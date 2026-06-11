Συνελήφθη ο οδηγός που γρονθοκόπησε γυναίκα στο Ίλιον, διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί
Συνελήφθη ο οδηγός που γρονθοκόπησε γυναίκα στο Ίλιον, διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί
Πρόκειται για 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα
Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός που το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ίλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ. Ιλίου και, μετά από εντολή εισαγγελέα, υπεβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση. Κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσής στα όρια των δήμων Ιλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετα βρέθηκαν αντιμέτωπα, χωρίς κανείς από τους δύο οδηγούς να δείχνει πρόθυμος να κάνει όπισθεν ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
Όπως υποστήριξε η γυναίκα οδηγός, δεν μπορούσε να υποχωρήσει καθώς το πίσω μέρος του οχήματός της θα έβγαινε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Από την πλευρά του, ο άλλος οδηγός φέρεται να αρνήθηκε και αυτός με την σειρά του να κάνει όπισθεν, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.
Στη συνέχεια ο άνδρας βγήκε από το όχημά του και απευθύνθηκε στη γυναίκα, κάνοντας παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε εισέλθει στον στενό δρόμο καθώς, όπως είπε ο ίδιος, είναι επαγγελματίας οδηγός και πως έχει κάνει εγχείρηση στον τένοντα.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η οδηγός τού ζήτησε να κάνει πίσω ώστε να λυθεί η εμπλοκή ο άνδρας εξοργίστηκε. Αφού πλησίασε το αυτοκίνητό της, κατευθύνθηκε προς το παράθυρο του οδηγού και της έριξε γροθιά στο πρόσωπο, χτυπώντας την στο μάτι. Τη στιγμή της επίθεσης, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της γυναίκας.
Ακολούθως ο δράστης επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και αποχώρησε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ. Ιλίου και, μετά από εντολή εισαγγελέα, υπεβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση. Κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί.
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❗ Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός που το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ίλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. 👉 https://bit.ly/440wd0q #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσής στα όρια των δήμων Ιλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετα βρέθηκαν αντιμέτωπα, χωρίς κανείς από τους δύο οδηγούς να δείχνει πρόθυμος να κάνει όπισθεν ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
Όπως υποστήριξε η γυναίκα οδηγός, δεν μπορούσε να υποχωρήσει καθώς το πίσω μέρος του οχήματός της θα έβγαινε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Από την πλευρά του, ο άλλος οδηγός φέρεται να αρνήθηκε και αυτός με την σειρά του να κάνει όπισθεν, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.
Στη συνέχεια ο άνδρας βγήκε από το όχημά του και απευθύνθηκε στη γυναίκα, κάνοντας παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε εισέλθει στον στενό δρόμο καθώς, όπως είπε ο ίδιος, είναι επαγγελματίας οδηγός και πως έχει κάνει εγχείρηση στον τένοντα.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η οδηγός τού ζήτησε να κάνει πίσω ώστε να λυθεί η εμπλοκή ο άνδρας εξοργίστηκε. Αφού πλησίασε το αυτοκίνητό της, κατευθύνθηκε προς το παράθυρο του οδηγού και της έριξε γροθιά στο πρόσωπο, χτυπώντας την στο μάτι. Τη στιγμή της επίθεσης, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της γυναίκας.
Ακολούθως ο δράστης επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και αποχώρησε.
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