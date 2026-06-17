Από τις 23 Ιουνίου οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τον συντονισμό των δράσεων καθαρισμού οικοπεδικών χώρων - «Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει άλλη παράταση», λέει ο Ε. Τουρνάς