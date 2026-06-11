Προ των πυλών η κακοκαιρία εξπρές: Οι επτά περιοχές στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας, η πρόγνωση Τσατραφύλλια

«Κρίσιμο το διάστημα από τις 12:00 έως τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr





Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια «οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή, με χαρακτηριστικά ψυχρού μετώπου, θα επηρεάσει τη χώρα την Παρασκευή (12/6) φέρνοντας μπουρίνια, ισχυρές









Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά, από τη Λιβαδειά και βορειότερα.



Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική, οι Σέρρες, η Καβάλα, η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα, σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα φαίνεται πως θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββάτου.



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Από το μεσημέρι του Σαββάτου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ από τη Δευτέρα ο καιρός επιστρέφει σταδιακά σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες.



Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία





Ψυχρό μέτωπο φέρνει μπουρίνια, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα που παραθέτει ο μετεωρολόγος του protothema.gr, Γιώργος Τσατραφύλλιας Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια «οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή, με χαρακτηριστικά ψυχρού μετώπου, θα επηρεάσει τη χώρα την Παρασκευή (12/6) φέρνοντας μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες , έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες».Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, αρχικά στα βόρεια και σταδιακά νοτιότερα.Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά, από τη Λιβαδειά και βορειότερα.Στηνεπικινδυνότητας βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική, οι Σέρρες, η Καβάλα, η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα, σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα φαίνεται πως θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββάτου. Αττική βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας, καθώς οι τοπικές ιδιαιτερότητες του λεκανοπεδίου μπορούν να ενισχύσουν πρόσκαιρα τα φαινόμενα. Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες, με πιο κρίσιμο διάστημα από τις 12:00 έως τις 19:00.Από το μεσημέρι του Σαββάτου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ από τη Δευτέρα ο καιρός επιστρέφει σταδιακά σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες.Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προειδοποιώντας για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ «τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις».



Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.