Η απίθανη ατάκα Μητσοτάκη για τις τρεις ήττες του Τσίπρα: Εσάς αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο;