«Δημήτρη, morto!»: Μάρτυρας «κλειδί» στο διπλό φονικό του Αιγίου ο φίλος του Ιταλού - Τι αντίκρισε, μπαίνοντας πρώτος στο σπίτι

Ο κ. Δημήτρης έχει ήδη δώσει πολύωρη κατάθεση στις Αρχές - Η 54χρονη φέρεται να είχε πάρει την απόφαση να χωρίσει από τον Ιταλό