Η απίθανη ατάκα Μητσοτάκη για τις τρεις ήττες του Τσίπρα: Εσάς αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο;
Η απίθανη ατάκα Μητσοτάκη για τις τρεις ήττες του Τσίπρα: Εσάς αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο;
Είδα το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ και ανατρίχιασα, ξαναθυμηθήκαμε αυτό το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης, εμπάθειας και αλαζονείας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό
Τις εκλογικές ήττες του Αλέξη Τσίπρα υπενθύμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, σχολιάζοντας παράλληλα τόσο την ονομασία «ΕΛΑΣ» του νέου κόμματος όσο και την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού.
«Σίγουρα συζητήθηκε το νέο όνομα, αλλά, όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στη συνέχεια χρησιμοποίησε ένα παραστατικό παράδειγμα για να υπενθυμίσει ότι έχει κερδίσει εκλογικά τον Αλέξη Τσίπρα σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. «Εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι;».
Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε επίσης τι έχει γίνει στον χώρο της αριστεράς. «Από τη στιγμή που έφυγε ο κ. Τσίπρας, παρέδωσε στον κ. Κασσελάκη, πήγε σε ένα μπουζουξίδικο, διώξανε τον κ. Κασσελάκη, πήγε ο κ. Τσίπρας, έφτιαξε καινούργιο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά; Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό», ανέφερε σε άλλο σημείο πρωθυπουργός.
Όσο για τον χαρακτηρισμό «έντιμος» που αποδίδεται στον κ. Τσίπρα απάντησε: «Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα «εντιμόμετρο». Από εκεί και πέρα, ως προς την πολιτική εντιμότητα, ξέρετε είδα και εγώ, όπως πολλοί άλλοι… Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ και ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν νομίζω, γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν, αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης, εμπάθειας και αλαζονείας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό. Και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα, όταν μιλάμε για εντιμότητα, για πολιτική εντιμότητα, συγγνώμη, ο κ. Τσίπρας θα τα πει αυτά;».
Για να επισημάνει επίσης: «Μιας και μιλάμε και για γενική εντιμότητα, το παράδειγμα -ένα παράδειγμα μόνο, γιατί τα έχουμε ξεχάσει- του δρόμου Πατρών - Πύργου και του τρόπου με τον οποίο κατατμήθηκε για να πάει στον αγαπημένο του καναλάρχη - εργολάβο. Ή είναι έντιμο να κρατάς τη Βουλή ανοιχτή για μία εβδομάδα, πριν τις εκλογές τις οποίες έχεις προαναγγείλει και εξαγγείλει, για να αλλάξεις τον Ποινικό Κώδικα; Αλλά σταματώ εδώ. Γιατί το λέω αυτό; Διότι για εμένα, κ. Χατζηνικολάου, εγώ σε δύο εκλογές, και το 2019 και το 2023, δεν ασχολήθηκα πολύ με την αντιπολίτευση. Θεσμικά συμμετείχα στα debate, απαντούσα. Το μέλημά μου όμως ήταν τότε, και θα είναι και σήμερα, να μιλήσω για το μέλλον της χώρας και να περιγράψω στον ελληνικό λαό τι θα ήθελα να κάνω εφόσον μάς εμπιστευτεί για τρίτη φορά. Νομίζω ότι τελικά οι πολίτες αυτό θα θέλουν να ακούσουν και μακάρι να υπάρχουν πολλές εναλλακτικές».
«Σίγουρα συζητήθηκε το νέο όνομα, αλλά, όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στη συνέχεια χρησιμοποίησε ένα παραστατικό παράδειγμα για να υπενθυμίσει ότι έχει κερδίσει εκλογικά τον Αλέξη Τσίπρα σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. «Εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι;».
Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε επίσης τι έχει γίνει στον χώρο της αριστεράς. «Από τη στιγμή που έφυγε ο κ. Τσίπρας, παρέδωσε στον κ. Κασσελάκη, πήγε σε ένα μπουζουξίδικο, διώξανε τον κ. Κασσελάκη, πήγε ο κ. Τσίπρας, έφτιαξε καινούργιο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά; Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό», ανέφερε σε άλλο σημείο πρωθυπουργός.
Όσο για τον χαρακτηρισμό «έντιμος» που αποδίδεται στον κ. Τσίπρα απάντησε: «Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα «εντιμόμετρο». Από εκεί και πέρα, ως προς την πολιτική εντιμότητα, ξέρετε είδα και εγώ, όπως πολλοί άλλοι… Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ και ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν νομίζω, γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν, αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης, εμπάθειας και αλαζονείας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό. Και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα, όταν μιλάμε για εντιμότητα, για πολιτική εντιμότητα, συγγνώμη, ο κ. Τσίπρας θα τα πει αυτά;».
Για να επισημάνει επίσης: «Μιας και μιλάμε και για γενική εντιμότητα, το παράδειγμα -ένα παράδειγμα μόνο, γιατί τα έχουμε ξεχάσει- του δρόμου Πατρών - Πύργου και του τρόπου με τον οποίο κατατμήθηκε για να πάει στον αγαπημένο του καναλάρχη - εργολάβο. Ή είναι έντιμο να κρατάς τη Βουλή ανοιχτή για μία εβδομάδα, πριν τις εκλογές τις οποίες έχεις προαναγγείλει και εξαγγείλει, για να αλλάξεις τον Ποινικό Κώδικα; Αλλά σταματώ εδώ. Γιατί το λέω αυτό; Διότι για εμένα, κ. Χατζηνικολάου, εγώ σε δύο εκλογές, και το 2019 και το 2023, δεν ασχολήθηκα πολύ με την αντιπολίτευση. Θεσμικά συμμετείχα στα debate, απαντούσα. Το μέλημά μου όμως ήταν τότε, και θα είναι και σήμερα, να μιλήσω για το μέλλον της χώρας και να περιγράψω στον ελληνικό λαό τι θα ήθελα να κάνω εφόσον μάς εμπιστευτεί για τρίτη φορά. Νομίζω ότι τελικά οι πολίτες αυτό θα θέλουν να ακούσουν και μακάρι να υπάρχουν πολλές εναλλακτικές».
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