Μεγάλη τοιχογραφία στον σταθμό τρένων της Τεχεράνης δείχνει τους μαθητές που σκοτώθηκαν στη Μινάμπ
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Μεγάλη τοιχογραφία στον σταθμό τρένων της Τεχεράνης δείχνει τους μαθητές που σκοτώθηκαν στη Μινάμπ

Το έργο δύο γνωστών Ιρανών καλλιτεχνών παρουσιάζει τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο σχολείο της Μιναμπ με τις φανέλες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Μεγάλη τοιχογραφία στον σταθμό τρένων της Τεχεράνης δείχνει τους μαθητές που σκοτώθηκαν στη Μινάμπ
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Μια νέα τοιχογραφία με τίτλο «Τα παιδιά δεν είναι στόχοι» αποκαλύφθηκε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Τεχεράνης. Το έργο, που σχεδίασαν καλλιτέχνες που είναι γνωστοί στο Ιράν, απεικονίζει τα παιδιά της Μινάμπ, που σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό στο σχολείο τους την πρώτη μέρα του πολέμου, ντυμένα με τις φανέλες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, επιχειρώντας να μεταφέρει μέσα από μια παγκόσμια οπτική γλώσσα το μήνυμα της απώλειας και των ανεκπλήρωτων ονείρων τους.

Η κεντρική ιδέα της τοιχογραφίας βασίζεται στην παρουσίαση των παιδιών ως μελών μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Οι δημιουργοί επέλεξαν το ποδόσφαιρο - εν μέσω και του Μουντιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ως ένα παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας και ως σύμβολο των ονείρων, της ανάπτυξης και του μέλλοντος που κάθε παιδί δικαιούται να έχει.



Στόχος του έργου, όπως επισημαίνουν οι τοπικές Αρχές, είναι «να επιτρέψει στο κοινό να συνδεθεί με την προσωπική ταυτότητα, τις φιλοδοξίες και τη ζωή κάθε παιδιού που χάθηκε, αντί να αντιμετωπίζει την τραγωδία μόνο μέσα από αριθμούς και στατιστικά στοιχεία».

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, τα παιδιά αυτά θα έπρεπε να βρίσκονται στα γήπεδα, στο σχολείο και σε μια πορεία εξέλιξης και δημιουργίας και όχι να συγκαταλέγονται στα θύματα του πολέμου.

Το σύνθημα «Τα παιδιά δεν είναι στόχοι», το οποίο δεσπόζει στην τοιχογραφία, αναδεικνύει καλλιτεχνικά την αντίθεση ανάμεσα στον αθώο κόσμο της παιδικής ηλικίας και τη βία του πολέμου.
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