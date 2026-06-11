Η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο: Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο, είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τη γέννηση της κόρης του
Η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο: Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο, είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τη γέννηση της κόρης του
Το ζευγάρι απέκτησε πριν από λίγες ημέρες το δεύτερο παιδί του
Εξιτήριο πήρε η Αλεξάνδρα Νίκα από το μαιευτήριο, όπου έφερε στον κόσμο την κόρη της, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να σχολιάζει πως δεν υπάρχει πιο ωραίο συναίσθημα από το μεγαλώνει κανείς την οικογένειά του.
Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε χαμογελαστό το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου, τρεις ημέρες αφότου έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους και αποχώρησε από το μαιευτήριο πιασμένο χέρι χέρι.
«Είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό» δήλωσε η Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ ο τραγουδιστής που ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια του τοκετού πρόσθεσε «δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό». Όσο για το σε ποιον μοιάζει το μωρό, η σύζυγος του τραγουδιστή ανέφερε ότι «έχει χαρακτηριστικά και από τους δύο».
Ο μαιευτήρας και γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς που ήταν δίπλα στο ζευγάρι, συμπλήρωσε: «Ήταν από την αρχή εδώ ο Κωνσταντίνος, από τα ξημερώματα, γιατί η διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής, που μας πήραν τα παιδιά. Είχαν ξεκινήσει οι πόνοι. Η Αλεξάνδρα ήταν τυχερή, γιατί γέννησε φυσιολογικά και τις δύο φορές, έχει φροντίσει η φύση γι' αυτό. Ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί σε όλη τη διαδικασία, στον τοκετό και σε όλη την αναμονή».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί, τον Βασίλη τον Νοέμβριο του 2024 και στις 8 Ιουνίου ήρθε στη ζωή η κόρη τους, η οποία θα ονομαστεί Μιράντα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξαν να τιμήσουν τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, δίνοντας στην εγγονή της, το όνομά της.
Σε δηλώσεις που έκανε ο πεθερός του τραγουδιστή την Τρίτη στο «Πρωινό» ανέφερε για τη γέννηση της εγγονής του, αλλά και για την κόρη του: «Έφτασαν στις 7 η ώρα το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 16:00 ένα υγιέστατο, υπέροχο κοριτσάκι. Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Η Αλεξάνδρα δε, ήταν αγχωμένη όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Ούτε πολύ, ούτε πιο λίγο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το δώρο. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα».
Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε χαμογελαστό το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου, τρεις ημέρες αφότου έγινε γνωστή η ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους και αποχώρησε από το μαιευτήριο πιασμένο χέρι χέρι.
«Είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό» δήλωσε η Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ ο τραγουδιστής που ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια του τοκετού πρόσθεσε «δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό». Όσο για το σε ποιον μοιάζει το μωρό, η σύζυγος του τραγουδιστή ανέφερε ότι «έχει χαρακτηριστικά και από τους δύο».
Ο μαιευτήρας και γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς που ήταν δίπλα στο ζευγάρι, συμπλήρωσε: «Ήταν από την αρχή εδώ ο Κωνσταντίνος, από τα ξημερώματα, γιατί η διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής, που μας πήραν τα παιδιά. Είχαν ξεκινήσει οι πόνοι. Η Αλεξάνδρα ήταν τυχερή, γιατί γέννησε φυσιολογικά και τις δύο φορές, έχει φροντίσει η φύση γι' αυτό. Ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί σε όλη τη διαδικασία, στον τοκετό και σε όλη την αναμονή».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί, τον Βασίλη τον Νοέμβριο του 2024 και στις 8 Ιουνίου ήρθε στη ζωή η κόρη τους, η οποία θα ονομαστεί Μιράντα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξαν να τιμήσουν τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, δίνοντας στην εγγονή της, το όνομά της.
Σε δηλώσεις που έκανε ο πεθερός του τραγουδιστή την Τρίτη στο «Πρωινό» ανέφερε για τη γέννηση της εγγονής του, αλλά και για την κόρη του: «Έφτασαν στις 7 η ώρα το πρωί στο μαιευτήριο και η Αλεξάνδρα γέννησε στις 16:00 ένα υγιέστατο, υπέροχο κοριτσάκι. Μας έδωσε απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, φωτίζοντας ολόκληρη την οικογένειά μας. Η Αλεξάνδρα δε, ήταν αγχωμένη όπως όλες οι μανούλες σε κάθε γέννα. Ούτε πολύ, ούτε πιο λίγο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το δώρο. Το όνομα της μικρής θα είναι Μιράντα».
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