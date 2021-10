DWTS: Η επιτροπή των αστέρων!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί το Dancing with the Stars να είναι ένα διεθνώς καθιερωμένο τηλεοπτικό project που έχει διαγράψει σημαντική πορεία στην ελληνική τηλεόραση.Μπορεί να έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες με την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα στο Star, με τη λάμψη της Βίκυς Καγιά και το χιούμορ του Λάμπρου Φισφή να έχουν ήδη ξεχωρίσει.Μπορεί οι 16 επώνυμοι και οι 16 επαγγελματίες χορευτές να υπόσχονται αξέχαστες στιγμές.Αλλά οι γνώστες του χορού, δηλαδή η τετράδα της κριτικής επιτροπής θα είναι σίγουρα η πιο ευχάριστη έκπληξη της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.Η Μαρίνα Λαμπροπούλου, η Έλενα Λιζάρδου, ο Στέφανος Δημουλάς και ο Jason Roditis είναι η φετινή τετράδα της κριτικής επιτροπής του DWTS. Όλοι τους χορευτές και δάσκαλοι χορού με σπουδαία βιογραφικά εγγυώνται την επιτυχία.Η Έλενα Λιζάρδου, ο Στέφανος Δημουλάς και ο Jason Roditis μάλιστα κάνουν τα πρώτα τους τηλεοπτικά βήματα σε ένα πολύ απαιτητικό σόου. Τρία άφθαρτα τηλεοπτικά πρόσωπα που ξεχωρίζουν μέσα από την επαγγελματική τους καταξίωση και σίγουρα θα αγαπηθούν από το τηλεοπτικό κοινό.Ξεκίνησε χορό σε ηλικία 5 ετών, αφού, σχεδόν καθημερινά, έβλεπε τη μητέρα της που ήταν χορεύτρια κλασικού χορού να χορεύει μέσα στο σπίτι. Είναι δασκάλα χορού, χορεύτρια, χορογράφος, Pilates instructor και ιδιοκτήτρια σχολής κλασικού και σύγχρονου χορού και Pilates Reformer studio. Επίσης είναι μέλος της Βασιλικής ακαδημίας χορού του Λονδίνου (Royal academy of dancing) – ISTD (Imperial society teachers of dancing).Τα πρώτα βήματα της στο χορό τα έκανε δίπλα στην σπουδαία δασκάλα χορού και πρώην διευθύντρια της Λυρικής σκηνής, Άννα Πέτροβα. Είναι κάτοχος του επαγγελματικού πτυχίου από το Υπ. Πολιτισμού "ISADORA DUNKAN". Έχει συμμετάσχει σε musical και οπερέτες (Grease, Chicago, Goodbye girl, Ερωτόκριτος κ.ά.), σε ομάδες σύγχρονου χορού και flamenco. Το 2018 χόρεψε σύγχρονο χορό με ΑΜΕΑ και επιθυμεί να φτιάξει τη δική της ομάδα χορού (ΑΜΕΑ). Αποφοίτησε από τη δραματική σχολή του «Ωδείου Αθηνών» και έχει συμμετάσχει σε πολλές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.Είναι η μοναδική Ελληνίδα εξετάστρια ερασιτεχνικών και επαγγελματικών πτυχίων χορού του IDTA ( Ιnternational Dance Teachers Association-Διεθνής Σύλλογος Καθηγητών Χορού). Είναι δασκάλα χορού τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει γράψει, σκηνοθετήσει και χορογραφήσει 10 θεατρικά έργα στα οποία έχει επιμεληθεί και τα κοστούμια. Έχει διευθύνει και παρουσιάσει διαγωνισμούς χορού ενώ έχει συμμετάσχει και σε πολλές κριτικές επιτροπές. Είναι ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένη σε όλες τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του IDTA Greek Area.Είναι απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού της Σκωτίας με πτυχίο Bachelor στο Modern Ballet. Έχει χορέψει ως Ρωμαίος στα Commonwealth Games στη Σιγκαπούρη, με την Alicia Keys στα MTV EMA Awards, με τους Röyksopp στο «Something in my heart», με τη Jennifer Hudson στο «Remember Me» αλλά και με τον Placido Domingo στην «La Traviata» της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου.Υπήρξε ο κεντρικός χορευτής στην περιοδεία της παραγωγής «Cunning Little Vixen» της Εθνικής Όπερας της Ουαλίας ενώ επελέγη ανάμεσα σε εκατοντάδες άτομα να χορέψει για την Kate Moss στη διαφήμιση της εταιρίας Charlotte Tilbury. Έχει συνεργαστεί επίσης με το BBC1 και το National Geographic των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο του στην Ελλάδα με τη δική του παραγωγή «TITAN PROMETHEUS» με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.Το πάθος, το ταλέντο και η αφοσίωσή του τον οδήγησαν στην κορυφή παγκόσμιων διαγωνισμών χορού. Είναι πρωταθλητής ballroom και latin ενώ τα τελευταία χρόνια είναι κριτής σε διεθνείς διοργανώσεις και Λέκτορας στην Κίνα, την Αυστραλία, το Λονδίνο και την Αμερική. Έχει διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής του Galaxy Of Stars & Galaxy of Fame στο Χονγκ Κονγκ.Είναι διδάσκων σύμβουλος χορού στο παγκοσμίου φήμης Beijing Dance Academy της Κίνας και επίτιμος καλλιτεχνικός διευθυντής στο Beijing Ballroom Dance Troupe. Έχει δουλέψει με τον καταξιωμένο χορογράφο του West End, Sir Anthony Van Last. Με την παρτενέρ του Tonia Kosovich εμφανίστηκαν στο διεθνές σόου «Burn the Floor». Η περιοδεία με παραστάσεις σε 77 στάδια σε όλο τον κόσμο παραμένει η πιο πλούσια θεατρική εμπειρία της καριέρας του.Ραντεβού στην πρεμιέρα του Dancing With The Stars, Κυριακή 17/10, στις 21:00, στο Star