, μετά από επτά χρόνια στην πρωθυπουργία, με τον πρωθυπουργό να απαντά ότι «είναι το πιο εύλογο ερώτημα» και ότι τον έχει προβληματίσει ο ίδιος «πότε και πώς τελειώνει μία πολιτική καριέρα», επιμένοντας πως «δεν είμαστε ισόβιοι» και ότι θέλει «να υπάρχει και ζωή μετά την πολιτική… έξω από την πολιτική».
Ταυτόχρονα, αιτιολόγησε την επιλογή του με το επιχείρημα ότι η περίοδος έως το 2030 θα κρίνει «αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων», επικαλούμενος «την εμπειρία, τη διάθεση και τη γνώση» και «κάποιο διεθνές κύρος» ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε., ενώ δεσμεύτηκε ρητά πως «αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει». Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε την επόμενη θητεία με «ένα ακόμα μεγάλο άλμα» και με την ανάγκη «να εξασφαλίσω, κυρίως, ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω», επαναφέροντας την πρότασή του για «ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας» στο Σύνταγμα, ώστε να αποτραπεί —όπως είπε— το ενδεχόμενο «να ξαναέρθει κάποιος και δεν θα τινάξει την “μπάνκα” στον αέρα».
Δείτε ολόκληρο το α' μέρος της συνέντευξης:
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