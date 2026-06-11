Συνελήφθη ο οδηγός που γρονθοκόπησε γυναίκα στο Ίλιον, διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί

❗ Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός που το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ίλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. 👉 https://bit.ly/440wd0q #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece