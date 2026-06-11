Μητσοτάκης: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία

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Στο κλείσιμο της συνέντευξης, ο Νίκος Χατζηνικολάου έθεσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη το «ερώτημα του απλού πολίτη» για το γιατί ζητά τρίτη τετραετία, μετά από επτά χρόνια στην πρωθυπουργία, με τον πρωθυπουργό να απαντά ότι «είναι το πιο εύλογο ερώτημα» και ότι τον έχει προβληματίσει ο ίδιος «πότε και πώς τελειώνει μία πολιτική καριέρα», επιμένοντας πως «δεν είμαστε ισόβιοι» και ότι θέλει «να υπάρχει και ζωή μετά την πολιτική… έξω από την πολιτική».Ταυτόχρονα, αιτιολόγησε την επιλογή του με το επιχείρημα ότι η περίοδος έως το 2030 θα κρίνει «αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων», επικαλούμενος «την εμπειρία, τη διάθεση και τη γνώση» και «κάποιο διεθνές κύρος» ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε., ενώ δεσμεύτηκε ρητά πως «αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει». Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε την επόμενη θητεία με «ένα ακόμα μεγάλο άλμα» και με την ανάγκη «να εξασφαλίσω, κυρίως, ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω», επαναφέροντας την πρότασή του για «ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας» στο Σύνταγμα, ώστε να αποτραπεί —όπως είπε— το ενδεχόμενο «να ξαναέρθει κάποιος και δεν θα τινάξει την “μπάνκα” στον αέρα».