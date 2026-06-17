Μεγάλη τοιχογραφία στον σταθμό τρένων της Τεχεράνης δείχνει τους μαθητές που σκοτώθηκαν στη Μινάμπ

Το έργο δύο γνωστών Ιρανών καλλιτεχνών παρουσιάζει τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο σχολείο της Μιναμπ με τις φανέλες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν