Γιώργος Σαμπάνης: Εδώ και πολύ καιρό δεν τα λειτουργώ τα social media, δεν αντέχω αυτή την τρέλα
Γιώργος Σαμπάνης: Εδώ και πολύ καιρό δεν τα λειτουργώ τα social media, δεν αντέχω αυτή την τρέλα
Θέλω να ζήσω τη ζωή μου, τόνισε ο τραγουδιστής
Απόσταση από τα social media κρατάει πλέον ο Γιώργος Σαμπάνης, καθώς δεν θέλει να εγκλωβίζεται στους ρυθμούς τους. Παρότι οι λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν εξήγησε, σε αυτή τη φάση της ζωής του προτιμά να αφιερώνει χρόνο σε ουσιαστικές στιγμές μαζί με φίλους και συγγενείς.
Ο Γιώργος Σαμπάνης ρωτήθηκε για τη σχέση του με τα social media, με εκείνον να τονίζει ότι δεν αντέχει την τρέλα που τα χαρακτηρίζει. Αντιθέτως, προτιμά να ζει ουσιαστικά την καθημερινότητά του δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.
«Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν τα λειτουργώ τα social media. Δεν την αντέχω αυτή την τρέλα εγώ με τα social media. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Φυσικά και υπάρχει η εκπροσώπησή μου στα social media, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα λειτουργούν και με ενημερώνουν αν χρειαστεί κάτι. Δε τα προλαβαίνεις όλα, ιδιαίτερα από μια ηλικία και μετά που θέλεις να πηγαίνεις και για ένα φαγητό, να βλέπεις τα ανιψάκια σου – έχω δυο ανιψάκια – και να θες να κάνεις πράγματα, να περάσεις χρόνο με τους φίλους σου», επισήμανε ο τραγουδιστής, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Σαμπάνης ρωτήθηκε για τη σχέση του με τα social media, με εκείνον να τονίζει ότι δεν αντέχει την τρέλα που τα χαρακτηρίζει. Αντιθέτως, προτιμά να ζει ουσιαστικά την καθημερινότητά του δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.
«Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν τα λειτουργώ τα social media. Δεν την αντέχω αυτή την τρέλα εγώ με τα social media. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Φυσικά και υπάρχει η εκπροσώπησή μου στα social media, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα λειτουργούν και με ενημερώνουν αν χρειαστεί κάτι. Δε τα προλαβαίνεις όλα, ιδιαίτερα από μια ηλικία και μετά που θέλεις να πηγαίνεις και για ένα φαγητό, να βλέπεις τα ανιψάκια σου – έχω δυο ανιψάκια – και να θες να κάνεις πράγματα, να περάσεις χρόνο με τους φίλους σου», επισήμανε ο τραγουδιστής, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
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