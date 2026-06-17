Φωτογραφίες του αμφιβληστροειδούς μπορούν να συμβάλουν στην πρόβλεψη παραγόντων κινδύνου για Αλτσχάιμερ - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μελέτη δεκάδων χιλιάδων ασθενών αποκάλυψε ότι οι απλές φωτογραφίες του αμφιβληστροειδούς (ή φωτογραφίες του βυθού όπως είναι γνωστές) μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια πολλούς από τους πιο συνηθισμένους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ